Немецкий шок и бразильский карнавал: как играли чемпионы

Группа F

Южная Корея — Германия — 2:0

Мексика — Швеция — 0:3

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Главной сенсацией дня и всего розыгрыша чемпионата мира — 2018 стало фиаско сборной Германии, которая неожиданно проиграла в третьем туре группового этапа команде Южной Кореи.

Данный результат не просто не позволил немцам выйти в плей-офф, но и опустил Бундестим на последнее место турнирной таблицы группы.

На протяжении всего матча подопечные Йоахима Лёва по своему обыкновению имели преимущество во владении мячом, однако данный показатель не всегда является залогом успеха. По количеству опасных моментов корейцы нисколько не уступили своему сопернику и как итог — 7-6 по ударам в створ в пользу команды Син Тхэ Ёна.

Сборная Германии имела хорошие шансы на выход из группы вплоть до 92-й минуты — до этого момента события, которые происходили в параллельном матче Мексика — Швеция, в некоторой степени устраивали немцев, которым было необходимо всего лишь отметиться голом.

Однако вместо того, чтобы забивать, немцы пропустили: Сон Хын Мин не очень удачно навесил с углового, но мяч отскочил к Ким Юнь Квону. Тот разобрался в ситуации и из вратарской расстрелял ворота Мануэля Нойера.

Гол был засчитан не сразу: главный арбитр встречи американец Марк Гейгер воспользовался видеоповтором, чтобы рассмотреть возможный офсайд у корейского форварда. Но на повторе было видно, что игрок находился в правильном положении, и его гол, соответственно, был засчитан.

Чтобы отыграться за оставшиеся четыре минуты (к основному времени матча было добавлено шесть минут), «немецкая машина» разогналась по пути к корейским воротам с раскрытыми дверьми и даже капотом. Однако выход Нойера к чужой штрафной площади пользы не принес и только навредил. Се Чон обокрал немецкого вратаря и пробил по пустым воротам со своей половины поля.

Удар точным не получился, зато вышла отличная передача на Хын Мина. Одинокий форвард «Тоттенхэма» отправил мяч в пустые ворота и «похоронил» Германию.

В параллельной встрече Швеция обыграла Мексику и вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места. Игра, которая проходила в Екатеринбурге, выдалась на удивление результативной и красочной.

Во-первых, шведам удалось отправить в ворота неуступчивых мексиканцев аж три мяча. Причем один из них случился в результате автогола: молодой Эдсон Альварес стал автором одного из главных курьезов дня, забросив мяч в собственные ворота при попытке вынести его в аут.

До этого шведская команда отличилась еще дважды благодаря усилиям Людвига Аугустинсона и бывшего капитана «Краснодара» Андреаса Гранквиста, который забил с пенальти. Для 33-летнего защитника сборной Швеции этот гол, кстати, стал вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата мира.

Во-вторых, мексиканские болельщики, заполнившие «Екатеринбург Арену», которая принимала свой последний матч мирового первенства, устроили настоящий карнавал, несмотря на разгромное поражение от шведов.

В последние минуты матча только ленивый болельщик сборной Мексики не отвлекся от происходящего на поле и не включил свой телефон ради просмотра трансляции встречи Германии. Как только немцы пропустили, все поклонники латиноамериканской команды начали безудержно ликовать, напевая «Bye bye, Germany».

Таким образом, в 1/8 финала группу F представят команды Швеции и Мексики, а сборная Германии продолжила тренд последних мундиалей: в 2002, 2010, 2014 и теперь уже 2018 году действующие чемпионы мира не смогли преодолеть групповой этап.

Для немцев данная неудача и вовсе является полным крахом, ведь в своей истории Бундестим впервые не вышла из группы.

Группа E

Сербия — Бразилия — 0:2

Швейцария — Коста-Рика — 2:2

Интрига в этой группе иссякла, по сути, еще по итогам второго тура, когда сборная Сербии потерпела обидное поражение от команды Швейцарии. Перед заключительными матчами группы Е бразильцы и швейцарцы имели по четыре очка, сербы отставали от этой парочки на один балл, а Коста-Рика, уже потерявшая шансы на выход в 1/8 финала, располагалась на последней строчке с нулем в графе «набранные очки».

Для того, чтобы Сербия смогла выйти в плей-офф, нужно было чудо. Чудо, которого не случилось. Сборная Бразилии преподала европейской команде урок футбола, вчистую обыграв ее на стадионе «Спартак» в Москве. Красно-белая арена, которая была заполнена до отказа в основном бразильскими болельщиками, домашней для сербов не стала. Но не атмосфера явилась причиной поражения Сербии, а мастерство пентакампеонов.

Уже в самом начале матча желто-синие имели несколько отличных возможностей открыть счет, но всякий раз мяч шел мимо ворот. Лишь на 36-й минуте цель была достигнута: Паулиньо оторвался от трех защитников и вышел один на один с Владимиром Стойковичем, перебросив сербского вратаря.

После перерыва команда Младена Крстаича заметно преобразилась и устроила небольшую осаду бразильских ворот, создав два подряд момента, которые могли стать голевыми.

Бразильцы быстро прочувствовали запах горячего и решили остудить пыл «белых орлов»: Тьяго Силва на 68-й минуте матча выпрыгнул выше всех в чужой вратарской и мощным ударом головой переправил мяч в сетку.

2:0 — счет, который, скорее, не устроил Бразилию, чем расстроил Сербию. По факту южноамериканцы могли забить если не втрое, то как минимум вдвое больше. К тому же в начале встречи поле был вынужден покинуть основной левый защитник бразильцев Марсело, который почувствовал себя нехорошо и не смог продолжить матч.

В параллельной встрече Швейцария отмучилась с Коста-Рикой, сыграв с командой Оскара Рамиреса вничью. В первые десять минут костариканцы могли отличиться дважды после опасных ударов Хоэля Кэмпбелла и Даниэля Колиндреса. Однако усилиями швейцарского вратаря Яна Зоммера счет 0:0 был сохранен до 31-й минуты, когда сборная Швейцарии все-таки его открыла.

Блерим Джемаили после скидки Брила Эмболо мощно вколотил мяч в сетку ворот метров с шести и сделал свою команду на шаг ближе к 1/8 финала.

Притормозил сборную Швейцарии костариканский защитник Кендаль Уостон, который сравнял счет на 56-й минуте. К слову, для Коста-Рики этот гол стал первым на чемпионате мира в России — до этого латиноамериканская команда оставалась единственной, кому не удавалось отличиться на турнире.

Видимо, зная события, происходящие в матче Сербия — Бразилия, швейцарцы особо не напрягались и играли в свое удовольствие и в концовке встречи организовали еще один гол.

Правда, после этого случилось самое интересное: сразу же после забитого Йосипом Дрмичем мяча костариканцы заработали право на пенальти, которое мгновенно и потеряли: Брайан Руис, на котором сфолил Рикардо Родригес, оказался в офсайде в момент передачи. Арбитр, которому помог видеоассистент, одиннадцатиметровый отменил.

И поставил еще один спустя пару минут. На этот раз Кэмпбелл упал в штрафной площади после удара по ногам от защитника швейцарцев, и Клеман Турпен указал на «точку».

Пенальти исполнил герой предыдущего эпизода Руис, но попал в перекладину. От нее мяч отрикошетил в голову вратарю и затем залетел в ворота.

2:2 — ничья, которая позволила порадоваться и команде Коста-Рики, и сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала сыграет со своими «тезками» шведами. Бразилия же вместо того, чтобы дать реванш немцам за обидное поражение на прошлом мундиале, встретится с Мексикой.

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