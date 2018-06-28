«Орлам» подрезали крылья: двойное поражение Сербии

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.1 П2–2.85
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Орлам» подрезали крылья: двойное поражение Сербии

Сборная Бразилии обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в третьем туре групповой стадии чемпионата мира — 2018 и вышла в плей-офф, в то время как «белые орлы» покидают Россию, потерпев не только футбольное, но отчасти и политическое фиаско. «Газета.Ru» рассказывает об атмосфере, которая окружала встречу в Тушино.

Стадион «Спартак» в среду залило желтым. В столичной подземке за пару часов до матча было подозрительно свободно. Где бразильцы?! Неужто не приехали, испугались российских холодов, расизма, медведей и далее по списку? Но нет, все оказалось прозаичнее. Парни и девушки в канареечных майках собрались в Тушино задолго до стартового свистка иранца Алирезы Фагани. Не в их обычаях коротать время до матча за нескончаемой пивной кружкой в каком-нибудь баре — это не англичане.

Бразильцы танцевали самбу, румбу, и все, что там у них, в Бразилии, танцуется, прямо у арены. Им и без алкоголя было хорошо.

Сербы все эти дни отходили от поражения в игре со швейцарцами (1:2). Оно получилось очень болезненным и по результату, и в не меньшей степени из-за политической акции игроков албанского происхождения в составе соперника. Гранит Джака и Шердан Шакири отметили свои голы характерными жестами — намекали на «албанского двуглавого орла», символ тамошних националистов и приверженцев вхождения края Косово в состав так называемой «Великой Албании».

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Масла в огонь подлило неожиданно легкое наказание для хулиганов со стороны ФИФА — всего по 10 тыс. швейцарских франков на брата вместо напрашивавшейся дисквалификации.

Перед матчем о ФИФА и швейцарских албанцах говорили едва ли не больше, нежели о самой игре. Корреспондент «Газеты.Ru» обсудил резонансное решение с болельщиками сборной Сербии. Те, понятно, оказались недовольны мягкостью футбольных чиновников.

«Знаете, это просто насмешка над всеми нами. На весь мир было продемонстрировано неуважение к территориальной целостности нашей страны, и затем фактически одобрено теми, кому предписано не ссорить, а мирить, — рассуждал Андрия из Прибоя. — Мы понимаем, что всем рулят ребята из-за океана. Имею в виду, поддержку косоваров со стороны США. Не будь у них такой «крыши», — сидели бы себе как шелковые. Но чувствуют безнаказанность за любую выходку.

За то, что сделали игроки Швейцарии, минимум два-три матча дисквалификации полагается. Да за одно только нападение на Александра Митровича!

Он просто хотел узнать мотивы поступка. А этот момент вообще все пропустили».

Закончив, Андрия показал на авторе этих строк, как Шакири и Джака якобы обошлись с лидером сербской атаки в подтрибунном помещении — вдали от посторонних глаз. Если примерно так все и было, чудо уже то, что форвард вышел играть с бразильцами.

Ну, а тема «албанских орлов» давно вырвалась за пределы матча Сербия — Швейцария и спорта вообще. Как водится, подключились другие, северные оппоненты сербов — хорваты.

Последние устроили флешмоб — стали массово изображать скандальный жест и выставлять «фотки» в соцсети.

Свое отношение к государственной неприкосновенности Сербии выразили, в том числе, крупные политические фигуры — экс-президент Хорватии Степан Месич и генерал эпохи 1990-х Анте Готовина, оправданный Международным трибуналом в Гааге.

Сербские фанаты рассказали, что неоднозначные жесты Шакири и Джаки сплотили албанцев и хорватов в единый лагерь. Эхо докатилось и до швейцарского Берна, где представители этих народов растоптали и сожгли сербские флаги. А в косовской Приштине тем временем устроили сбор средств в пользу наказанных штрафом футболистов. Общая сумма уже перекрыла необходимые 20 тыс. швейцарских франков.

Сербия славится красивыми девушками. А Республика Сербская — и подавно. Одна из них, Анастасия, прибыла в российскую столицу из тамошней — Бани-Луки.

