Немецкий шок и бразильский карнавал: как играли чемпионы

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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06
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9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.6 X–3.2 П2–2.8
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.1 П2–2.85
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.75 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Филиппе Коутиньо
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Сон Хын Мин
3
2
12
Эден Азар
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Лука Модрич
3
2
15
Андреас Гранквист
3
2
16
Майл Единак
3
2
17
Юссеф Эн-Несири
1
1
18
Фелипе Балой
1
1
19
Йосип Дрмич
2
1
20
Миши Батшуайи
1
1
21
Яго Аспас
2
1
22
Кейсуке Хонда
2
1
23
Йерри Мина
1
1
24
Кендаль Уостон
1
1
25
Милан Бадель
1
1
26
Хосе Игнасио Начо
1
1
27
Рикарду Куарежма
2
1
28
Дилан Бронн
2
1
29
Хуан Куадрадо
2
1
30
Хуан Кинтеро
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
М'Байе Ньянг
2
1
37
Радамель Фалькао
2
1
38
Дрис Мертенс
2
1
39
Вахби Хазри
2
1
40
Юйа Осако
2
1
41
Такаси Инуи
2
1
42
Килиан Мбаппе
3
1
43
Александр Головин
2
1
44
Гжегож Крыховяк
2
1
45
Маркос Рохо
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Хосе Мария Хименес
2
1
50
Иван Ракитич
3
1
51
Паулиньо
3
1
52
Хосе Паоло Герреро
3
1
53
Марко Ройс
3
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Ирвин Лосано
3
1
56
Ола Тойвонен
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гранит Джака
3
1
67
Ким Юнь Квон
3
1
68
Кристиан Эриксен
3
1
69
Лионель Месси
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Салем Аль-Доссари
3
1
72
Тони Кроос
3
1
73
Тьяго Силва
3
1
74
Хавьер Эрнандес
3
1
75
Эдинсон Кавани
3
1
76
Синдзи Кагава
2
1
77
Фержани Сасси
2
1
78
Карим Ансарифард
3
1
79
Антуан Гризманн
3
1
80
Карлос Вела
3
1
81
Виктор Мозес
3
1
82
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
83
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Немецкий шок и бразильский карнавал: как играли чемпионы

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2018

Сборная Германии сенсационно проиграла команде Южной Кореи и вылетела с чемпионата мира — 2018 в России, не сумев пробиться в 1/8 финала, Мексика с разгромом уступила Швеции, но прошла в плей-офф, а бразильцы со швейцарцами стали победителями группы E. «Газета.Ru» подводит итоги очередного игрового дня мундиаля.

Группа F

Южная Корея — Германия — 2:0

Мексика — Швеция — 0:3

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Главной сенсацией дня и всего розыгрыша чемпионата мира — 2018 стало фиаско сборной Германии, которая неожиданно проиграла в третьем туре группового этапа команде Южной Кореи.

Данный результат не просто не позволил немцам выйти в плей-офф, но и опустил Бундестим на последнее место турнирной таблицы группы.

На протяжении всего матча подопечные Йоахима Лёва по своему обыкновению имели преимущество во владении мячом, однако данный показатель не всегда является залогом успеха. По количеству опасных моментов корейцы нисколько не уступили своему сопернику и как итог — 7-6 по ударам в створ в пользу команды Син Тхэ Ёна.

Сборная Германии имела хорошие шансы на выход из группы вплоть до 92-й минуты — до этого момента события, которые происходили в параллельном матче Мексика — Швеция, в некоторой степени устраивали немцев, которым было необходимо всего лишь отметиться голом.

Однако вместо того, чтобы забивать, немцы пропустили: Сон Хын Мин не очень удачно навесил с углового, но мяч отскочил к Ким Юнь Квону. Тот разобрался в ситуации и из вратарской расстрелял ворота Мануэля Нойера.

Гол был засчитан не сразу: главный арбитр встречи американец Марк Гейгер воспользовался видеоповтором, чтобы рассмотреть возможный офсайд у корейского форварда. Но на повторе было видно, что игрок находился в правильном положении, и его гол, соответственно, был засчитан.

Чтобы отыграться за оставшиеся четыре минуты (к основному времени матча было добавлено шесть минут), «немецкая машина» разогналась по пути к корейским воротам с раскрытыми дверьми и даже капотом. Однако выход Нойера к чужой штрафной площади пользы не принес и только навредил. Се Чон обокрал немецкого вратаря и пробил по пустым воротам со своей половины поля.

Удар точным не получился, зато вышла отличная передача на Хын Мина. Одинокий форвард «Тоттенхэма» отправил мяч в пустые ворота и «похоронил» Германию.

В параллельной встрече Швеция обыграла Мексику и вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места. Игра, которая проходила в Екатеринбурге, выдалась на удивление результативной и красочной.

Во-первых, шведам удалось отправить в ворота неуступчивых мексиканцев аж три мяча. Причем один из них случился в результате автогола: молодой Эдсон Альварес стал автором одного из главных курьезов дня, забросив мяч в собственные ворота при попытке вынести его в аут.

