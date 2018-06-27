«Я потерял сознание»: как Марадону довели до стресса

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.3 X–3.35 П2–3.15
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.25 П2–1.55
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.6 X–3.6 П2–6.7
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.25 П2–2.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.65 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–2.95 П2–2.9
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.8 П2–6.55
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Джон Стоунс
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Артём Дзюба
3
2
9
Ахмед Муса
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Мохамед Салах
2
2
13
Лука Модрич
3
2
14
Майл Единак
3
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Милан Бадель
1
1
22
Хосе Игнасио Начо
1
1
23
Рикарду Куарежма
2
1
24
Дилан Бронн
2
1
25
Марко Ройс
2
1
26
Хуан Куадрадо
2
1
27
Хуан Кинтеро
2
1
28
Анте Ребич
2
1
29
Ирвин Лосано
2
1
30
Халид Бутаиб
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Серхио Агуэро
3
1
34
Ола Тойвонен
2
1
35
М'Байе Ньянг
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Килиан Мбаппе
3
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Маркос Рохо
2
1
49
Мусса Ваг
2
1
50
Садио Мане
2
1
51
Сон Хын Мин
2
1
52
Стивен Цубер
2
1
53
Тони Кроос
2
1
54
Хавьер Эрнандес
2
1
55
Хосе Мария Хименес
2
1
56
Шердан Шакири
2
1
57
Иван Ракитич
3
1
58
Хосе Паоло Герреро
3
1
59
Юрий Газинский
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Иван Перишич
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Иско
3
1
64
Кристиан Эриксен
3
1
65
Лионель Месси
3
1
66
Салем Аль-Доссари
3
1
67
Эдинсон Кавани
3
1
68
Карлос Вела
2
1
69
Синдзи Кагава
2
1
70
Фержани Сасси
2
1
71
Карим Ансарифард
3
1
72
Андреас Гранквист
2
1
73
Антуан Гризманн
3
1
74
Виктор Мозес
3
1
75
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
76
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Я потерял сознание»: как Марадону довели до стресса

Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018

Один из лучших футболистов в истории Диего Марадона избежал госпитализации после матча между командами Аргентины и Нигерии, когда ему потребовалась посторонняя помощь для выхода с трибуны. Сам бывший игрок объяснил свое странное поведение болью в шее. Его дочь жестко раскритиковала СМИ за домыслы о возобновившихся проблемах Марадоны с наркотиками.

Выдающийся футболист Диего Марадона, которому стало плохо после окончания матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:1) в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2018, избежал госпитализации, вопреки сообщениям ряда СМИ. Подробную информацию о состоянии здоровья легендарного спортсмена предоставила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас. Она сопровождает Марадону на мундиале, и, в частности, была рядом с ним во время игры в Санкт-Петербурге.

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Девушка выложила в «твиттер» пару снимков аргентинца, сделанных прошедшей ночью. На одном из них Марадона запечатлен в компании двух аккредитованных на ЧМ лиц, предположительно россиян.

«27 июня, в России 1 час 8 минут ночи», — подписала Вильехас.

На следующем фото Марадона сидит в кресле частного самолета. На заднем плане виден мужчина в майке сборной Аргентины – это один из тех, кто под руки выводил Марадону с трибуны в помещение зала для особо важных персон, когда тот почувствовал недомогание.

«1:41, Россия, летим в самолете. Диего, вы госпитализированы?» — таким комментарием сопровождается пост.

Тем не менее, Вильехас не стала отрицать возникшие у Марадоны проблемы со здоровьем. Если верить медикам, причиной случившегося послужил нервный стресс из-за «валидольной» игры сборной Аргентины, в которой он в разные годы состоял как лучший игрок, а затем как главный тренер. В течение матча камера трансляции неоднократно выхватывала знаменитого персонажа на его месте.

Однажды операторы застали Марадону спящим, в другой раз, уже после драматичной развязки, он показал в камеру неприличные жесты, а именно средние пальцы рук.

В соцсетях также имеются и другие эпизоды съемки Диего в ходе игры. Некоторые из этих кадров заставляют усомниться в его способности адекватно воспринимать реальность в конкретный момент. Марадона даже не отказал себе в удовольствии станцевать с болельщицей сборной Нигерии.

Сам 57-летний председатель правления брестского «Динамо» объяснил произошедшее с ним болью в шее. Он также опроверг слухи о собственной госпитализации.

«Я в порядке, в больнице не был, — написал Марадона в инстаграме. — В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание.

Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться...

Как я могу уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!»

Гораздо жестче выступили дочь суперзвезды Дальма, раскритиковавшая прессу за якобы фейковые новости.

«Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы же лжете! – бушевала девушка. – Какой же [плохой] должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!»

Известно, что по прибытию в российскую столицу Марадона с аппетитом поужинал. Его странное поведение на «Санкт-Петербурге», однако, заставило многих вспомнить о наркотической зависимости спортсмена в прошлом. С подачи одного из журналистов по медиа-пространству и сейчас гуляет информация о том, что российские доктора якобы диагностировали Марадоне передозировку наркотиками.

А в начале текущего месяца, до старта ЧМ, легенду футбола доставили в медицинский центр колумбийского Кали, где прооперировали на обоих коленях. После хирургического вмешательства, обусловленного длительными болями в ногах, Марадоне был предписан период реабилитации. Однако, игнорируя рекомендации врачей, он отправился в Россию в качестве аналитика.

Марадона уже не в первый раз на этом мундиале попадает в неприятную ситуацию.

В течение стартового матча аргентинцев с Исландией его уличили в курении сигары, что категорически воспрещено на отечественных стадионах.

Сам Диего Армандо объяснил свой поступок сильным психологическим напряжением из-за дебюта команды на ЧМ и незнанием о запрете.

Как заявил знаменитый в прошлом английский футболист, а ныне эксперт Гари Линекер, из-за своих публичных выходок Марадона всерьез рискует превратиться в посмешище.

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