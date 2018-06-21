Заплыв на единорогах и картонный фанат: курьезы ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России длится уже больше недели, и за это время произошло немало значимых событий. Российские футболисты переписали историю, впервые выйдя в 1/8 финала мундиаля, три из четырех арабских команд на турнире завершили борьбу за плей-офф, а Криштиану Роналду в двух матчах забил больше, чем на трех предыдущих мировых первенствах вместе взятых. Однако на этот раз «Газета.Ru» рассказывает о событиях не столь серьезных, но не менее любопытных.

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Болельщик оказался Вангой

Многие ли верили в такое успешное выступление российских футболистов на групповой стадии чемпионата мира? Неизвестно. Но один болельщик в успехе подопечных Станислава Черчесова был уверен еще до начала турнира.

В своем твиттере пользователь с никнеймом Jin Dagon пошутил, заявив, что сборная России разгромит Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и «разделается» с Египтом со счетом 3:1. И в итоге предсказал финальный результат.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

Теперь, пожалуй, можно ставить на победу над Уругваем.

Китайцы перепутали российские города

Каждый раз, когда вы отправляетесь отдыхать в страну, языка которой не знаете, то сталкиваетесь с определенными проблемами, которые существенно усложняют жизнь. То же коснулось и китайских болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

Случай произошел в Волгограде, где прошел один из матчей мундиаля. При попытке отправиться на поезде из Волгограда в другой город китайский любитель футбола не нашел на табло расписания своего рейса.

«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться.

Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде», — цитирует главу Минтранса Евгения Дитриха СоцИнформБюро.

По словам министра, у иностранцев это обычный случай. Так, еще две китаянки перепутали Волгоград и Вологду, которые разделяет практически 1,5 тысячи километров.

Шведы смели все шапки и пиво в городе

Шапка-ушанка — обязательный сувенир, который должен приобрести каждый иностранец, посетивший Россию. По крайней мере, так посчитали болельщики сборной Швеции по футболу, «обчистившие» один из сувенирных магазинов Нижнего Новгорода.

«Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь», — приводит ТАСС слова продавца магазина. По задумке шведских фанатов, шапка-ушанка является необходимым атрибутом для костюмов, в которых шведы проведут у себя в стране танцевально-музыкальное шоу о мунидале в России.

К слову, на этом болельщики из Скандинавии не утолили свой аппетит: кроме заветных шапок из-за них Нижний Новгород столкнулся с проблемой нехватки пива.

В магазинах, расположенных в центре городах, закончилось все пиво после того, как сборная Швеции одержала победу над командой Южной Кореи в первом туре группового этапа мундиаля. Всего в Нижний Новгород, по некоторым данным, приехали около семи тысяч болельщиков, которые бурно отметили первую за последние 12 лет победу своей команды на мировом первенстве.

Мексиканец отправил на ЧМ свою картонную версию

Совместное проживание со своей второй половинкой вносит определенные коррективы в привычный образ жизни. С этим столкнулся любитель футбола из Мексики по имени Хавьер. Супруга мексиканского болельщика не разрешила своему мужу отправиться в Россию на чемпионат мира.

Друзья Хавьера нашли оригинальный способ поддержать своего товарища и взяли его картонную копию с собой.

На футболке Хавьера написано: «Моя старушка меня не отпустила».

Как минимум картонный Хавьер лицезрел вживую победу своей сборной над действующим чемпионом мира Германии. Остальные же игры мексиканец все-таки сможет посмотреть и сам. Жена сжалилась над фанатом и отпустила его на главный футбольный праздник этого лета.

Вратарь и шарик стали мемом

Забавный случай произошел во время матча группового этапа между сборными Бразилии и Швейцарии. Швейцарские болельщики выкинули большой воздушный шар в сторону бразильского вратаря Алисона Беккера. Сам голкипер юмора не оценил и со всей силы наступил на мяч, в результате чего тот мгновенно лопнул.

В социальных сетях данный момент обыграли по-разному. Например, таким образом Беккер показал, что не собирается подписывать контракт с «Ливерпулем», куда его активно сватают.

Headline: Alisson signals he won't sign for Reds as Klopp's ballon bursts. pic.twitter.com/sclo8a4jq8 — John Wallin (@FantasyGaffer) 17 июня 2018 г.

А в другом варианте пострадал и сам голкипер.

Сборная Бразилии в итоге не смогла переиграть Швейцарию: встреча завершилась со счетом 1:1.

Салаха нарисовали грудью

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах стал объектом внимание со стороны российских художников. В Санкт-Петербурге Ирина Романовская, которая называет себя «самой эпатажной художницей страны», нарисовала грудью изображение известного египтянина.

«Я слежу за футболом и отмечаю в своих картинах только самых лучших футболистов. Игра Салаха впечатляет и вдохновляет, у знаменитого спортсмена есть свой стиль игры и феноменальные способности», — написала Романовская на своей странице «Вконтакте».

