День тяжелый: 4 лучших футболиста на ЧМ-2018 в понедельник

В решающем матче за первое место в группе A гол со штрафного удара в исполнении 31-летнего форварда «Барселоны» стал победным. Причем произошло это уже на десятой минуте встречи. Мощный «выстрел» в угол, где находился российский голкипер Игорь Акинфеев, стал для хозяев турнира неожиданностью, а для партнеров по команде — эмоциональным зарядом, погнавшим команду вперед.

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После матча Суарес заявил, что понял подсказку вратаря сборной России, готовившего «стенку» к штрафному удару.

«Я слышал, что Акинфеев сказал своим игрокам в «стенке», чтобы при ударе они поднялись на носочки. Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч», — сказал форвард.

Для уругвайского бомбардира это уже второй мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата мира. В непростом матче против команды Саудовской Аравии Суарес отличиться в своей сотой встрече за национальную команду.

На старте турнира нападение южноамериканской сборной в лице Суареса и его партнера по команде Эдинсона Кавани выглядело блекло. Футболистам редко удавалось доставлять трудности плотной обороне соперников.

По словам форварда «Барселоны», после минимальных побед над аутсайдерами группы, у сборной Уругвая появилась уверенность, позволившая сыграть активнее у ворот хозяев мирового первенства.

«В первых матчах мы играли немного скованно, нервничали, поскольку это чемпионат мира. После первых побед появилось больше уверенности, и мы поняли, что на таких турнирах нужно выигрывать. Сейчас надо идти от игре к игре и не думать о том, до какой стадии мы можем дойти», — отметил Суарес.

Сборная Египта завершила выступление на мундиале без набранных очков — после обидного поражения от Уругвая (0:1) и проигрыша в матче с Россией (1:3) африканская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира, так что встреча третьего тура против Саудовской Аравии была для коллектива фактически полутоварищеской. Впрочем, даже с этим условием фиаско в игре с саудовцами (1:2) для многих оказалось необъяснимым.

На чемпионате мира — 2018 Мохамед Салах принял участие лишь в двух матчах за сборную. Стартовую игру против Уругвая Мо пропустил из-за восстановления после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

В поединке против России египтянину удалось реализовать пенальти в концовке встречи, а в заключительной встрече он уже отличился c игры. Получив длинную передачу от своего партнера по команде Салах перекинул мяч через вратаря, который опрометчиво вышел из своих ворот — как оказалось, этот мяч не стал не просто победным, но и даже не принес его коллективу хотя бы ничью.

Перед последней встречей на чемпионате мира вокруг Салаха витало много слухов. Телеканал CNN заявлял, что футболист намерен покинуть сборную после чемпионата мира из-за «ситуации, возникшей на сборах египтян в Грозном», где команда базировалась во время мундиаля.

Форвард эту информацию так и не прокомментировал, однако реакция египтянина на гол в ворота Саудовской Аравии, а точнее ее отсутствие, лишь подогрела обсуждение будущего футболиста «Ливерпуля» в национальной команде.

«Я считаю Саудовскую Аравию братской страной, и не радуюсь, когда забиваю мячи в ворота братьев», — пояснил собственное сдержанное празднование сам футболист.

Иско (Испания)

В тяжелом матче против Марокко (2:2) Иско и его партер по сборной Андрес Иньеста сотворили шикарный гол, который позволил команде быстро отыграться после неудачного старта.

Встреча получилась для испанцев непростой. Чемпионам мира 2010 года было трудно пробраться сквозь плотную оборону соперника — и не будь на поле Иско, «Красная фурия» едва ли сумела бы набрать хоть один балл против заряженных на борьбу африканцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл 30 матчей за «Реал», в которых забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Впереди сборную Испании ждет поединок 1/8 финала против команды России. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». После выхода из группы Иско поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Вне всяких сомнений матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион. Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе», — заявил Иско.

Рикарду Куарежма (Португалия)

Гол 34-летнего Рикарду Куарежмы в ворота сборной Ирана точно войдет в подборку самых красивых забитых мячей чемпионата мира в России.

Точный удар «шведой» в дальний угол ворот из-за пределов штрафной на последней минуте первой половины матча против Ирана на один тайм сделал Португалию лидером группы B.

Сохранить свое преимущество у команды так и не получилось, а драматичная развязка в матче Испания — Марокко отодвинула действующих чемпионов Европы на второе место в квартете.

За свою карьеру Куарежма сменил немало клубов. Были в его послужном списке и выступление за «Барселону», и сезон в команде «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2015-м году полузащитник обосновался в турецком «Бешикташе», где и продолжает играть поныне. В нынешнем сезоне Куарежма принял участие в 26 матчах чемпионата страны, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

На чемпионате мира 2018 года полузащитник вышел на замену в матче с испанцами (3:3), а игру против Марокко и вовсе пропустил. Однако на игру против Ирана главный тренер Фернанду Сантуш принял решение поставить Куарежму в стартовый состав. Стоит предполагать, что он об этом не пожалел.

«Я думаю, что мы сыграли сегодня очень хорошо, мы добились цели. Нам надо восстановиться, поддерживать психологический настрой. Мы знаем, что в матче с уругвайцами будет непросто: это хорошая команда, хорошие игроки-индивидуалы, сейчас для нас главное — подготовиться к игре с ними», — сказал после игры Куарежма.

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