«Уругвайцы поправили нашу корону»

Курсы валют$ 62.81 (-0.084) 73.53 (-0.036)
Москва: +14°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.6 X–2.7 П2–2.15
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.3 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Уругвайцы поправили нашу корону»

Россия потерпела разгромное поражение на чемпионате мира

Знаменитый форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил «Газете.Ru», что поражение от Уругвая в матче чемпионата мира может сыграть на руку россиянам, экс-защитник сборной России Евгений Бушманов подчеркнул, что тренерскому штабу необходимо проанализировать ошибки, а бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков отметил действия Дзюбы и Зобнина.

— Как оценить результат матча против сборной Уругвая?

Валерий Масалитин: Отрицательно. Все таки 0:3 — многовато. Есть оправдание, что играли вдесятером, но счет на табло.

Реклама

Получили быстрый гол, нелепым получился второй пропущенный мяч. А после удаления сборной России было тяжело отыграться. У команды была задача выйти из группы, и она ее выполнила.

Евгений Бушманов: Если команда проигрывает 0:3, то оценка однозначна — неудовлетворительно.

Сергей Кирьяков: Ожидали от команды другого результата, других действий на поле. К сожалению, у команды мало что получалось.

Оборона при стандартах и нелепое удаление свели на нет все усилия игроков.

Также рикошет, который привел ко второму голу. Дальше Уругвай уже играл по счету.

— Сборная России сыграла первый матч против сильного соперника. Какие позитивные моменты можно выделить в игре команды Станислава Черчесова? Что вызывает настороженность?

В.М.: Позитивных моментов мало. Молодцы, что не бросили играть при счете 0:2. Сборная играла до последней минуты. Но кроме старания нужно было проявлять мастерство, которое в последний момент футболистов подводило.

Е.Б.: Команда боролась до конца и футболисты старались забить мяч, даже когда команда играла в меньшинстве.
Также группа футболистов показала высокий уровень игры: Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Роман Зобнин и Артем Дзюба.

Марио Фернандес и Федор Смолов удачно вышли на замену.

У сборной России не получился первый тайм. Команда пропустила быстрый мяч, второй влетел в ворота после рикошета. А потом Игорь Смольников получил нелепую красную карточкую. Было видно, что футболисты расстроились.

С.К.: Надо выделить действия Дзюбы. Своими действиями он вел команду вперед и заряжал энергией. Зобнин как всегда проделал огромный объем работы. Вдесятером было тяжело играть, но игроки сделали все, чтобы изменить ситуацию в матче.

Однако у команды появились ошибки. Особенно при стандартных ситуациях. Три мяча были пропущены со стандартов, еще и во втором тайме уругвайцы имели возможность отличиться.

У сборной России также не получилось использовать штрафные и угловые удары. Самедов часто пытался отправлять мяч в опасную зону на Дзюбу, но мяч уходил за лицевую линию.

— Матч против сборной Уругвая показал реальную силу команды России?

В.М.: Возможно, была жара или какая-то усталость. Уругвайцы поправили нашу корону. Это поражение еще может сыграть нам на руку.

Е.Б.: Не стоит сильно расстраиваться из-за результата. Сегодня сложилось так. Команде необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Убежден, что наша сборная может сыграть сильнее.

С.К.: Не стоит посыпать голову пеплом и бросаться из крайности в крайность. Команда выполнила задачу-минимум. Реальную силу можно будет оценить в следующем матче, когда пойдет игра на вылет.

Либо наша сказка продлится, либо придется довольствоваться выходом из группы.

Стоит дождаться соперника по 1/8 финала и готовиться к нему.

— Вместо Жиркова появился Кудряшов, Смольников заменил Фернандеса, а Миранчук занял место Головина. Стоило ли прибегать к таким масштабным перестановкам?

В.М.: В этой игре была возможность маневрировать составом. Головин сидел на желтой карточке и рисковал пропустить следующий матч. У Жиркова была травма. Не знаю, почему Черчесов не выпустил Фернандеса. Считаю, что можно было дать отдохнуть Александру Самедову.

Е.Б.: Только тренерский штаб знает, кто был в каком состоянии. Возможно, кому-то нужно было дать отдохнуть.

Вышедшим игрокам не удалось влиться в игру. Но так сложился матч.

С.К.: Не хватало Головина, способного взять игру на себя. Также у него наработались взаимодействия с Дзюбой. К сожалени, Миранчук не показал то, чего от него ожидали.

Мы не знаем ситуацию по заменам, Черчесов даст ответ на этот вопрос на послематчевой пресс-конференции.

— На ваш взгляд, какая команда может стать для России наиболее удобным противником?

В.М.: Любого соперника надо обыгрывать, если хочешь чего-то добиться. Сборная Испании мучается против команд, играющих от обороны, с Португалией пропустила три мяча. Сборная России участвует в чемпионате мира, потому без разницы, кого надо обыгрывать. Если пройдут сборную Испании или Португалии, еще большее празднование будет в стране.

Е.Б.: Наиболее удобным вариантом станет Иран. Шансы выйти из группы есть всегда.

С.К.: Считаю, что лучшим соперником станет Португалия. Не думаю, что они проиграют Ирану и займут первое место. С португальцами можно играть. Встреча с Египтом показала, что мы можем перекрывать главного игрока соперника и создавать моменты впереди.

С Испанией будет сложнее. С ними придется играть на быстрых атаках и много терпеть в обороне.

— Чего ждете от матча 1/8 финала?

В.М.: После поражения от Уругвая у команды остался неприятный осадок. Но мы должны верить в чудеса и в положительные моменты. Будем ждать соперника и болеть за нашу сборную.

Е.Б.: Для нашей команды сейчас важно восстановиться и правильно подойти к игре, как было перед стартовыми двумя встречами.
Посмотрим, кто попадется сборной России из группы B. Уверен, что тренерский штаб разберет игру будущего соперника и донесет свою мысль до футболистов.

В плей-офф может быть все, что угодно. В любом случае, шансы у команды России есть.

С.К.: В плей-офф либо все, либо ничего. Важны психология, физическое состояние, коллективное и индивидуальное мастерство. Будет интересно наблюдать, как российские футболисты справятся с тем давлением, которое будет в матче навылет.

Надеюсь, что зрители стадиона подержат сборную. Также стоит рассчитывать на фортуну. Сегодня мы пропустили после рикошета, может повезет в следующем.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».