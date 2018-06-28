«Орлам» подрезали крылья: двойное поражение Сербии

Стадион «Спартак» в среду залило желтым. В столичной подземке за пару часов до матча было подозрительно свободно. Где бразильцы?! Неужто не приехали, испугались российских холодов, расизма, медведей и далее по списку? Но нет, все оказалось прозаичнее. Парни и девушки в канареечных майках собрались в Тушино задолго до стартового свистка иранца Алирезы Фагани. Не в их обычаях коротать время до матча за нескончаемой пивной кружкой в каком-нибудь баре — это не англичане.

Бразильцы танцевали самбу, румбу, и все, что там у них, в Бразилии, танцуется, прямо у арены. Им и без алкоголя было хорошо.

Сербы все эти дни отходили от поражения в игре со швейцарцами (1:2). Оно получилось очень болезненным и по результату, и в не меньшей степени из-за политической акции игроков албанского происхождения в составе соперника. Гранит Джака и Шердан Шакири отметили свои голы характерными жестами — намекали на «албанского двуглавого орла», символ тамошних националистов и приверженцев вхождения края Косово в состав так называемой «Великой Албании».

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Масла в огонь подлило неожиданно легкое наказание для хулиганов со стороны ФИФА — всего по 10 тыс. швейцарских франков на брата вместо напрашивавшейся дисквалификации.

Перед матчем о ФИФА и швейцарских албанцах говорили едва ли не больше, нежели о самой игре. Корреспондент «Газеты.Ru» обсудил резонансное решение с болельщиками сборной Сербии. Те, понятно, оказались недовольны мягкостью футбольных чиновников.

«Знаете, это просто насмешка над всеми нами. На весь мир было продемонстрировано неуважение к территориальной целостности нашей страны, и затем фактически одобрено теми, кому предписано не ссорить, а мирить, — рассуждал Андрия из Прибоя. — Мы понимаем, что всем рулят ребята из-за океана. Имею в виду, поддержку косоваров со стороны США. Не будь у них такой «крыши», — сидели бы себе как шелковые. Но чувствуют безнаказанность за любую выходку.

За то, что сделали игроки Швейцарии, минимум два-три матча дисквалификации полагается. Да за одно только нападение на Александра Митровича!

Он просто хотел узнать мотивы поступка. А этот момент вообще все пропустили».

Закончив, Андрия показал на авторе этих строк, как Шакири и Джака якобы обошлись с лидером сербской атаки в подтрибунном помещении — вдали от посторонних глаз. Если примерно так все и было, чудо уже то, что форвард вышел играть с бразильцами.

Ну, а тема «албанских орлов» давно вырвалась за пределы матча Сербия — Швейцария и спорта вообще. Как водится, подключились другие, северные оппоненты сербов — хорваты.

Последние устроили флешмоб — стали массово изображать скандальный жест и выставлять «фотки» в соцсети.

Свое отношение к государственной неприкосновенности Сербии выразили, в том числе, крупные политические фигуры — экс-президент Хорватии Степан Месич и генерал эпохи 1990-х Анте Готовина, оправданный Международным трибуналом в Гааге.

Провокации против Сербии продолжаются. После футболистов Шакири и Джаки "албанрского орла" показал экс-президент Хорватии Стьепан Месич и военный преступник оттуда же Анте Готовина. pic.twitter.com/9GCdZ7mUQV — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

Сербские фанаты рассказали, что неоднозначные жесты Шакири и Джаки сплотили албанцев и хорватов в единый лагерь. Эхо докатилось и до швейцарского Берна, где представители этих народов растоптали и сожгли сербские флаги. А в косовской Приштине тем временем устроили сбор средств в пользу наказанных штрафом футболистов. Общая сумма уже перекрыла необходимые 20 тыс. швейцарских франков.

Сербия славится красивыми девушками. А Республика Сербская — и подавно. Одна из них, Анастасия, прибыла в российскую столицу из тамошней — Бани-Луки.

Ей тоже очень понравилась Москва. В суждениях о поступке швейцарских албанцев и вердикте ФИФА она была не столь резка, пояснив, что ей непросто рассуждать на тему политических взаимоотношений в регионе. Слишком у многих не зажила еще рана от событий 90-х.

