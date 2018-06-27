«Я потерял сознание»: как Марадону довели до стресса

Выдающийся футболист Диего Марадона, которому стало плохо после окончания матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:1) в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2018, избежал госпитализации, вопреки сообщениям ряда СМИ. Подробную информацию о состоянии здоровья легендарного спортсмена предоставила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас. Она сопровождает Марадону на мундиале, и, в частности, была рядом с ним во время игры в Санкт-Петербурге.

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Девушка выложила в «твиттер» пару снимков аргентинца, сделанных прошедшей ночью. На одном из них Марадона запечатлен в компании двух аккредитованных на ЧМ лиц, предположительно россиян.

«27 июня, в России 1 час 8 минут ночи», — подписала Вильехас.

27 de Junio de 2018. 1:08 am Rusia. Diego Maradona a punto de tomar vuelo para Moscъ. pic.twitter.com/KeXMtkP54h — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

На следующем фото Марадона сидит в кресле частного самолета. На заднем плане виден мужчина в майке сборной Аргентины – это один из тех, кто под руки выводил Марадону с трибуны в помещение зала для особо важных персон, когда тот почувствовал недомогание.

«1:41, Россия, летим в самолете. Диего, вы госпитализированы?» — таким комментарием сопровождается пост.

1:41 am Rusia. A punto de . Diego: estбs hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

Тем не менее, Вильехас не стала отрицать возникшие у Марадоны проблемы со здоровьем. Если верить медикам, причиной случившегося послужил нервный стресс из-за «валидольной» игры сборной Аргентины, в которой он в разные годы состоял как лучший игрок, а затем как главный тренер. В течение матча камера трансляции неоднократно выхватывала знаменитого персонажа на его месте.

Однажды операторы застали Марадону спящим, в другой раз, уже после драматичной развязки, он показал в камеру неприличные жесты, а именно средние пальцы рук.

В соцсетях также имеются и другие эпизоды съемки Диего в ходе игры. Некоторые из этих кадров заставляют усомниться в его способности адекватно воспринимать реальность в конкретный момент. Марадона даже не отказал себе в удовольствии станцевать с болельщицей сборной Нигерии.

Сам 57-летний председатель правления брестского «Динамо» объяснил произошедшее с ним болью в шее. Он также опроверг слухи о собственной госпитализации.

«Я в порядке, в больнице не был, — написал Марадона в инстаграме. — В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание.

Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться...

Как я могу уйти? Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!»

Гораздо жестче выступили дочь суперзвезды Дальма, раскритиковавшая прессу за якобы фейковые новости.

«Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы же лжете! – бушевала девушка. – Какой же [плохой] должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!»

Известно, что по прибытию в российскую столицу Марадона с аппетитом поужинал. Его странное поведение на «Санкт-Петербурге», однако, заставило многих вспомнить о наркотической зависимости спортсмена в прошлом. С подачи одного из журналистов по медиа-пространству и сейчас гуляет информация о том, что российские доктора якобы диагностировали Марадоне передозировку наркотиками.

А в начале текущего месяца, до старта ЧМ, легенду футбола доставили в медицинский центр колумбийского Кали, где прооперировали на обоих коленях. После хирургического вмешательства, обусловленного длительными болями в ногах, Марадоне был предписан период реабилитации. Однако, игнорируя рекомендации врачей, он отправился в Россию в качестве аналитика.

Марадона уже не в первый раз на этом мундиале попадает в неприятную ситуацию.

В течение стартового матча аргентинцев с Исландией его уличили в курении сигары, что категорически воспрещено на отечественных стадионах.

Сам Диего Армандо объяснил свой поступок сильным психологическим напряжением из-за дебюта команды на ЧМ и незнанием о запрете.

Как заявил знаменитый в прошлом английский футболист, а ныне эксперт Гари Линекер, из-за своих публичных выходок Марадона всерьез рискует превратиться в посмешище.

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