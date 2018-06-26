«Автогол? Ну, бывает»

После матча России с Уругваем, который наша сборная, к сожалению, провалила (0:3), большое внимание общению с журналистами уделили лишь несколько футболистов отечественной команды. Среди них оказался и Денис Черышев, который почти никогда не уходит от ответов даже на самые острые вопросы и в целом отличается испанской общительностью.

Реклама

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось задать несколько вопросов лучшему бомбардиру сборной России на этом чемпионате мира.

— Вы хорошо играли в атаке, однако после удаления Игоря Смольникова Станислав Черчесов заменил именно вас на защитника Марио Фернандеса…

— Я не удивился своей замене, поскольку уважаю решение тренера. Он ведь думал, что так будет лучше для команды.

Теперь надо сделать выводы из этой игры и двигаться дальше. Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим.

— По трагической случайности вы записали на свой счет автогол. Что произошло в том моменте?

— Я пытался заблокировать удар Диего Лашальта. Намеренно встал перед ним, и он в меня попал, но рикошетом мяч залетел в ворота — вот и все. Ну, бывает. Это футбол, это игра, и такое здесь случается.

Надеюсь, что в следующих матчах я забью в чужие ворота или помогу отличиться кому-то другому.

Физически я себя чувствую хорошо и продолжу работать.

— Вы долгое время играете в Испании и отлично знаете многих игроков из этой сборной. Сможете поделиться своим опытом с партнерами по команде в случае чего?

— О футболистах нашего соперника по 1/8 финала в любом случае лучше расскажет Черчесов, чем я, — это сто процентов. Главное, чтобы мы шли дальше и продолжали расти.

Игроки сборной Уругвая предсказуемо находились в гораздо более хорошем настроении, чем россияне, и не отказывались дать развернутые комментарии по игре.

На вопросы корреспондента «Газеты.Ru» ответил полузащитник Лукас Торрейра, который буквально на днях оформил свой переход из итальянской «Сампдории» в лондонский «Арсенал», а теперь провел 90 минут в матче с Россией.

— Вы одержали крупную победу над Россией. Много усилий пришлось приложить, чтобы добиться такого результата?

— Было действительно сложно, но нам удалось взять встречу под свой контроль. Очень счастлив такой победе над Россией, ведь эта команда играет у себя дома.

Для меня этот матч был особенно важен и потому, что я, наконец, вышел в стартовом составе. Здорово, что в этой встрече команда победила и финишировала на первом месте в группе.

Теперь мы можем быть спокойны и позволить себе насладиться моментом, ведь самым главным для нас было добыть максимум очков.

— Получилось реализовать все планы на матч?

— Конечно, не все прошло идеально: есть вещи, которые нам нужно поправить в своей игре. Я, например, под конец прилично устал — не привык к такой высокой физической нагрузке в течение 90 минут, ведь на этом мундиале я столько не играл.

Однако важно, что все мы выходим на поле с большим желанием и очень позитивным настроем в любом случае. Мы готовы отдать все на поле.

— Что вы знали о сборной России, готовясь к матчу? Что держали в голове?

— Мы уделяли особенное внимание тому, что ваша сборная действует очень решительно, забивает много мячей и показывает большой энтузиазм, потому что играет у себя дома.

К счастью, нам удалось провести великолепный матч и воспользоваться теми моментами, что мы сумели создать.

— Какие впечатления у вас от России как от страны?

— Здесь очень-очень-очень красиво, правда. Мы расположились на базе в Нижнем (Лукас по-свойски не договаривает слово «Новгород». — «Газета.Ru»), и могу сказать, что спортивный комплекс там просто феноменальный.

Жаль, что мы нечасто выезжали за его пределы, чтобы посмотреть город — почти все время мы проводим на тренировочной базе, однако команда уже успела оценить то, как местные жители к нам относятся — очень тепло, лучше даже сложно представить.

Когда мы ездили на матчи в другие города — Екатеринбург, Ростов-на-Дону и теперь вот в Самару, — была такая же ситуация. Сборная собирается в отеле и, к сожалению, не может много гулять по городу. Однако то, что я видел, мне очень понравилось, — красота.

Также мнением об игре против сборной России в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился нападающий сборной Уругвая и испанской «Жироны» Кристиан Стуани.

— За счет чего Уругваю удалось забить три мяча в ворота нашей команды после того, как в предыдущих встречах с Саудовской Аравией и Египтом вы проводили не больше одного гола?

— Просто так все сложилось в отдельном конкретном матче. Хотя,

конечно, мы намеревались одержать убедительную победу и специально начали встречу активным прессингом, чтобы как можно скорее забить мяч и укрепить свое преимущество.

— Какое впечатление оставила сборная России?

— С вашей командой очень тяжело играть, вы выглядите очень сбалансированно во всех линиях, нет серьезных провалов. Очень интересно было противостоять такому сопернику. Хотя, честно говоря, меня не особо удивило то, что Уругваю удалось создать столько моментов. Мы изначально настраивались на то, что будет нелегко и что нужно выполнить свою работу на максимум, — слава богу, все получилось.

— А что можете сказать о стране?

— Вокруг очень красиво. Мы счастливы в России и хотим как можно дольше насладиться этим моментом.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».