«Сложный-сложный вопрос. Для всех нас, сербов, это больная тема. Не важно, где мы живем сегодня — проблема Косово никого не оставит равнодушной. И мы о ней не забудем. Считаю, в ФИФА приняли слишком мягкое решение. Но более определенно сказать сложно — давайте оставим это профессионалам», — предложила болельщица.

Любопытно, что во время матча сами сербы ни разу не зарядили свое традиционное «Косово — Сербия».

Возможно, в пылу интереснейшей — и важнейшей! — игры забыли обо всем на свете. Другое объяснение первому на ЧМ-2018 матчу с участием Сербии без клича — недостаточное количество россиян на трибунах. Наши фанаты порой любят Сербию больше самих сербов, но на такой матч мало кому посчастливилось прорваться. Примерно 4/5 арены оккупировали бразильцы. Их было не просто прилично — чертовски много, причем добрая половина еще и с кубками мира в руках.

При таком неравенстве на трибунах европейцы ответили последним из оставшихся вооружений — выиграли числом баннеров и растяжек. По топонимам на флагах можно было за 90 минут выучить географию этой маленькой, но гордой балканской страны.

Сербы верят в своих pic.twitter.com/hxEjHQ27Lh — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

В Москве было не так-то много Белграда, зато съехались Пирот, Црна Трава и даже Савино Село. Особенно умилял баннер следующего содержания:

«Мы русских одних не бросим. Привет из Сербии!»

Мы русских одних не бросим - баннер на сербском секторе pic.twitter.com/PywoNAGAOZ — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

В кои-то веки сербы забыли о внутренних распрях по линии «Партизан» — «Црвена Звезда» — и вместе болели за «репрезентативцев».

Сейчас у стадиона pic.twitter.com/CYIv3pUPIO — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

Те, кстати, отнюдь не собирались сдаваться на милость победителя. Как заявлял накануне Митрович, если бы он не верил в победу, то просто собрал бы сумку и улетел домой. Александар Коларов, как и положено капитану, высказывался деликатнее.

«Для меня и других ветеранов этот матч как финал, — признавался он. — Венец карьеры. Самый важный матч за долгие годы. Мы понимаем силу бразильцев, но сделаем все, что можем».

Сербские болельщики уверенно ставили на своих. Андрия — на 3:1, Анастасия — 2:0. Слишком смело? Но позвольте: перед матчем Хорватия — Аргентина фанат «шашечных» по имени Лука тоже бравировал результатом 2:0. И ошибся, как оказалось, в пользу аргентицев!

Сербия победит 2-0, уверены ее болельщики pic.twitter.com/IlJVWq7LzV — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

Что удалось проделать одним балканцам над южноамериканцами (3:0), не получилось у других (0:2). Хотя сербы вовсе не были безнадежны. В первой половине второго тайма они буквально висели на воротах Бразилии, били из различных позиций, не отдавали мяч, — но тот упорно отказывался проникать в сетку.

Трибуны поют гимн Сербии. pic.twitter.com/fzx6wJhHaP — Киса и Ося (@titojiv) 27 июня 2018 г.

Что ж, с такой реализацией, как у Митровича, далеко не уедешь. Сербия уж точно наиграла минимум на один гол. Однако на табло так и не отметилась.

Зато этот матч точно войдет в историю ЧМ-2018 как один из немногих (если вообще пока не единственный), на котором произошла настоящая драка.

Вскоре после гола Паулиньо в первом тайме за воротами Владимира Стойковича завязалась потасовка.

Некоему брутальному сербу не понравилась слишком веселая реакция бразильских фанатов. Он снял майку и в одиночку двинулся на семерых. Те ошалели от наглости и неожиданности.

Пошли взаимные толчки и претензии, но полноценной бойне не дали свершиться российские полицейские. Бразильцы — эти и другие — лишь помахали зачинщику вслед.

После матча корреспондент «Газеты.Ru» случайно встретил блюстителей закона у одного из шатров. Полицейские все еще обсуждали инцидент, хотя прошло уже больше часа.

«Кто крутил татуированного серба? Ну ты и крутой!» — хвалил один из них своего сослуживца. Их коллеги в этот момент спешили сделать селфи с Неманьей Видичем.

Бразильцы идут дальше, а значит, еще подарят нам основание подробно о себе поговорить. С сербами же Россия прощается. По лицам ее вип-представителей — того же Видича, а также Саво Милошевича, читалось: кампания точно получилась не провальной. Эта команда — на вырост. Ее час, будем надеяться, еще пробьет в Катаре-2022.

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