«Это прекрасно»: «Алые паруса» поразили гостей ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:0 1 тайм
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.9 X–4.5 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.25 X–3.3 П2–2.25
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.35 П2–1.9
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:2–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
2:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ПольшаПольша
–:–1:2
0:0
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
1:2–:–0:0
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Хуан Кинтеро
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Дилан Бронн
2
1
20
Марко Ройс
2
1
21
Анте Ребич
2
1
22
Ирвин Лосано
2
1
23
Серхио Агуэро
2
1
24
Юссуф Поульсен
2
1
25
Джесси Лингард
2
1
26
Ола Тойвонен
2
1
27
М'Байе Ньянг
2
1
28
Килиан Мбаппе
2
1
29
Дрис Мертенс
2
1
30
Вахби Хазри
2
1
31
Юйа Осако
2
1
32
Такаси Инуи
2
1
33
Альфред Финнбогасон
2
1
34
Неймар
2
1
35
Александар Коларов
2
1
36
Александр Головин
2
1
37
Александр Митрович
2
1
38
Гранит Джака
2
1
39
Иван Ракитич
2
1
40
Кристиан Эриксен
2
1
41
Луис Суарес
2
1
42
Мусса Ваг
2
1
43
Садио Мане
2
1
44
Сон Хын Мин
2
1
45
Стивен Цубер
2
1
46
Тони Кроос
2
1
47
Хавьер Эрнандес
2
1
48
Хосе Мария Хименес
2
1
49
Шердан Шакири
2
1
50
Юрий Газинский
2
1
51
Мохамед Салах
1
1
52
Карлос Вела
2
1
53
Синдзи Кагава
2
1
54
Фержани Сасси
2
1
55
Антуан Гризманн
2
1
56
Андреас Гранквист
2
1
«Это прекрасно»: «Алые паруса» поразили гостей ЧМ-2018

Почему праздник «Алые паруса» посетили около 1,2 млн человек

Иностранные болельщики остались в восторге от праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По словам гостей ЧМ-2018, ранее они никогда не видели ничего подобного. В общей сложности мероприятие посетили около 1,2 млн человек.

Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу в России — 2018 посетили праздник выпускников «Алые Паруса», прошедший 23 июня в Санкт-Петербурге, и, по признанию самих фанатов, остались в восторге от увиденного.

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Так, к примеру, колумбиец Хулиан подчеркнул, что в своей жизни никогда не видел ничего подобного.

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел»,

— сказал болельщик.

Мексиканцы Карлос и Даниель, праздновавшие в субботу еще и вторую победу своих любимцев на этом мундиале (представители КОНКАКАФ в рамках второго тура группового этапа уверенно одолели Южную Корею со счетом 2:1 и улучшили собственные шансы на выход в плей-офф), заявили, что на их родине подобные празднества не имеют такого масштаба. Также они пожелали всего наилучшего российским выпускникам.

«У нас в Мексике все не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего», — передает их слова «Пятый канал».

Ранее стало известно, что в празднике «Алые Паруса» приняли участие более 45 тысяч выпускников.

«Общее количество выпускников в России 643 тысячи. В этом году на празднике более 45 тысяч выпускников из 31 субъекта Российской Федерации и зарубежных стран — Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдавии, Киргизской республики»,

— рассказал Иван Ургант, ведущий торжественного мероприятия.

Любопытно, что 2018 году «Алые Паруса» отмечают юбилей — впервые праздник выпускников был проведен еще в 1968-м.

Символический старт торжеству дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вы — наследники великих мыслителей, поэтов, ученых, покорителей космоса, наследники победителей. В вас течет кровь наших великих предков. Впереди у вас большая дорога во взрослую жизнь. С вами наш прекрасный город Санкт-Петербург, с вами наша великая Родина – Россия», — передает слова Полтавченко ТАСС.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Однако уже в это воскресенье турнир достигнет своего экватора — встреча второго тура группового этапа между Польшей и Колумбией станет для первенства 32-й, тогда как всего на турнире запланировано 64 матча.

К организации ЧМ-2018 на данный момент, к счастью, практически невозможно придраться, чего не скрывают и зарубежные журналисты, не говоря уже об иностранных фанатах. Все они отмечают, что невероятно удивлены здешней атмосферой, безопасностью и отзывчивостью россиян, готовых всегда прийти на помощь — тем самым турнир превращается в один огромный межнациональный праздник, на котором царят лишь доброта и веселье.

Что касается самого футбола, то он пока что расценивается большинством экспертов как неоднозначный. С одной стороны, на российской мундиале до сих пор не было ни одного безголевого поединка, зато сразу несколько игр завершились с пятью и более забитыми мячами. С другой — благодаря введению системы видеопомощи арбитрам VAR ЧМ-2018 бьет все рекорды по назначенным пенальти, а данная судьям установка не показывать желтые карточки попросту серьезно помогает сборным, нацеленным на «антифутбол», что, естественно, также не может радовать.

Зато текущее первенство имеет все шансы стать одним из самых сенсационных в истории в плане результатов — по разным причинам практически все фавориты испытывают огромные трудности с набором очков против, казалось, явных аутсайдеров, разбивая свой класс о качественный порядок соперников.

Главной же радостью для российских болельщиков, естественно, является отечественная сборная — несмотря на все негативные ожидания, подопечные Станислава Черчесова триумфально провели первые два матча чемпионата мира, обыграв Саудовскую Аравию и Египет с общим счетом 8:1, что гарантировало коллективу первый в истории выход в плей-офф.

В своей заключительной встрече группового раунда россияне сразятся с командой Уругвая — в этой игре определится победитель группы A. Поединок состоится 25 июня в Самаре.

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