Спокойствие и порядок: чем удивила сборная России

Мир без скандалов

Сборная России на домашнем чемпионате поражает спокойствием. По крайней мере, со стороны складывается стойкое впечатление, что в коллективе царит благотворная атмосфера. В фокусе внимания сейчас скандал в аргентинской команде, где игроки добились отстранения наставника Хорхе Сампаоли. Федерация не будет возражать в случае отсутствия специалиста на скамейке во время матча с нигерийцами, где состав выберет Лионель Месси – неслыханное дело!

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Случалось, и российскую сборную обсуждали только в привязке к конфликтной ситуации, напрочь игнорируя футбол в ее исполнении. Например, на Евро-2004 Георгий Ярцев изгнал из расположения команды Александра Мостового: тренеру не понравилось, что футболист усомнился в некоторых решениях специалиста.

Сегодня – вот уж великая редкость! – все говорят об игре подопечных Станислава Черчесова. Хвалят Александра Головина и Дениса Черышева. С уважением высказываются о Сергее Игнашевиче.

Как выяснилось, в России тоже может быть все хорошо. Главное, чтобы красивая картинка не оказалась обманчивым прикрытием чего-то страшного. Но чем дальше, тем больше веры в то, что все нынешнее благолепие не рухнет после первой же неудачи.

Юмор Черчесова

До последнего момента наставника сборной было принято считать человеком угрюмым, не понимающим юмора и способного лишь на резкость. В начале тренерской карьеры Черчесов и правда «прославился» парой конфликтов с опытными игроками. В «Спартаке» изгнал из состава ветеранов Егора Титова и Максима Калиниченко. Чуть позже в «Амкаре» пытался «построить» болгарских легионеров.

Еще недавно казалось, что дверь в сборную Черчесова навсегда закрыта для Артема Дзюбы. Форвард-весельчак позволил себе несколько сомнительных выходок. В частности, пародировал усы тренера. Все были уверены, что жесткий наставник такого не простит.

Но нет, с возрастом все мудреют. Список отлучников не расширился, ограничившись Игорем Денисовым, с которым Черчесов не помирится уже никогда. А Дзюбу, понимая незлобную, а просто чересчур непринужденную натуру спортсмена, простил. Тем более, нападающих у нас в стране наперечет.

Что на самом деле он не сухарь, а тоже умеет «отжечь», Черчесов продемонстрировал в матче с Саудовской Аравией, когда отдал честь Дзюбе после забитого мяча. Наверное, тренер был собой доволен: выпустил форварда на замену, и тот поразил цель – значит, выполнил установку.

В игре с Египтом Дзюба вернул «должок», не забыв накрыть второй ладонью голову. В общем, голы сделали их друзьями. Счастье объединяет, чего уж там.

Дома и стены помогают

Профессиональным футболистам должно быть без разницы, где играть – на своем поле или в гостях. Однако на продолжительных турнирах преимущество своей территории нет-нет, да и дает о себе знать. Для иностранных команд все в России в диковинку. Хочешь не хочешь, непривычные условия отвлекают от дела, заставляют думать о постороннем. Нашим же, что на базе в Новогорске, что в любом из городов знакома каждая травинка.

Полсостава чувствует себя как дома в Питере. Самара? Здесь начинал играть в большой футбол сам Игнашевич!

Когда видишь вокруг привычные пейзажи, надписи на русском и нет надобности окунаться в чужую языковую среду, — это успокаивает. Подавляющая часть аудитории поддерживает россиян, хотя пока не проявляет себя так активно, как бы могла. Прошедший период ЧМ доказал: фактор своего поля способен помочь команде стать чуточку сильнее.

Россия бежит

И вновь вернемся к Черчесову – человеку, в честь которого уже рисуют муралы в российских городах. Можно обвинять тренера в недостаточной гибкости при выстраивании взаимоотношений с игроками (речь опять о Денисове), но свое дело он знает крепко. Это точно.

Российских игроков часто критикуют за плохие физические кондиции. Выражаясь простым языком, они медленно бегают и быстро устают.

Однако на нынешнем форуме подготовка россиян по части ОФП превзошла все ожидания. Черчесов сумел наладить работу своих помощников таким образом, что в матчах с саудовцами и египтянами наши пробежали больше всех на турнире – 118 и 115 км соответственно! Редчайшая статистика для сборной России.

Рекорд же «пробега» пока принадлежит нашей главной звезде Головину. 12,706 м отпахал он в первой игре и 12,453 – во второй. Месси и К такие показатели и не снились. Удаль российских футболистов настолько удивила некоторых «доброжелателей» из-за рубежа, что те едва ли не в истеричной форме потребовали проверить нашу команду на допинг. Не верят, что те могут носиться так без применения «химии».

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