«Россия получила пощечину, и это хорошо»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 0:1 2 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 1:2 2 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.6 X–2.7 П2–2.15
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.3 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:31:01:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:01:2
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
0:10:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:12:10:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
Россия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Диего Коста
2
3
5
Денис Черышев
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Фелипе Балой
1
1
16
Миши Батшуайи
1
1
17
Кейсуке Хонда
2
1
18
Йерри Мина
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Хуан Куадрадо
2
1
23
Хуан Кинтеро
2
1
24
Анте Ребич
2
1
25
Ирвин Лосано
2
1
26
Серхио Агуэро
2
1
27
Юссуф Поульсен
2
1
28
Джесси Лингард
2
1
29
Ола Тойвонен
2
1
30
М'Байе Ньянг
2
1
31
Килиан Мбаппе
2
1
32
Радамель Фалькао
2
1
33
Дрис Мертенс
2
1
34
Вахби Хазри
2
1
35
Юйа Осако
2
1
36
Такаси Инуи
2
1
37
Альфред Финнбогасон
2
1
38
Неймар
2
1
39
Александар Коларов
2
1
40
Александр Головин
2
1
41
Александр Митрович
2
1
42
Гжегож Крыховяк
2
1
43
Гранит Джака
2
1
44
Иван Ракитич
2
1
45
Кристиан Эриксен
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Сон Хын Мин
2
1
49
Стивен Цубер
2
1
50
Тони Кроос
2
1
51
Хавьер Эрнандес
2
1
52
Хосе Мария Хименес
2
1
53
Шердан Шакири
2
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Салем Аль-Доссари
3
1
56
Эдинсон Кавани
3
1
57
Карлос Вела
2
1
58
Синдзи Кагава
2
1
59
Фержани Сасси
2
1
60
Антуан Гризманн
2
1
61
Андреас Гранквист
2
1
62
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Россия получила пощечину, и это хорошо»

Почему Россия крупно уступила Уругваю и стала второй в группе

Сборная России крупно проиграла команде Уругвая (0:3) на чемпионате мира и заняла второе место в группе А. После встречи причины поражения объяснили Артем Дзюба, сравнивший этот проигрыш с пощечиной, Александр Самедов, назвавший судью чудаком, и Станислав Черчесов, призвавший игроков не совершать глупости.

Сборная России разгромно уступила команде Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и финишировала на втором месте в квартете А, что в теории означает встречу с более тяжелым соперником на стадии 1/8 финала.

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После встречи большинство футболистов сборной России угрюмо прошествовали мимо зоны для общения с журналистами, что, впрочем, никого не удивило. Несколько необычным казалось лишь то, что Игорь Акинфеев пребывал в явно хорошем настроении и с улыбкой махал руками журналистам, хотя и отказался от общения.

Зато не прошел мимо прессы известный острослов Артем Дзюба, который имел в этой встрече два неплохих шанса отличиться.

«Победить у нас не получилось, и есть много причин, почему. На мой взгляд, первый гол мы организовали сами, второй тоже получился нелепым, а потом еще и произошло удаление — и игра, можно сказать, была решена для Уругвая.

Хочу отметить, что мы прошли хорошую проверку в матче с топ-сборной, что важно в преддверии следующей встречи с Испанией или Португалией.

Здесь мы получили пощечину. Может, это даже хорошо», — по-философски отметил форвард.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был менее дипломатичен и прямо заявил, что так играть нельзя.

«Нельзя так начинать игры — совершая глупости и «привозя» голы в свои ворота. Пусть соперник пытается забить сам — класса у него достаточно. Вроде бы мы готовились к «стандартам», но все равно пропустили три мяча после штрафных», — сокрушался специалист.

Впрочем, Черчесов сумел найти и некоторый позитив в прошедшей встрече.

«Когда мы остались во втором тайме вдесятером, мы не опускали руки, пытались забить и сравнять счет. Понятно, что у нас было на одного игрока меньше, но мы же играем не в хоккей или баскетбол, где разница сильно видна.

Хочу отдать должное своим футболистам — они бились до конца. По этой причине я решил выпустить нападающего Федора Смолова, а не игрока оборонительного плана», — пояснил наставник россиян.

Полузащитник отечественной сборной Александр Самедов после матча высказал недовольство судейством.

«У меня сегодня есть претензии к арбитру, как ни удивительно.

Некоторые решения выглядели странными, и, по крайней мере, на поле казалось, что судья — чудак. Например, первой желтой карточки Смольникова можно было избежать — трактовать эпизод по-другому.

Не могу сказать, был ли пенальти на Дзюбе… В общем, мы встречались с высочайшего уровня, которая мгновенно наказывает за ошибки. После матча главный тренер сразу указал нам на недочеты. Никто не вешает нос, мы в 1/8 финала. Все нормально!» — заверил полузащитник.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера скептически отнесся к нападающим сборной России.

«Соперник сумел нанести только один действительно опасный удар с близкого расстояния. Наша оборона отлично действовала на протяжении всего матча.

У нас в целом сейчас все идет хорошо, одержали три победы, не пропустили мячей. Горд, что пишу эту историю вместе с такой сборной», — подчеркнул голкипер.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил важность того, что оба форварда команды смогли огорчить Акинфеева.

«Мы вполне удовлетворены итоговым счетом. Сборная России не смогла оказать на нас сильного давления, хотя пыталась.

Хочу отметить, как здорово мы прессинговали в первом тайме, и, наверное, должны были забивать еще больше мячей.

Очень важно, что оба наших нападающих Луис Суарес и Эдинсон Кавани смогли сегодня отличиться. Это поможет им еще больше улучшить взаимодействие между собой, и мы будем работать над этим дальше», — заверил специалист.

Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал поддержать защитника Игоря Смольникова, который заработал две желтых карточки в первом тайме и оставил свою команду вдесятером.

«Игорю не стоит расстраиваться — у каждого футболиста случаются такие эпизоды. На его месте мог оказаться любой, в том числе и я. Надо поддержать Смольникова, что мы все и сделали», — заверил игрок.

Сам Денис тоже сыграл не лучшим образом в эпизоде со вторым голом: именно от его ноги мяч влетел в ворота после удара Диего Лакшальта.

«Я пытался заблокировать удар, поставил свою ногу, и потом мяч случайным рикошетом отлетел в угол ворот. Это просто игровой эпизод», — пожал плечами Черышев.

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