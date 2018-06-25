«Уругвайцы поправили нашу корону»

— Как оценить результат матча против сборной Уругвая?



Валерий Масалитин: Отрицательно. Все таки 0:3 — многовато. Есть оправдание, что играли вдесятером, но счет на табло.

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Получили быстрый гол, нелепым получился второй пропущенный мяч. А после удаления сборной России было тяжело отыграться. У команды была задача выйти из группы, и она ее выполнила.

Евгений Бушманов: Если команда проигрывает 0:3, то оценка однозначна — неудовлетворительно.

Сергей Кирьяков: Ожидали от команды другого результата, других действий на поле. К сожалению, у команды мало что получалось.

Оборона при стандартах и нелепое удаление свели на нет все усилия игроков.

Также рикошет, который привел ко второму голу. Дальше Уругвай уже играл по счету.

— Сборная России сыграла первый матч против сильного соперника. Какие позитивные моменты можно выделить в игре команды Станислава Черчесова? Что вызывает настороженность?



В.М.: Позитивных моментов мало. Молодцы, что не бросили играть при счете 0:2. Сборная играла до последней минуты. Но кроме старания нужно было проявлять мастерство, которое в последний момент футболистов подводило.

Е.Б.: Команда боролась до конца и футболисты старались забить мяч, даже когда команда играла в меньшинстве.

Также группа футболистов показала высокий уровень игры: Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Роман Зобнин и Артем Дзюба.

Марио Фернандес и Федор Смолов удачно вышли на замену.

У сборной России не получился первый тайм. Команда пропустила быстрый мяч, второй влетел в ворота после рикошета. А потом Игорь Смольников получил нелепую красную карточкую. Было видно, что футболисты расстроились.

С.К.: Надо выделить действия Дзюбы. Своими действиями он вел команду вперед и заряжал энергией. Зобнин как всегда проделал огромный объем работы. Вдесятером было тяжело играть, но игроки сделали все, чтобы изменить ситуацию в матче.

Однако у команды появились ошибки. Особенно при стандартных ситуациях. Три мяча были пропущены со стандартов, еще и во втором тайме уругвайцы имели возможность отличиться.

У сборной России также не получилось использовать штрафные и угловые удары. Самедов часто пытался отправлять мяч в опасную зону на Дзюбу, но мяч уходил за лицевую линию.

— Матч против сборной Уругвая показал реальную силу команды России?

В.М.: Возможно, была жара или какая-то усталость. Уругвайцы поправили нашу корону. Это поражение еще может сыграть нам на руку.

Е.Б.: Не стоит сильно расстраиваться из-за результата. Сегодня сложилось так. Команде необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Убежден, что наша сборная может сыграть сильнее.

С.К.: Не стоит посыпать голову пеплом и бросаться из крайности в крайность. Команда выполнила задачу-минимум. Реальную силу можно будет оценить в следующем матче, когда пойдет игра на вылет.

Либо наша сказка продлится, либо придется довольствоваться выходом из группы.

Стоит дождаться соперника по 1/8 финала и готовиться к нему.

— Вместо Жиркова появился Кудряшов, Смольников заменил Фернандеса, а Миранчук занял место Головина. Стоило ли прибегать к таким масштабным перестановкам?

В.М.: В этой игре была возможность маневрировать составом. Головин сидел на желтой карточке и рисковал пропустить следующий матч. У Жиркова была травма. Не знаю, почему Черчесов не выпустил Фернандеса. Считаю, что можно было дать отдохнуть Александру Самедову.

Е.Б.: Только тренерский штаб знает, кто был в каком состоянии. Возможно, кому-то нужно было дать отдохнуть.

Вышедшим игрокам не удалось влиться в игру. Но так сложился матч.

С.К.: Не хватало Головина, способного взять игру на себя. Также у него наработались взаимодействия с Дзюбой. К сожалени, Миранчук не показал то, чего от него ожидали.

Мы не знаем ситуацию по заменам, Черчесов даст ответ на этот вопрос на послематчевой пресс-конференции.

— На ваш взгляд, какая команда может стать для России наиболее удобным противником?



В.М.: Любого соперника надо обыгрывать, если хочешь чего-то добиться. Сборная Испании мучается против команд, играющих от обороны, с Португалией пропустила три мяча. Сборная России участвует в чемпионате мира, потому без разницы, кого надо обыгрывать. Если пройдут сборную Испании или Португалии, еще большее празднование будет в стране.

Е.Б.: Наиболее удобным вариантом станет Иран. Шансы выйти из группы есть всегда.

С.К.: Считаю, что лучшим соперником станет Португалия. Не думаю, что они проиграют Ирану и займут первое место. С португальцами можно играть. Встреча с Египтом показала, что мы можем перекрывать главного игрока соперника и создавать моменты впереди.

С Испанией будет сложнее. С ними придется играть на быстрых атаках и много терпеть в обороне.

— Чего ждете от матча 1/8 финала?

В.М.: После поражения от Уругвая у команды остался неприятный осадок. Но мы должны верить в чудеса и в положительные моменты. Будем ждать соперника и болеть за нашу сборную.

Е.Б.: Для нашей команды сейчас важно восстановиться и правильно подойти к игре, как было перед стартовыми двумя встречами.

Посмотрим, кто попадется сборной России из группы B. Уверен, что тренерский штаб разберет игру будущего соперника и донесет свою мысль до футболистов.

В плей-офф может быть все, что угодно. В любом случае, шансы у команды России есть.

С.К.: В плей-офф либо все, либо ничего. Важны психология, физическое состояние, коллективное и индивидуальное мастерство. Будет интересно наблюдать, как российские футболисты справятся с тем давлением, которое будет в матче навылет.

Надеюсь, что зрители стадиона подержат сборную. Также стоит рассчитывать на фортуну. Сегодня мы пропустили после рикошета, может повезет в следующем.

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