До этого шведская команда отличилась еще дважды благодаря усилиям Людвига Аугустинсона и бывшего капитана «Краснодара» Андреаса Гранквиста, который забил с пенальти. Для 33-летнего защитника сборной Швеции этот гол, кстати, стал вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата мира.

Во-вторых, мексиканские болельщики, заполнившие «Екатеринбург Арену», которая принимала свой последний матч мирового первенства, устроили настоящий карнавал, несмотря на разгромное поражение от шведов.

В последние минуты матча только ленивый болельщик сборной Мексики не отвлекся от происходящего на поле и не включил свой телефон ради просмотра трансляции встречи Германии. Как только немцы пропустили, все поклонники латиноамериканской команды начали безудержно ликовать, напевая «Bye bye, Germany».

Таким образом, в 1/8 финала группу F представят команды Швеции и Мексики, а сборная Германии продолжила тренд последних мундиалей: в 2002, 2010, 2014 и теперь уже 2018 году действующие чемпионы мира не смогли преодолеть групповой этап.

Для немцев данная неудача и вовсе является полным крахом, ведь в своей истории Бундестим впервые не вышла из группы.

Группа E

Сербия — Бразилия — 0:2

Швейцария — Коста-Рика — 2:2

Интрига в этой группе иссякла, по сути, еще по итогам второго тура, когда сборная Сербии потерпела обидное поражение от команды Швейцарии. Перед заключительными матчами группы Е бразильцы и швейцарцы имели по четыре очка, сербы отставали от этой парочки на один балл, а Коста-Рика, уже потерявшая шансы на выход в 1/8 финала, располагалась на последней строчке с нулем в графе «набранные очки».

Для того, чтобы Сербия смогла выйти в плей-офф, нужно было чудо. Чудо, которого не случилось. Сборная Бразилии преподала европейской команде урок футбола, вчистую обыграв ее на стадионе «Спартак» в Москве. Красно-белая арена, которая была заполнена до отказа в основном бразильскими болельщиками, домашней для сербов не стала. Но не атмосфера явилась причиной поражения Сербии, а мастерство пентакампеонов.

Уже в самом начале матча желто-синие имели несколько отличных возможностей открыть счет, но всякий раз мяч шел мимо ворот. Лишь на 36-й минуте цель была достигнута: Паулиньо оторвался от трех защитников и вышел один на один с Владимиром Стойковичем, перебросив сербского вратаря.

После перерыва команда Младена Крстаича заметно преобразилась и устроила небольшую осаду бразильских ворот, создав два подряд момента, которые могли стать голевыми.

Бразильцы быстро прочувствовали запах горячего и решили остудить пыл «белых орлов»: Тьяго Силва на 68-й минуте матча выпрыгнул выше всех в чужой вратарской и мощным ударом головой переправил мяч в сетку.

2:0 — счет, который, скорее, не устроил Бразилию, чем расстроил Сербию. По факту южноамериканцы могли забить если не втрое, то как минимум вдвое больше. К тому же в начале встречи поле был вынужден покинуть основной левый защитник бразильцев Марсело, который почувствовал себя нехорошо и не смог продолжить матч.

В параллельной встрече Швейцария отмучилась с Коста-Рикой, сыграв с командой Оскара Рамиреса вничью. В первые десять минут костариканцы могли отличиться дважды после опасных ударов Хоэля Кэмпбелла и Даниэля Колиндреса. Однако усилиями швейцарского вратаря Яна Зоммера счет 0:0 был сохранен до 31-й минуты, когда сборная Швейцарии все-таки его открыла.

Блерим Джемаили после скидки Брила Эмболо мощно вколотил мяч в сетку ворот метров с шести и сделал свою команду на шаг ближе к 1/8 финала.

Притормозил сборную Швейцарии костариканский защитник Кендаль Уостон, который сравнял счет на 56-й минуте. К слову, для Коста-Рики этот гол стал первым на чемпионате мира в России — до этого латиноамериканская команда оставалась единственной, кому не удавалось отличиться на турнире.

Видимо, зная события, происходящие в матче Сербия — Бразилия, швейцарцы особо не напрягались и играли в свое удовольствие и в концовке встречи организовали еще один гол.

Правда, после этого случилось самое интересное: сразу же после забитого Йосипом Дрмичем мяча костариканцы заработали право на пенальти, которое мгновенно и потеряли: Брайан Руис, на котором сфолил Рикардо Родригес, оказался в офсайде в момент передачи. Арбитр, которому помог видеоассистент, одиннадцатиметровый отменил.

И поставил еще один спустя пару минут. На этот раз Кэмпбелл упал в штрафной площади после удара по ногам от защитника швейцарцев, и Клеман Турпен указал на «точку».

Пенальти исполнил герой предыдущего эпизода Руис, но попал в перекладину. От нее мяч отрикошетил в голову вратарю и затем залетел в ворота.

2:2 — ничья, которая позволила порадоваться и команде Коста-Рики, и сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала сыграет со своими «тезками» шведами. Бразилия же вместо того, чтобы дать реванш немцам за обидное поражение на прошлом мундиале, встретится с Мексикой.

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