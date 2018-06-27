Марадоне стало плохо после матча Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона пережил несколько неприятных минут по окончании матча своей национальной сборной с командой Нигерии в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2018. По имеющейся информации, которая подтверждается видеозаписями с мобильных телефонов соседей экс-спортсмена по ложе, ему стало плохо вскоре после финального свистка турецкого рефери Джюнейта Чакыра, возвестившего о победе «альбиселесте» над «суперорлами» в очень непростой, упорной игре.

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Из публикации в «твиттере» одного из свидетелей ЧП следует, что 57-летнему Марадоне потребовалась помощь сопровождающих лиц для того, чтобы покинуть кресло на секторе.

Его фактически на руках отнесли в помещение зала для vip-персон. Уже там самочувствие Марадоны, судя по всему, ухудшилось еще сильнее. Окружающие решили позвать на помощь медиков. Те обнаружили у иностранца пониженное давление.

ATENCIУN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy — Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 июня 2018 г.

Пока не ясно, послужил ли причиной случившегося нервный стресс Марадоны из-за «валидольной» игры сборной Аргентины, в которой он в разные годы состоял как лучший игрок, а затем как главный тренер. В течение матча камера трансляции неоднократно выхватывала знаменитого персонажа на его месте.

Однажды операторы застали Марадону спящим, в другой раз, уже после драматичной развязки, он показал в камеру неприличные жесты, а именно средние пальцы рук.

В соцсетях также имеются и другие эпизоды съемки Диего в ходе игры. Некоторые из этих кадров заставляют усомниться в его способности адекватно воспринимать реальность в конкретный момент. Марадона даже не отказал себе в удовольствии станцевать с болельщицей сборной Нигерии.

Maradona officially not worried pic.twitter.com/6scd3T9AeH — Big Cat (@BarstoolBigCat) 26 июня 2018 г.

Как известно, на протяжении спортивной карьеры и уже после ее окончания Марадона страдал от наркотической зависимости. На него наложили дисквалификацию на участие в СМ-1994 из-за обнаружения в допинг-пробе следов сразу пяти категорически запрещенных к употреблению веществ. Марадона неоднократно и с переменным успехом лечился от тяги к кокаину. Этот же порошок становился причиной его ареста (правда, совсем непродолжительного).

Имеющиеся у аргентинца проблемы со здоровьем не являются секретом. Еще в начале текущего месяца, до старта ЧМ, легенду доставили в медицинский центр колумбийского Кали, где прооперировали на обоих коленях. После хирургического вмешательства, обусловленного длительными болями в ногах, Марадоне был предписан период реабилитации. Однако, игнорируя рекомендации врачей, он отправился в Россию в качестве аналитика.

Официальным местом работы футбольного идола является сейчас брестское «Динамо», где еще в мае он занял пост председателя правления с трехлетним контрактом.

В сферу ответственности Марадоны входят вопросы стратегического развития клуба. К исполнению обязанностей он должен приступить сразу после мундиаля.

Аргентинская команда вырвала путевку в 1/8 финала ЧМ в сложной и драматичной борьбе. Счет в дебюте встречи открыл Месси. Дальше все шло по сценарию аргентинцев, которых устраивала только победа. Однако ответный гол нигерийца Виктора Мозеса заставил «альбиселесте» паниковать.

Бело-голубые должны быть благодарны Чакыру, который отказался назначить еще один пенальти в их ворота – за игру рукой защитника Маркоса Рохо в своей штрафной. Вскоре этот исполнитель прибежал к чужим воротам и в красивой манере забил решающий мяч.

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