Ей тоже очень понравилась Москва. В суждениях о поступке швейцарских албанцев и вердикте ФИФА она была не столь резка, пояснив, что ей непросто рассуждать на тему политических взаимоотношений в регионе. Слишком у многих не зажила еще рана от событий 90-х.

«Сложный-сложный вопрос. Для всех нас, сербов, это больная тема. Не важно, где мы живем сегодня — проблема Косово никого не оставит равнодушной. И мы о ней не забудем. Считаю, в ФИФА приняли слишком мягкое решение. Но более определенно сказать сложно — давайте оставим это профессионалам», — предложила болельщица.

Любопытно, что во время матча сами сербы ни разу не зарядили свое традиционное «Косово — Сербия».

Возможно, в пылу интереснейшей — и важнейшей! — игры забыли обо всем на свете. Другое объяснение первому на ЧМ-2018 матчу с участием Сербии без клича — недостаточное количество россиян на трибунах. Наши фанаты порой любят Сербию больше самих сербов, но на такой матч мало кому посчастливилось прорваться. Примерно 4/5 арены оккупировали бразильцы. Их было не просто прилично — чертовски много, причем добрая половина еще и с кубками мира в руках.

При таком неравенстве на трибунах европейцы ответили последним из оставшихся вооружений — выиграли числом баннеров и растяжек. По топонимам на флагах можно было за 90 минут выучить географию этой маленькой, но гордой балканской страны.

В Москве было не так-то много Белграда, зато съехались Пирот, Црна Трава и даже Савино Село. Особенно умилял баннер следующего содержания:

«Мы русских одних не бросим. Привет из Сербии!»

В кои-то веки сербы забыли о внутренних распрях по линии «Партизан» — «Црвена Звезда» — и вместе болели за «репрезентативцев».

Те, кстати, отнюдь не собирались сдаваться на милость победителя. Как заявлял накануне Митрович, если бы он не верил в победу, то просто собрал бы сумку и улетел домой. Александар Коларов, как и положено капитану, высказывался деликатнее.

«Для меня и других ветеранов этот матч как финал, — признавался он. — Венец карьеры. Самый важный матч за долгие годы. Мы понимаем силу бразильцев, но сделаем все, что можем».

Сербские болельщики уверенно ставили на своих. Андрия — на 3:1, Анастасия — 2:0. Слишком смело? Но позвольте: перед матчем Хорватия — Аргентина фанат «шашечных» по имени Лука тоже бравировал результатом 2:0. И ошибся, как оказалось, в пользу аргентицев!

Что удалось проделать одним балканцам над южноамериканцами (3:0), не получилось у других (0:2). Хотя сербы вовсе не были безнадежны. В первой половине второго тайма они буквально висели на воротах Бразилии, били из различных позиций, не отдавали мяч, — но тот упорно отказывался проникать в сетку.

Что ж, с такой реализацией, как у Митровича, далеко не уедешь. Сербия уж точно наиграла минимум на один гол. Однако на табло так и не отметилась.

Зато этот матч точно войдет в историю ЧМ-2018 как один из немногих (если вообще пока не единственный), на котором произошла настоящая драка.

Вскоре после гола Паулиньо в первом тайме за воротами Владимира Стойковича завязалась потасовка.

Некоему брутальному сербу не понравилась слишком веселая реакция бразильских фанатов. Он снял майку и в одиночку двинулся на семерых. Те ошалели от наглости и неожиданности.

Пошли взаимные толчки и претензии, но полноценной бойне не дали свершиться российские полицейские. Бразильцы — эти и другие — лишь помахали зачинщику вслед.

После матча корреспондент «Газеты.Ru» случайно встретил блюстителей закона у одного из шатров. Полицейские все еще обсуждали инцидент, хотя прошло уже больше часа.

«Кто крутил татуированного серба? Ну ты и крутой!» — хвалил один из них своего сослуживца. Их коллеги в этот момент спешили сделать селфи с Неманьей Видичем.

Бразильцы идут дальше, а значит, еще подарят нам основание подробно о себе поговорить. С сербами же Россия прощается. По лицам ее вип-представителей — того же Видича, а также Саво Милошевича, читалось: кампания точно получилась не провальной. Эта команда — на вырост. Ее час, будем надеяться, еще пробьет в Катаре-2022.

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