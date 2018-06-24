«Это прекрасно»: «Алые паруса» поразили гостей ЧМ-2018

Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу в России — 2018 посетили праздник выпускников «Алые Паруса», прошедший 23 июня в Санкт-Петербурге, и, по признанию самих фанатов, остались в восторге от увиденного.

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Так, к примеру, колумбиец Хулиан подчеркнул, что в своей жизни никогда не видел ничего подобного.

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел»,

— сказал болельщик.

Мексиканцы Карлос и Даниель, праздновавшие в субботу еще и вторую победу своих любимцев на этом мундиале (представители КОНКАКАФ в рамках второго тура группового этапа уверенно одолели Южную Корею со счетом 2:1 и улучшили собственные шансы на выход в плей-офф), заявили, что на их родине подобные празднества не имеют такого масштаба. Также они пожелали всего наилучшего российским выпускникам.

«У нас в Мексике все не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего», — передает их слова «Пятый канал».

Ранее стало известно, что в празднике «Алые Паруса» приняли участие более 45 тысяч выпускников.

«Общее количество выпускников в России 643 тысячи. В этом году на празднике более 45 тысяч выпускников из 31 субъекта Российской Федерации и зарубежных стран — Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдавии, Киргизской республики»,

— рассказал Иван Ургант, ведущий торжественного мероприятия.

Любопытно, что 2018 году «Алые Паруса» отмечают юбилей — впервые праздник выпускников был проведен еще в 1968-м.

Символический старт торжеству дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вы — наследники великих мыслителей, поэтов, ученых, покорителей космоса, наследники победителей. В вас течет кровь наших великих предков. Впереди у вас большая дорога во взрослую жизнь. С вами наш прекрасный город Санкт-Петербург, с вами наша великая Родина – Россия», — передает слова Полтавченко ТАСС.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Однако уже в это воскресенье турнир достигнет своего экватора — встреча второго тура группового этапа между Польшей и Колумбией станет для первенства 32-й, тогда как всего на турнире запланировано 64 матча.

К организации ЧМ-2018 на данный момент, к счастью, практически невозможно придраться, чего не скрывают и зарубежные журналисты, не говоря уже об иностранных фанатах. Все они отмечают, что невероятно удивлены здешней атмосферой, безопасностью и отзывчивостью россиян, готовых всегда прийти на помощь — тем самым турнир превращается в один огромный межнациональный праздник, на котором царят лишь доброта и веселье.

Что касается самого футбола, то он пока что расценивается большинством экспертов как неоднозначный. С одной стороны, на российской мундиале до сих пор не было ни одного безголевого поединка, зато сразу несколько игр завершились с пятью и более забитыми мячами. С другой — благодаря введению системы видеопомощи арбитрам VAR ЧМ-2018 бьет все рекорды по назначенным пенальти, а данная судьям установка не показывать желтые карточки попросту серьезно помогает сборным, нацеленным на «антифутбол», что, естественно, также не может радовать.

Зато текущее первенство имеет все шансы стать одним из самых сенсационных в истории в плане результатов — по разным причинам практически все фавориты испытывают огромные трудности с набором очков против, казалось, явных аутсайдеров, разбивая свой класс о качественный порядок соперников.

Главной же радостью для российских болельщиков, естественно, является отечественная сборная — несмотря на все негативные ожидания, подопечные Станислава Черчесова триумфально провели первые два матча чемпионата мира, обыграв Саудовскую Аравию и Египет с общим счетом 8:1, что гарантировало коллективу первый в истории выход в плей-офф.

В своей заключительной встрече группового раунда россияне сразятся с командой Уругвая — в этой игре определится победитель группы A. Поединок состоится 25 июня в Самаре.

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