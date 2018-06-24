Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
19
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13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.2 П2–17.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.1 X–3.15 П2–2.45
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.45 П2–2.3
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.25 П2–1.6
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.15 X–3.35 П2–2.3
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13 X–7.4 П2–1.19
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.85 X–3.2 П2–2.55
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Ирвин Лосано
2
1
22
Серхио Агуэро
2
1
23
Юссуф Поульсен
2
1
24
Ола Тойвонен
2
1
25
Килиан Мбаппе
2
1
26
Дрис Мертенс
2
1
27
Вахби Хазри
2
1
28
Альфред Финнбогасон
2
1
29
Неймар
2
1
30
Александар Коларов
2
1
31
Александр Головин
2
1
32
Александр Митрович
2
1
33
Гранит Джака
2
1
34
Иван Ракитич
2
1
35
Кристиан Эриксен
2
1
36
Луис Суарес
2
1
37
Сон Хын Мин
2
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Тони Кроос
2
1
40
Хавьер Эрнандес
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Шердан Шакири
2
1
43
Юрий Газинский
2
1
44
Синдзи Кагава
1
1
45
Мохамед Салах
1
1
46
Карлос Вела
2
1
47
Фержани Сасси
2
1
48
Антуан Гризманн
2
1
49
Андреас Гранквист
2
1
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы

Сборная Германии в меньшинстве победила Швецию

Бельгиец Ромелу Лукаку стал первым после Диего Марадоны, кому удалось оформить голевой дубль на чемпионате мира в двух матчах подряд. Мексиканец Чичарито и немец Марко Ройс принесли своим сборным важнейшие победы во втором туре группового этапа.

Ромелу Лукаку, Бельгия

Официальный спонсор признал лучшим игроком матча Бельгия – Тунис полузащитника «красных дьяволов» Эдена Азара. Однако мы позволим себе не согласиться с этим мнением, возвысив его партнера по атакующей линии Ромелу Лукаку. Он тоже забил два мяча, причем, в отличие от своего капитана, — оба с игры.

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Зрители, впервые смотревшие на действия форварда вживую, остались восхищены его работой. Народ недоумевал: как этот здоровенный парень с ростом 190 см и весом 94 кг бежит так же легко, как лань?! Хотя, скорее, Лукаку обладает качествами носорога.

Может продавить любую оборону и затем пнуть по мячу как конь копытом. Кажется, у этого парня есть все задатки стать лучшим снайпером мундиаля.

По крайней мере, в списке бомбардиров он уже обошел россиянина Дениса Черышева и сравнялся с португальцем Криштиану Роналду: у них по четыре гола.

Невооруженным глазом видно: как сам Лукаку, так и вся сборная Бельгии еще не включила пятую передачу, играя в экономном режиме. Если им удается громить соперников, не напрягаясь, страшно представить, что будет, когда «красные дьяволы» заведутся во всю мощь.

Кстати, Лукаку стал первым игроком после Диего Марадоны, оформившим два дубля на ЧМ кряду. Ничего подобного мир не видел 32 года!

Лукаку – дважды «дьявол», ведь на клубном уровне выступает за «Манчестер Юнайтед». Ему 25 лет – это самый расцвет карьеры. Наверняка впереди нападающего ждут еще как минимум два ЧМ. Но для некоторых из его товарищей Россия-2018 – последний шанс добиться чего-то стоящего. На этом Лукаку акцентировал внимание во время послематчевого общения с прессой.

«Мы сыграли намного лучше, чем в первом матче на турнире, — констатировал он. — Но мы должны прибавлять и дальше, от игры к игре.

Главное, что мы получаем удовольствие от игры, это самое важное в футболе. К тому же мы еще и побеждаем, нам удается находить необходимый баланс.

В нашем составе есть игроки, для которых это будет последний крупный турнир, мы играем в том числе и за них».

Хавьер Эрнандес, Мексика

Лучшим игроком матча Корея – Мексика (1:2) был признан самый известный футболист в составах обеих команд. Эрнандес или Чичарито, как его называют на родине, выступает в хороших клубах Европы на протяжении восьми лет. Он уважаем и узнаваем болельщиками. 1 июня Чичарито исполнилось 30 – лучшего момента, чтобы проявить себя на ЧМ, придумать невозможно.

Считается, что в последние сезоны мексиканец немного сдал и уже не так ярок, поэтому сменил «МЮ» и «Реал» на команды попроще – «Байер», а затем «Вест Хэм».

Однако опыт – ценная вещь. А стартовые матчи мексиканцев на ЧМ-2018 доказали, что сборной, и Эрнандесу в частности, удалось подойти к форуму в наилучшей форме.

Против корейцев Чичарито отличился на 66-й минуте. Его гол в итоге стал победным.

«Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается.

Нам нужно оставаться спокойными. Мы победили немцев и корейцев, теперь надо сыграть со шведами.

Все команды – сложные противники, у нас положительные результаты, мы готовы играть против сборной Швеции и не хотим обращать внимание на похвалы, хотим играть с огромным удовольствием. Мы должны завоевать еще три очка, и затем выступить в 1/8 финала», — заключил мексиканец, слова которого приводит пресс-служба ФИФА.

Марко Ройс, Германия

Чемпионы мира со скрипом обыграли выстроивших автобус у своей штрафной шведов. Победы могло и не быть, если бы не Марко Ройс, сравнявший счет в начале второго тайма и своим примером вдохновлявший партнеров.

Комментируя исход встречи, хавбек отметил силу сборных средней руки.

«Здесь очень многие команды играют со страстью и сердцем, — подчеркнул Ройс. — Возможно, за счет таких усилий так называемые «маленькие» сборные причиняют нам столько проблем. Они отлично обороняются, очень грамотно контратакуют. Если хотите, для меня это признак хорошего уровня чемпионата.

Шведы, в конце концов, тоже очень плотно играли в обороне. Надо просто набираться терпения, стараться минимизировать неправильные пасы, ускоряться в нужный момент, чтобы замкнуть передачу.

Думаю, мы во втором тайме показали это все в наших хороших моментах. Конечно, у нас еще есть потенциал, чтобы все еще улучшить. Но я думаю, что мы сделали первый шаг в верном направлении и смотрим в будущее».

В современном футболе сложно найти футболиста до 30 лет, которого бы так уважали фанаты абсолютно всех команд и национальностей.

29-летний Ройс — настоящая живая легенда дортмундской «Боруссии», человек, о котором нынешние поклонники «шмелей» будут рассказывать своим внукам как о примере честности и преданности по отношению к клубу.

При этом настоящую болельщицкую любовь Ройс снискал не столько за свои выдающиеся игровые качества, сколько за верность цветам коллектива — пока другие герои «Боруссии», раскрывшиеся в желто-черной футболке, цинично покидали «Сигнал-Идуна-Парк», в основном переходе в стан злейшего врага, Марко скромно отклонял предложения грандов, раз за разом заявляя, что слишком привязан к «шмелям».

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