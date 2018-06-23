«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.1 X–3.35 П2–2.3
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–18 X–7.8 П2–1.15
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.35 X–3.3 П2–3.1
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.15 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Ирвин Лосано
2
1
22
Серхио Агуэро
2
1
23
Юссуф Поульсен
2
1
24
Ола Тойвонен
2
1
25
Килиан Мбаппе
2
1
26
Дрис Мертенс
2
1
27
Вахби Хазри
2
1
28
Альфред Финнбогасон
2
1
29
Неймар
2
1
30
Александар Коларов
2
1
31
Александр Головин
2
1
32
Александр Митрович
2
1
33
Гранит Джака
2
1
34
Иван Ракитич
2
1
35
Кристиан Эриксен
2
1
36
Луис Суарес
2
1
37
Сон Хын Мин
2
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Тони Кроос
2
1
40
Хавьер Эрнандес
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Шердан Шакири
2
1
43
Юрий Газинский
2
1
44
Синдзи Кагава
1
1
45
Мохамед Салах
1
1
46
Карлос Вела
2
1
47
Фержани Сасси
2
1
48
Антуан Гризманн
2
1
49
Андреас Гранквист
2
1
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018

Зарубежные СМИ о чемпионате мира по футболу

Англичане пишут о возросшем интересе женщин к футболу и отмечают, что россияне слабо поддерживали свою сборную на старте мундиаля, французы приводят статистику, согласно которой Лионель Месси популярнее Владимира Путина, а швейцарцы жалуются на то, что никто не знает английского языка. «Газета.Ru» изучила, что пишут о чемпионате мира в зарубежных СМИ.

Француз рассказал, кто популярнее Путина

Корреспондент французского издания Антуан Гренапен Lepoint опубликовал статью, в которой рассказал о самых рейтинговых событиях чемпионата мира.

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«Матчи Германия — Мексика, Португалия — Испания и Франция — Австралия активнее всего цитировались в социальной сети. Победа латиноамериканцев над действующими чемпиономи мира наделала немало шума, как, впрочем, и красивая афиша «иберийского дерби».

Популярность матча французской команды в значительной мере связана с первым в истории использованием системы видеоповторов», — начал свою статью Гренапен.

В следующем абзаце журналист французского издания рассказал о самом популярном игроке чемпионата.

«В то же время самым цитируемым футболистом стал не Криштиану Роналду с его тремя голами и не Поль Погба, чей гол подтвердили с помощью видео.

Не забив пенальти в матче с Исландией, Лионель Месси произвел настоящий фурор в соцсети, обойдя даже… Владимира Путина.

Не забыли пользователи и о Диего Марадоне: его имя тоже заняло большое медиа-пространство. А вот тот факт, что Дидье Дешам стал самым цитируемым тренером, объяснить можно с трудом. Наставники команд Аргентины и Бразилии не были удостоены такого внимания», — пришел к выводу Гренапен.

Британцы пишут о возросшем интересе женщин к футболу

Марианна Спринг из издания The Guardian опубликовала статью под названием «Как чемпионат мира вдохновляет российских женщин на посещение футбольных матчей».

«Российские девушки будут ходить на матчи чемпионата, несмотря на распространенное среди болельщиков хулиганство и стереотипы, из-за которых на футбол в России ходят в основном мужчины.

Хулиганство среди болельщиков в России раньше было внутренней проблемой страны. Это привлекло внимание всего мира во время матча между сборными Англии и России в Марселе на чемпионате Европы-2016. Но на чемпионате мира в буйных болельщиков пока держат под контролем», — начала Спринг.

Также журналистка из Великобритании сравнила футбольные матчи на чемпионате мира и в РФПЛ.

«Матчи мундиаля проходят спокойнее, чем игры национального чемпионата, поэтому на стадионах больше женщин, чем обычно.

Здесь все обсуждают футбол. Вопрос не в том, кто интересуется спортом, а в том, кто ходит на матчи», — отметила корреспондент The Guardian.

The Times считает, что россияне слабо поддерживали команду

Еще одно издание из Великобритании The Times опубликовало заметку о том, как поддерживают свои сборные болельщики из разных стран мира.

«Российские цвета в Москве были относительно редким зрелищем. Зачастую возникало ощущение, что это не Москва, а скорее Мехико. Даже после того, как Россия удивила всех, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5-0 в стартовом матче турнира, торжества были достаточно сдержанными».

Правда, чтобы отметить первую победу России в восьми играх, один болельщик прокатился по центру Москвы в машине с открытым верхом вместе с медведем гризли. Однако большинство россиян по-прежнему сомневается в возможностях своей команды», — пишут в статье.

Как отмечают журналисты, все изменилось после победы сборной страны-хозяйки мундиаля над Египтом во втором туре.

«Лишь после того, как Россия победила Египет со счетом 3-1, страна начала болеть за свою сборную по-настоящему», — отмечает британское издание.

Швейцарцы сравнили «Машу и Медведя» и коммуникацию с россиянами

Корреспондент швейцарского издания «Нойе цюрхер цайтунг» Самюэль Бургнер написал статью о том, что с россиянами тяжело общаться из-за незнания ими английского языка.

«К счастью, взаимопонимание основывается не только на языке. Люди объясняются жестами, повторяют какое-нибудь русское слово по нескольку раз и просто продолжают говорить дальше в надежде, что рано или поздно их все-таки поймут.

Россияне пользуются электронными переводчиками в своих мобильных телефонах. Или подзывают кого-нибудь, кто знает хоть пару слов по-английски. Продавщица в аптеке заносит фразы в компьютер, и специальная программа выдает их через микрофон на кассе по-английски. И чем длиннее диалог, тем лучше мы начинаем понимать друг друга», — отмечает Бургер.

Также швейцарский журналист вспомнил о мультсериале «Маша и Медведь».

«Во всемирно известном российском мультсериале «Маша и Медведь» рассказывается о приключениях маленькой девочки и циркового медведя на пенсии в лесах где-то между Москвой и Пекином.

Ушлая и смелая Маша говорит постоянно, а добряк Медведь молчит. Он понимает язык людей, но сам говорить не может. Чтобы хоть как-то устраиваться в повседневной жизни, Маше и Медведю приходится внимательно наблюдать друг за другом, быть терпеливыми и великодушными.

Иногда они недоуменно смотрят один на другого, иногда смеются, иногда качают головами. В принципе, совсем как мы», — заключил корреспондент.

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