Таким образом, Салах вошел в один ряд с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, бывшим американским лидером Бараком Обамой, депутатом Госдумы Виталием Милоновым, нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и актером Леонардо Ди Каприо.

Из Португалии в Россию на велосипеде

Болельщик сборной Португалии Элдер Батишта решился на маршбросок из своей страны в Россию, чтобы поддержать свою футбольную сборную на чемпионате мира.

«Москва... Вот я и пришел», — написал португалец на русском языке у себя в фейсбуке.

Батишта доехал до подмосковного поселка Кратово, преодолев в общей сложности порядка 4700 км. Свое решение добраться в Россию на мундиаль на велосипеде болельщик объяснил желанием собрать денег для португальской ассоциации, занимающейся оказанием помощи детям, больным раком.

Кстати, на необычное путешествие решился и уже известный 70-летний болельщик из Германии, которого зовут Губер Вирт. Вот только до Москвы он добирался не на велосипеде, а на довоенном тракторе. Причем вместе со своей собакой.

На весь путь ему потребовался месяц. Но что примечательно, Вирт оценил качество российских дорог.

«В России прекрасные дороги, не могу сказать ничего плохого. На тракторе проблем не было», — сказал 70-летний немец.

Радость от гола переросла в землетрясение

Сборная Мексики в первом туре группового этапа сенсационно обыграла действующего чемпиона мира по футболу — команду Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором гола стал Ирвинг Лосано.

Мексиканский нападающий в момент празднования и не подозревал, насколько сильное ликование он вызовет среди болельщиков, которые наблюдали за ходом матча из Мехико.

По данным Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA),

в результате празднования гола фанатами национальной сборной в столице Мексики произошло небольшое землетрясение, которое зафиксировали по меньшей мере два датчика.

Место, которого нет

С весьма неприятной проблемой столкнулся российский любитель футбола Евгений Стругов из Екатеринбурга, который решил посмотреть у себя в городе матч сборных Египта и Уругвая. Болельщик купил себе билет и с уверенностью пошел на стадион, где его ожидало разочарование — места, которое указано на его билете, на трибуне не оказалось.

«Купил билет. Меня хотели обвинить в том, что я подделал билет. Но полиция дважды пустила меня: паспорт, fan id, билет — все на мое имя, официально», — написал Стругов на своей страничке «Вконтакте».

Впрочем, позже Евгений похвалил работников стадиона и волонтера, которые все-таки помогли ему расположиться на трибуне «Екатеринбург Арены», чтобы воочию посмотреть на Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Египтянина приютили в Екатеринбурге

Пожалуй, одна из основных идей проведения крупных международных турниров — объединение людей разных национальностей. Жительница Екатеринбурга решила помочь бедняге из Египта, который рисковал провести ночь в одиночестве на улице, и приютила его у себя дома.

«В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал», — цитирует гражданку Е1.ru.

Кроме того, она подчеркнула, что египтянин, вероятнее всего, стал жертвой мошенничества.

Швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ

Другим иностранцам повезло не менее.

Болельщики сборной Швейцарии едва не попали в зону военных действий в Донбассе. Швейцарцы решили отправиться в Россию на чемпионат мира на собственном автомобиле.

Только навигатор проложил им маршрут через юго-восток Украины.

Вовремя помогла швейцарцам украинская журналистка и волонтер Анна Домбровская, которая направила фанатов на верный путь.

Волгоградские мошки и надувные единороги

Футболисты сборной Англии столкнулись с настоящим природным катаклизмом: на игроков напала стая мошкары.

«Нам заранее сказали, что мошкары будет много. На разминке ее оказалось даже больше, чем думали. Мы обильно пользовались защитным спреем. Они могли залетать в глаза и в рот. Но это все равно не помешало нам победить», — сказал капитан сборной Англии Гарри Кейн.

На счастье англичан их матч с командой Туниса завершился победой со счетом 2:1.

Отметить это событие английские футболисты решили уже в Санкт-Петербурге. И сделали это необычным способом.

Во время тренировки на базе города на Неве игроки отправились в бассейн, где плавали... верхом на надувных единорогах. Футболистов запечатлел фотограф издания The Sun, сделав спортсменов объектом доброжелательных насмешек.

Аргентинца наказали за оскорбление россиянки

Завершим нашу подборку не столько забавным, сколько поучительным случаем.

Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови был вынужден публично извиниться за оскорбление россиянки. Фанат выложил видео, на котором просит российскую девушку, которая не знает испанского языка, произнести несколько неприличных фраз, после чего его обвинили в сексизме и неуважении и лишили возможности присутствовать на матчах ЧМ-2018.

По заверениям Пенови, видео предназначалось только для друзей, однако это слабое оправдание не спасло фаната от заслуженного наказания.

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