Спокойствие и порядок: чем удивила сборная России

Курсы валют$ 62.92 (-0.128) 73.48 (-0.016)
Москва: +23°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 5:0 2 тайм
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.15 X–3.15 П2–2.4
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.5 X–3.35 П2–2.15
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.25 П2–1.6
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
7
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
ЧМ-2018. Англичане издеваются над Панамой. LIVEЧМ-2018. Англичане издеваются над Панамой. LIVE
0
0
0
0
0-0
0
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
5:02:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:30:5
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Ирвин Лосано
2
1
22
Серхио Агуэро
2
1
23
Юссуф Поульсен
2
1
24
Ола Тойвонен
2
1
25
Килиан Мбаппе
2
1
26
Дрис Мертенс
2
1
27
Вахби Хазри
2
1
28
Альфред Финнбогасон
2
1
29
Неймар
2
1
30
Александар Коларов
2
1
31
Александр Головин
2
1
32
Александр Митрович
2
1
33
Гранит Джака
2
1
34
Иван Ракитич
2
1
35
Кристиан Эриксен
2
1
36
Луис Суарес
2
1
37
Сон Хын Мин
2
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Тони Кроос
2
1
40
Хавьер Эрнандес
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Шердан Шакири
2
1
43
Юрий Газинский
2
1
44
Синдзи Кагава
1
1
45
Мохамед Салах
1
1
46
Карлос Вела
2
1
47
Фержани Сасси
2
1
48
Антуан Гризманн
2
1
49
Андреас Гранквист
2
1
Спокойствие и порядок: чем удивила сборная России

Черчесов отказался делать специальные замены под сборную Уругвая

Футболисты сборной России опробовали поле в Самаре, где в понедельник состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. В преддверии важнейшей в турнирном плане встречи «Газета.Ru» выделяет основные слагаемые неожиданно успешной игры подопечных Станислава Черчесова.

Мир без скандалов

Сборная России на домашнем чемпионате поражает спокойствием. По крайней мере, со стороны складывается стойкое впечатление, что в коллективе царит благотворная атмосфера. В фокусе внимания сейчас скандал в аргентинской команде, где игроки добились отстранения наставника Хорхе Сампаоли. Федерация не будет возражать в случае отсутствия специалиста на скамейке во время матча с нигерийцами, где состав выберет Лионель Месси – неслыханное дело!

Реклама

Случалось, и российскую сборную обсуждали только в привязке к конфликтной ситуации, напрочь игнорируя футбол в ее исполнении. Например, на Евро-2004 Георгий Ярцев изгнал из расположения команды Александра Мостового: тренеру не понравилось, что футболист усомнился в некоторых решениях специалиста.

Сегодня – вот уж великая редкость! – все говорят об игре подопечных Станислава Черчесова. Хвалят Александра Головина и Дениса Черышева. С уважением высказываются о Сергее Игнашевиче.

Как выяснилось, в России тоже может быть все хорошо. Главное, чтобы красивая картинка не оказалась обманчивым прикрытием чего-то страшного. Но чем дальше, тем больше веры в то, что все нынешнее благолепие не рухнет после первой же неудачи.

Юмор Черчесова

До последнего момента наставника сборной было принято считать человеком угрюмым, не понимающим юмора и способного лишь на резкость. В начале тренерской карьеры Черчесов и правда «прославился» парой конфликтов с опытными игроками. В «Спартаке» изгнал из состава ветеранов Егора Титова и Максима Калиниченко. Чуть позже в «Амкаре» пытался «построить» болгарских легионеров.

Еще недавно казалось, что дверь в сборную Черчесова навсегда закрыта для Артема Дзюбы. Форвард-весельчак позволил себе несколько сомнительных выходок. В частности, пародировал усы тренера. Все были уверены, что жесткий наставник такого не простит.

Но нет, с возрастом все мудреют. Список отлучников не расширился, ограничившись Игорем Денисовым, с которым Черчесов не помирится уже никогда. А Дзюбу, понимая незлобную, а просто чересчур непринужденную натуру спортсмена, простил. Тем более, нападающих у нас в стране наперечет.

Что на самом деле он не сухарь, а тоже умеет «отжечь», Черчесов продемонстрировал в матче с Саудовской Аравией, когда отдал честь Дзюбе после забитого мяча. Наверное, тренер был собой доволен: выпустил форварда на замену, и тот поразил цель – значит, выполнил установку.

В игре с Египтом Дзюба вернул «должок», не забыв накрыть второй ладонью голову. В общем, голы сделали их друзьями. Счастье объединяет, чего уж там.

Дома и стены помогают

Профессиональным футболистам должно быть без разницы, где играть – на своем поле или в гостях. Однако на продолжительных турнирах преимущество своей территории нет-нет, да и дает о себе знать. Для иностранных команд все в России в диковинку. Хочешь не хочешь, непривычные условия отвлекают от дела, заставляют думать о постороннем. Нашим же, что на базе в Новогорске, что в любом из городов знакома каждая травинка.

Полсостава чувствует себя как дома в Питере. Самара? Здесь начинал играть в большой футбол сам Игнашевич!

Когда видишь вокруг привычные пейзажи, надписи на русском и нет надобности окунаться в чужую языковую среду, — это успокаивает. Подавляющая часть аудитории поддерживает россиян, хотя пока не проявляет себя так активно, как бы могла. Прошедший период ЧМ доказал: фактор своего поля способен помочь команде стать чуточку сильнее.

Россия бежит

И вновь вернемся к Черчесову – человеку, в честь которого уже рисуют муралы в российских городах. Можно обвинять тренера в недостаточной гибкости при выстраивании взаимоотношений с игроками (речь опять о Денисове), но свое дело он знает крепко. Это точно.

Российских игроков часто критикуют за плохие физические кондиции. Выражаясь простым языком, они медленно бегают и быстро устают.

Однако на нынешнем форуме подготовка россиян по части ОФП превзошла все ожидания. Черчесов сумел наладить работу своих помощников таким образом, что в матчах с саудовцами и египтянами наши пробежали больше всех на турнире – 118 и 115 км соответственно! Редчайшая статистика для сборной России.

Рекорд же «пробега» пока принадлежит нашей главной звезде Головину. 12,706 м отпахал он в первой игре и 12,453 – во второй. Месси и К такие показатели и не снились. Удаль российских футболистов настолько удивила некоторых «доброжелателей» из-за рубежа, что те едва ли не в истеричной форме потребовали проверить нашу команду на допинг. Не верят, что те могут носиться так без применения «химии».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».