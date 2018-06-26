День тяжелый: 4 лучших футболиста на ЧМ-2018 в понедельник

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.75 X–2.75 П2–2.1
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3 X–3.4 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.75 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.3 П2–2.2
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.15 П2–2.85
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
День тяжелый: 4 лучших футболиста на ЧМ-2018 в понедельник

Определился соперник сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018

Расчетливый Луис Суарес, загадочный Мохамед Салах, своевременный Иско и волшебный Рикарду Куарежма — «Газета.Ru» представляет лучших игроков прошедшего дня на ЧМ-2018.

Луис Суареc (Уругвай)

В решающем матче за первое место в группе A гол со штрафного удара в исполнении 31-летнего форварда «Барселоны» стал победным. Причем произошло это уже на десятой минуте встречи. Мощный «выстрел» в угол, где находился российский голкипер Игорь Акинфеев, стал для хозяев турнира неожиданностью, а для партнеров по команде — эмоциональным зарядом, погнавшим команду вперед.

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После матча Суарес заявил, что понял подсказку вратаря сборной России, готовившего «стенку» к штрафному удару.

«Я слышал, что Акинфеев сказал своим игрокам в «стенке», чтобы при ударе они поднялись на носочки. Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч», — сказал форвард.

Для уругвайского бомбардира это уже второй мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата мира. В непростом матче против команды Саудовской Аравии Суарес отличиться в своей сотой встрече за национальную команду.

На старте турнира нападение южноамериканской сборной в лице Суареса и его партнера по команде Эдинсона Кавани выглядело блекло. Футболистам редко удавалось доставлять трудности плотной обороне соперников.

По словам форварда «Барселоны», после минимальных побед над аутсайдерами группы, у сборной Уругвая появилась уверенность, позволившая сыграть активнее у ворот хозяев мирового первенства.

«В первых матчах мы играли немного скованно, нервничали, поскольку это чемпионат мира. После первых побед появилось больше уверенности, и мы поняли, что на таких турнирах нужно выигрывать. Сейчас надо идти от игре к игре и не думать о том, до какой стадии мы можем дойти», — отметил Суарес.

Мохамед Салах (Египет)

Сборная Египта завершила выступление на мундиале без набранных очков — после обидного поражения от Уругвая (0:1) и проигрыша в матче с Россией (1:3) африканская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира, так что встреча третьего тура против Саудовской Аравии была для коллектива фактически полутоварищеской. Впрочем, даже с этим условием фиаско в игре с саудовцами (1:2) для многих оказалось необъяснимым.

На чемпионате мира — 2018 Мохамед Салах принял участие лишь в двух матчах за сборную. Стартовую игру против Уругвая Мо пропустил из-за восстановления после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

В поединке против России египтянину удалось реализовать пенальти в концовке встречи, а в заключительной встрече он уже отличился c игры. Получив длинную передачу от своего партнера по команде Салах перекинул мяч через вратаря, который опрометчиво вышел из своих ворот — как оказалось, этот мяч не стал не просто победным, но и даже не принес его коллективу хотя бы ничью.

Перед последней встречей на чемпионате мира вокруг Салаха витало много слухов. Телеканал CNN заявлял, что футболист намерен покинуть сборную после чемпионата мира из-за «ситуации, возникшей на сборах египтян в Грозном», где команда базировалась во время мундиаля.

Форвард эту информацию так и не прокомментировал, однако реакция египтянина на гол в ворота Саудовской Аравии, а точнее ее отсутствие, лишь подогрела обсуждение будущего футболиста «Ливерпуля» в национальной команде.

«Я считаю Саудовскую Аравию братской страной, и не радуюсь, когда забиваю мячи в ворота братьев», — пояснил собственное сдержанное празднование сам футболист.

Иско (Испания)

В тяжелом матче против Марокко (2:2) Иско и его партер по сборной Андрес Иньеста сотворили шикарный гол, который позволил команде быстро отыграться после неудачного старта.

Встреча получилась для испанцев непростой. Чемпионам мира 2010 года было трудно пробраться сквозь плотную оборону соперника — и не будь на поле Иско, «Красная фурия» едва ли сумела бы набрать хоть один балл против заряженных на борьбу африканцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл 30 матчей за «Реал», в которых забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Впереди сборную Испании ждет поединок 1/8 финала против команды России. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». После выхода из группы Иско поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Вне всяких сомнений матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион. Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе», — заявил Иско.

Рикарду Куарежма (Португалия)

Гол 34-летнего Рикарду Куарежмы в ворота сборной Ирана точно войдет в подборку самых красивых забитых мячей чемпионата мира в России.

Точный удар «шведой» в дальний угол ворот из-за пределов штрафной на последней минуте первой половины матча против Ирана на один тайм сделал Португалию лидером группы B.

Сохранить свое преимущество у команды так и не получилось, а драматичная развязка в матче Испания — Марокко отодвинула действующих чемпионов Европы на второе место в квартете.

За свою карьеру Куарежма сменил немало клубов. Были в его послужном списке и выступление за «Барселону», и сезон в команде «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2015-м году полузащитник обосновался в турецком «Бешикташе», где и продолжает играть поныне. В нынешнем сезоне Куарежма принял участие в 26 матчах чемпионата страны, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

На чемпионате мира 2018 года полузащитник вышел на замену в матче с испанцами (3:3), а игру против Марокко и вовсе пропустил. Однако на игру против Ирана главный тренер Фернанду Сантуш принял решение поставить Куарежму в стартовый состав. Стоит предполагать, что он об этом не пожалел.

«Я думаю, что мы сыграли сегодня очень хорошо, мы добились цели. Нам надо восстановиться, поддерживать психологический настрой. Мы знаем, что в матче с уругвайцами будет непросто: это хорошая команда, хорошие игроки-индивидуалы, сейчас для нас главное — подготовиться к игре с ними», — сказал после игры Куарежма.

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