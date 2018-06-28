«На удивление спокойно»: англичане не нашли драк на ЧМ

«Этот ЧМ жизненно важен имиджу Путина за рубежом»

Бразильские СМИ после того, как в их стране прошли чемпионат мира — 2014 и летние Олимпийские игры 2016 года, продолжают наблюдать за тем, как правительство и спецслужбы России обеспечивают безопасность на матчах нынешнего мундиаля.

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Так, издание Folha de S. Paulo обратило внимание на инцидент, произошедший во вторник в Ростове-на-Дону, где состоялся матч Исландия — Хорватия. Тогда после ложных сообщений и звонков о минировании были эвакуированы несколько гостиниц и ресторанов. По данным городского ГУ МВД, всего 26 июня было получено 15 вызовов, связанных с террористической угрозой, из которых ни один не оказался достоверным.

Авторы материала связали данные случаи с намерением российских спецслужб и ФСБ в частности провести учения в реальных условиях и минимизировать риски проявления терроризма.

Кроме того, бразильские журналисты вспомнили случаи с многочисленными эвакуациями торговых центров и иных заведений в Москве осенью 2017 года, а также подчеркнули, что российские правоохранительные органы усилили работу по обеспечению безопасности после теракта, произошедшего в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле того же года.

Примечательно, что журналисты Folha de S. Paulo нашли в работе спецслужб намерение российского правительства укрепить имидж президента страны Владимира Путина за рубежом.

«Этот чемпионат мира жизненно важен имиджу Владимира Путина за границей. В России он пользуется большой популярностью и имеет огромную поддержку. Однако на Западе Путина критикуют за его агрессивные действия, которые защищают интересы Кремля», — утверждают авторы материала.

Между тем журналисты отметили нейтральное отношение к представителями ЛГБТ-сообществ, несмотря на опасения проявления агрессии к ним.

«Похоже, повторения событий в Марселе в России не произойдет»

Кто-кто, а английские СМИ сомневались в способности российских спецслужб обеспечить безопасность на время проведения чемпионата мира больше всех. Одним из главных доводов было поведение болельщиков из России в Марселе перед футбольным матчей национальной сборной с командой Англии на Евро-2016. Тогда фанаты устроили беспорядки в центре города, в результате которого серьезно пострадали несколько человек.

Английские СМИ были убеждены, что «российские хулиганы» будут проявлять агрессию по отношению к иностранцам и англичанам в частности.

Однако, как отмечают авторы издания The Sun, на данный момент чемпионат мира в России проходит «на удивление спокойно».

При этом журналисты английского издания все же обратили внимание на эпизод, который произошел в матче Сербия — Бразилия. Встреча проходила на стадионе «Спартак», в ходе игры между болельщиками двух команд завязалась потасовка. В результате стычки пострадала женщина, которой не посчастливилось оказаться в центре событий.

По информации издания, работники стадиона оперативно вмешались и разняли фанатов.

«Русский дух вознесся до Луны, куда не добирался даже Гагарин»

В Испании разговорам об организации чемпионата мира предпочли сам футбол. Так, редакторы известной газеты AS опубликовали заметку в преддверии матча 1/8 финала мундиаля, где сыграют сборная России и Испании.

Авторы материала удивлены не столько тем фактом, что команда Станислава Черчесова уверенно преодолела групповой этап и вышла в плей-офф впервые в своей новейшей истории, сколько реакции российских болельщиков на данный результат.

В частности, журналисты AS отметили весьма оптимистичные настроения поклонников сборной России на этом мундиале, тогда как перед началом чемпионата болельщики сильно критиковали команду и не верили в ее выход из группы.

«После победы сборной России над Саудовской Аравией и Египтом дух российских болельщиков вознесся до Луны. Туда не добирался даже Юрий Гагарин», — пишут журналисты AS.

Впрочем, авторы материала высказываются о возможном результате матча весьма аккуратно, не делая поспешных выводов.

«На бумаге фаворит Испания, но на этом чемпионате мира сенсации происходят регулярно. Кроме того, в этой российской команде есть много испанцев, и это затруднит задачу нашей сборной. В тренерском штабе Черчесова работает испанец Паулино Гранеро, который накопил большой опыт в ЦСКА до Фабио Капелло. Те физические данные, которыми обладают молодые таланты в российской команде, как, например, Головин, являются результатом успешной работы Гранеро», — считают авторы статьи.

«Головин интересен «Барселоне»

Об одном из самых обсуждаемых российских футболистов написали и известнейшем издании Marca. По информации испанских СМИ, «Барселона» начала активно следить за полузащитников ЦСКА и сборной России Александром Головиным. В частности, журналисты отмечают, в каталонском клубе уже рассматривают возможность приобретения 22-летнего россиянина.

По мнению авторов материала, Головин сможет вписаться в игровую модель сине-гранатовых.

«Он универсален, хорошо работает обеими ногами, имеет отличный дриблинг, а также сильную выносливость. В нынешние времена высоких цен на игроков за Головина можно заплатить не более $30 млн», — пишет Marca, называние главным недостатком россиянина незнание иностранного языка.

Так, авторы заметки сравнивают Головина с Андреем Аршавиным, Юрием Жирковым и Романом Павлюченко, которые перешли в английские клубы после чемпионата Европы — 2008, а также вспоминают российских игроков, которые выступали за испанские клубы. Например, журналисты Marca упоминают форварда Олега Саленко, который играл за «Логроньес» и «Валенсию», а также полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.

По мнению СМИ, Головин с большой долей вероятности покинет ЦСКА этим летом. На игрока, согласно их данным, претендуют «Барселона», «Арсенал», «Челси» и «Ювентус».

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