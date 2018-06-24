Бунт «фараона»: Салах хочет уйти из сборной Египта

Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах может уйти из национальной команды после чемпионата мира — 2018 в России, утверждает CNN со ссылкой на источник, близкий к звездному игроку. Отмечается, что 26-летний вингер якобы остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах египтян в Грозном, где сборная базируется во время мундиаля.

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Ранее стало известно о вылете Египта с ЧМ-2018. Подопечные Эктора Купера уступили в двух стартовых матчах группового раунда — Уругваю (0:1) и России (1:3), в результате чего лишились шансов на выход в плей-офф: встреча третьего тура против Саудовской Аравии в лучшем случае принесет египтянам лишь третье итоговое место в квартете.

Салах в этом году заявил о себе как об одном из лучших футболистов мира — скоростной и техничный нападающий стал лидер английского «Ливерпуля», значительно улучшив результаты клуба в чемпионате страны, а также выведя его в финал Лиги чемпионов.

К сожалению, в решающем матче турнира с египтянином случилась трагедия — защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос использовал против Мохамеда грязный прием, нанеся Салаху тяжелую травму руки. Как оказалось позднее, повреждение не только не позволило вингеру продолжить поединок в Киеве (игра, к слову, завершилась викторией испанцев, в целом легко дожавших шокированных потерей лидера англичан), но и поставила под вопрос участие Мохамеда в чемпионате мира, куда сборная Египта пробилась впервые за несколько десятков лет.

В итоге Салах все-таки восстановился к турниру, правда, пропустил дебютный матч мундиаля против уругвайцев, в котором свой победный гол Луис Суарес и компания забили за считанные мгновения до финального свистка.

Основной расчет тренерского штаба сборной Египта был на успешный результат во встрече против России, однако поджидало разочарование африканцев и тут — блестящий «скаутинг» Станислава Черчесова и его помощников напрочь выключил вернувшегося на поле Салаха, а также партнеров звезды, что привело к уверенной победе хозяев первенства со счетом 3:1.

Сам Мохамед, что примечательно, все равно сумел отличиться в этом поединке, в концовке реализовав пенальти.

Уже после поражения от России в СМИ появилась информация, что Салах может бойкотировать матч против Саудовской Аравии и уйти из сборной — его якобы возмутило поведение Федерации футбола Египта, позволившей звездам шоу-бизнеса, артистам и бизнесменам вмешаться в тренировочный процесс национальной команды.

Добавим, что на этой неделе Мохамед стал почетным гражданином Чечни. Об этом объявил лично глава региона Рамзан Кадыров.

«Салах — почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания. На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Салаху копию указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть. Салах поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок.

Я уверен, что наш клуб «Ахмат» и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном»,

— говорится в сообщении на официальной странице Кадырова в социальной сети.

Салаху также презентовали футболку грозненского «Ахмата», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге.

Примечательно, что этот знак внимания стал не первым, оказанным футболисту в Грозном — так, в день рождения Салаха игроку подарили огромный праздничный торт.

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