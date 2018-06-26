«Наконец-то они проиграли»: что зарубежные СМИ пишут о России

Великобритания

Поражению сборной России в британских СМИ было уделено достаточно скромное внимание. Оно и понятно: в отличие от вечерних матчей понедельника встреча между хозяевами мундиаля и Уругваем почти ничего не решала, да и по своему содержанию получилась не столь яркой как те же битвы в группе B.

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В своем большинстве английские журналисты заочно говорят российским болельщикам — порадовались и хватит.

Так, к примеру, издание The Guardian пишет, что российские фанаты в ближайшие дни обязаны ловить «каждую унцию удовольствия от пребывания сборной на ЧМ-2018, ведь уже скоро может случиться вылет».

«На каком-то этапе все вернется на круги своя, в том числе и эйфория вокруг выступления россиян», — подчеркивает автор материала.

Он также отмечает, что уругвайцы в поединке в Самаре наглядно продемонстрировали подопечным Станислава Черчесова, как топовые сборные могут наказывать соперников за малейшие допущения и ошибки.

«Такие помарки можно было допускать против Саудовской Аравии и Египта, однако когда ты противостоишь игроку калибра Луиса Сауреса, подобное, как правило, не прощается», — резонно констатирует корреспондент.

Отдельно выделяет The Guardian Дениса Черышева, единственного легионера в этой сборной России (вингер выступает за испанский «Вильярреал» — «Газета.Ru»). По мнению журналиста, полузащитник провел очередной качественный матч на ЧМ-2018, однако стал жертвой обстоятельств — сначала мяч от его ноги срикошетил в ворота Игоря Акинфеева, а затем ему пришлось уйти на замену из-за раннего удаления Игоря Смольникова.

В завершении статьи автор признает, что во втором тайме российская команда действовала более стабильно, но даже этого не хватило для предотвращения разгрома.

«Главный вопрос в том, действительно ли у россиян есть силы, чтобы продолжать борьбу на этом турнире», — заключает корреспондент.

Уругвай

Естественно, наибольшая радость в связи с результатом отчетного матча была зафиксирована в самом Уругвае — двукратные чемпионы мира вышли в плей-офф с первого места в группе, не пропустив ни одного мяча, и теперь сыграют с просто грозной Португалией, а не с убийственными испанцами.

Журналист издания Referi Хуан Хосе Диас в обзоре заключительной встречи в группе A пишет, что «Уругвай разгромил россиян без особых сложностей — и это удивительно для страны, исход почти каждой встречи которой остается неизвестным вплоть до последних секунд».

При этом в Referi не скрывают, что хозяевам турнира отчасти не повезло, ведь именно против них уругвайцы провели пока что свой абсолютно лучший матч на текущем мундиале.

Ключевым моментом встречи издание называет удаление Смольникова, после которого подопечные Черчесова окончательно лишились контроля в центре поля, в результате чего от остальной команды остался отрезанным Артем Дзюба.

«Россияне были вынуждены ждать, не зная, что делать дальше — Уругвай не лез в атаку и не пропускал контрвыпады, а уже после перерыва и вовсе положил поединок в «морозилку», — подчеркивает автор тактического разбора. — У России не было ни сил, ни идей, чтобы хоть как-то пойти в наступление, и в итоге все завершилось разгромом».

Германия

Одно из главных спортивных изданий Германии Sportbild — подобно другим зарубежным СМИ — пришло к мнению, что для Уругвая матч с Россией получился «легкой прогулкой».

В обзоре встречи под названием «Уругвай останавливает российский рейс» корреспонденты заявляют, что главными причинами крупного фиаско команды Черчесова стали отсутствие везения и фатальные ошибки.

«В своем первом настоящем испытании Россия четко продемонстрировала пределы собственных возможностей. Неутешительный итог поединка не позволил хозяевам турнира продолжить победную серию после двух кряду викторий над вялыми Саудовской Аравией и Египтом. Уже в начале игры Суаресу удалось пробить Акинфеева на фоне не лучших действий вратаря, а вскоре случились удаления Смольникова и второй гол в ворота России, что сильно подпортило настроение местных фанатов, — пишет Sportbild. — После классного старта на ЧМ-2018 российская сборная «встала не с той ноги» в поединке против Уругвая, попутно не сумев понять слабости визави».

По мнению автора статьи, сильное влияние на исход игры оказало отсутствие на поле Александра Головина, главной звезды этой российской команды — Черчесов оставил техничного полузащитника на скамейке запасных, так как в случае получения желтой карточки хавбек не смог бы сыграть в 1/8 финала.

США

В США более других отличилось издание The New York Times, озаглавившее отчет о матче в Самаре спорным «Наконец-то поражение для России».

Сама статья, впрочем, полна разумных размышлений — и, пожалуй, главной из них является вечная проблема «наших ожиданий», заставляющая российских болельщиков метаться от тотальной любви до всепоглощающей ненависти к отечественным игрокам.

«Ожидалось, что Россия не победит Уругвай, и этого не произошло. И все же хозяева турнира вышли в топ-16, а это самое главное, — пишет корреспондент NYT. — Но есть ощущение, что подопечные Черчесова чувствуют себя жертвами, которых все еще представляют как носителей надежд страны — однако они уже будто виновны в неизбежной неудаче».

По мнению журналиста, пределом амбиций российской сборной на домашнем мундиале было «избежание унижения, по итогам которого команду стали бы называть худшей хозяйкой ЧМ».

Однако на деле, отмечает корреспондент, все вышла иначе — Россия не просто добилась выхода из группы уже после первых двух туров, но и сделала это ярко, красиво.

Прогноз на 1/8 финала для России от NYT, впрочем, все равно получился неутешительным.

«Скорее всего, российская сборная даже со своей сумасшедшей поддержкой не сможет оказаться в топ-8 планетарного первенства — все-таки не так просто национальная команда упала до восьмого десятка рейтинга ФИФА», — заключает автор статьи.

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