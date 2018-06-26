Последнее слово: комментатор умер после фиаско Салаха

Абдрахим Мухаммед Негма, комментатор матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Египта и Саудовской Аравии, скончался после поражения «фараонов» со счетом 1:2. По информации издания Youm7, Негма, известный в Египте футбольный тренер, в свое время работавший в каирском клубе «Замалек», был приглашен одним из телеканалов для освещения встречи с участием африканской национальной команды.

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Как рассказали очевидцы трагедии, по ходу поединка Негма пребывал в прекрасном расположении духа, однако вскоре после решающего гола саудовцев у приглашенного эксперта случился сердечный приступ. Заслуженного специалиста оперативно доставили до ближайшего госпиталя, где врачи попытались спасти его жизнь, но тренер все-таки умер, не приходя в сознание.

«В течение получаса мы пытались вернуть его к жизни, боролись за него, но сердце так и не отреагировало»,

— рассказал позднее глава каирской больницы Ахмед Таха.

Матч Саудовская Аравия — Египет состоялся 26 июня в Волгограде и особого турнирного значения не имел — обе команды по итогам двух туров в группе A лишились всех шансов на попадание в плей-офф и в очной встрече сражались лишь за престиж. Записным фаворитом поединка при этом считались именно африканцы. На это, во-первых, намекали результаты стартовых игр квартета («фараоны» едва не отняли очки у Уругвая, а также серьезно потрепали нервы России, тогда как саудовцы проиграли и тем, и тем практически без шансов), во-вторых — наличие у египтян в составе звезд Английской премьер-лиги Мохамеда Салаха и Мохамеда Эль-Ненни на фоне полного отсутствия хоть сколько-нибудь именитых игроков в распоряжении Хуана Антонио Пицци.

Собственно, старт матча лишь подтвердил ожидания прогнозистов — Египет играл на порядок качественнее, хоть и, казалось, без особого желания. Счет был открыт уже на 22-й минуте: претендент на «Золотой мяч» Салах мастерски реализовал выход один на один, красиво перебросив вратаря. Спустя некоторое время все тот же Салах был обязан удваивать разницу, однако в схожей с голевым моментом ситуации допустил вальяжный промах.

Как стало известно позднее, эта ошибка стоила Египту репутации — еще до перерыва в ворота африканцев было назначено аж два пенальти, из которых саудовцам удалось выудить лишь один мяч, а уже под самый конец поединка наказал «фараонов» за отчасти наплевательское отношение к матчу Салем Аль-Доссари, нанесший результативный удар на пятой компенсированной ко второй половине минуте.

Любопытно, что лучшим игроком встречи почему-то все равно признали Салаха: вероятно, здесь сказался огромный (особенно — в сравнении) статус вингера «Ливерпуля», на клубном уровне проведшего просто умопомрачительный сезон.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе 26-летнего футболиста из сборной после ЧМ-2018 — Мохамед якобы разозлился на Федерацию футбола Египта за «ситуацию, возникшую на сборах национальной команды в Грозном», где она базировалась в ходе российского мундиаля.

Впрочем, уже вскоре после появления слухов они были опровергнуты как самой египетской федерацией, так и представителями Чечни.

«Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Мохамед Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То, о чем пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне»,

— заявил начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов RT.

Он также назвал «выдумкой, направленной на дискредитацию страны-организатора ЧМ-2018» заявления о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы использует пребывание сборной Египта в каких-то политических целях.

В Федерации футбола Египта при этом отметили, что Салах, на днях ставший почетным гражданином Чечни, не просто не объявлял о решении покинуть сборную, но и даже не намекал представителям организации на подобное.

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