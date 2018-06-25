Спастись от позора: Месси оставит Аргентину в России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.9 X–2.7 П2–2.1
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3 X–3.4 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.3 П2–2.2
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Спастись от позора: Месси оставит Аргентину в России

Аргентина сыграет с Нигерией в матче ЧМ-2018

26 июня в группах C и D определятся участники 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Дания сыграет с Францией, Перу встретится с Австралией, Аргентине предстоит матч с Нигерией, а Исландия сразится с Хорватией. «Газета.Ru» рассказывает о поединках очередного игрового дня мундиаля в России.

Дания — Франция; «Лужники» (Москва); 17.00 мск

В заключительном матче группы C сыграют лидеры квартета. Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход из группы, одержав минимальные победы над командами Австралии (2:1) и Перу (1:0).

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Датчане, набрав четыре очка, идут в группе на втором месте, однако поражение в предстоящей встрече может поставить под большой вопрос дальнейшее участие команды в турнире. Занимающая третье место Австралия отстает от подопечных Оге Харейде на три очка.

Мощная атакующая линия сборной Франции пока не блещет результативностью. Всего три гола в двух встречах, причем один из мячей был забит с 11-метровой. Не самый впечатляющий показатель, когда в составе команды числятся такие игроки, как Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Стоит отметить, что Жиру ранее уже трижды забивал в ворота датчан — например, в октябре 2015 года он оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Несмотря на то что сборная Франции досрочно обеспечила себе выход из группы C, главный тренер чемпионов мира 1998 года заявил, что команда не будет оказывать помощь сопернику, которому достаточно ничейного результата для завоевания путевки в плей-офф мирового первенства.

«Мы не собираемся никому помогать, мы хотим быть первыми в группе. Я никогда не скажу команде, что мы играем на ничью. Хочу, чтобы моя команда начала матч без задних мыслей, хочу, чтобы они выиграли», — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.

Австралия — Перу; «Фишт» (Сочи); 17.00 мск

Перу — единственная сборная в группе C, которая досрочно потеряла все шансы на выход в следующую стадию мирового первенства. Команда дала бой лидерам квартета, однако в обоих случаях южноамериканцы потерпели поражения с одинаковым счетом 0:1.

Перед заключительным матчем сборная Перу потеряла нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. На тренировке форвард столкнулся с партнером по команде и потерял сознание.

По предварительному диагнозу, у футболиста диагностировали сотрясение мозга. Сейчас игрок «железнодорожников» находится в больнице.

В отличие от своих соперников австралийцы еще не потеряли шансы на выход из группы. Команда отстает от идущей второй сборной Дании на три очка. Показатель разницы забитых мячей не в пользу «Соккеруз», но футболисты сборной полны оптимизма. Они верят, что после матча они не покинут Россию.

«На чемпионат мира в Россию приехали 27 моих родственников. Они видели, как развивалась моя карьера, были рядом со мной. Кому-то из них я оплатил поездку в Россию. Уедут ли они завтра? Нет, я уверен, что и они, и мы не улетим после завтрашнего матча. Сочи — красивый город, здесь замечательная набережная, пейзажи. Стадион тут прекрасный. Наверное, то, что мы играли здесь на Кубке Конфедераций — наше преимущество. Надеюсь, завтра мы добьемся успеха», — сказал накануне вратарь сборной Австралии Мэттью Райан.

Нигерия — Аргентина; «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург); 21.00 мск

Для сборной Аргентины чемпионат мира складывается крайне неудачно. Южноамериканцы не смогли удержать победу в матче с Исландией (1:1), а игра с командой Хорватии стала для двукратных чемпионов мира настоящей трагедией — разгром 0:3 при неубедительной игре заставила задаться вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?».

На первый вопрос ответ нашел главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Он заявил, что достижению результата команде мешает слабая отдача футболистов. В ответ на критику нападающий Серхио Агуэро сказал, что тренер может говорить все, что он хочет.

В преддверии решающего матча в группе C в СМИ появилась информация, что за свои слова форвард «Манчестер Сити» не выйдет на поле.

О конфликте игроков с главным тренером сообщили сразу после разгрома от хорватов. Отмечалось, что футболисты не хотят выступать под руководством Сампаоли и потребовали отправить специалиста в отставку по ходу турнира.

В Федерации футбола Аргентины опровергли эту информацию.

В другой обстановке готовятся к матчу игроки сборной Нигерии. Африканцы потерпели поражение от сборной Хорватии (0:2), однако во встрече с исландцами «суперорлы» усилиями бывшего нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы добились победы со счетом 2:0 и вышли на второе место в группе.

Главный тренер команды Нигерии Гернот Рор заявил, что в первую очередь команда хочет получить удовольствие от мундиаля в России.

«Несмотря на огромное давление от ожидания, важно получать удовольствие от Чемпионата мира. Легко показывать солидарность, когда ты побеждаешь, но твое истинное лицо проявляется, когда ты проигрываешь. Моя команда поработала блестяще после невыразительного старта на турнире, все сейчас двигаются в правильном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт ФИФА.

Исландия — Хорватия; «Ростов Арена» (Ростов); 21.00 мск

Перед сборной Хорватии уже не стоит вопрос выхода из группы. «Шашечные» успешно справились с командами Нигерии (2:0) и Аргентины (3:0).

Для того, чтобы упустить первое место в квартете, либо сами хорваты должны пропустить пять мячей от исландцев, либо нигерийцы — забить пять в ворота команды Аргентины.

Исландия же не блещет результатами. Коллектив Хеймира Хадльгримссона сумел добиться ничьей в матче с аргентинцами, однако в следующей игре ничего не противопоставил в игре с Нигерией. Шансы на выход в плей-офф у сборной остались.

Интересно, что между собой сборные Исландии и Хорватии встречались в отборочном этапе чемпионата мира.

В первом матче сборная Хорватия обыграла соперника со счетом 2:0, однако в ответной игре исландцы смогли вырвать победу — 1:0.

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