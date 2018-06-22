«Хорватия выполнила задачу, но способна на большее»

Аргентинского болельщика Фернандо Пенови наказали за пошлое оскорбление россиянки: он заставлял девушку произносить непристойные слова на испанском языке и записывал происходящее на видео. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич уже сообщила в своем твиттере, что за свой «сексизм и неуважение» фанат был лишен права посещать стадионы чемпионата мира по футболу в России и сможет насладиться выступлением своей команды разве что издали.

Впрочем, с такой игрой, которую сборная Аргентины показывает на данный момент, у Пенови скоро могут исчезнуть последние причины для пребывания в России:

«альбиселесте» с разгромным счетом уступили Хорватии (0:3) во втором туре группового этапа и теперь рискуют не выйти в плей-офф.

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После матча защитник «шашечных» Шиме Врсалько заявил, что его команда была сильнее и заслужила победу, также подчеркнув особую роль Луки Модрича в командных построениях.

«Мы не показали совершенный футбол, ошибались, но заслуженно празднуем успех, потому что были сильнее, — отметил Врсалько. — Нам нужно оставаться сконцентрированными и продолжать в том же духе. Нашей целью был выход из группы. Теперь впереди новые задачи. Болельщики сборной Аргентины составляли большинство, но по мере наших голов они вели себя все тише.

Наша победа принадлежит и нашим поклонникам. Они отлично нас поддерживали, в концовке их было прекрасно слышно.

Лука Модрич? Думаю, он всем доказал, что является особенным футболистом».

Форвард Марио Манджукич заметил, что у него и его партнеров нет времени на празднование. Это удел фанатов, а игрокам необходимо готовиться к следующим матчам.

«Мы доказали всем, что способны качественно противостоять лучшим командам планеты, — сказал хорват. — Конечно, кое-какие моменты в нашей игре хотелось бы исправить. Думаю, пика возможностей Хорватия еще не достигла. Обязательно продолжим усердные тренировки и станем еще сильнее. Знаем, что нас ожидает впереди и готовы к этому.

Пусть болельщики радуются и празднуют, у нас на это просто нет времени. Уже в пятницу предстоит очередное занятие.

Нереализованные моменты? Я играю не на себя, а на команду. Любой результат есть плод коллективного труда».

По словам главного творца хорватского чуда Модрича, «шашечные» выполнили стратегическую задачу по выходу в 1/8 финала, но понимают, что игра получается, и готовы развивать занятые рубежи.

«Очень рады, что вышли из группы с таким результатом, — резюмировал игрок мадридского «Реала». — Думаю, мы не должны быть слишком самоуверенными. Победы улучшают наши шансы, но эйфория нам ни к чему. Давайте готовиться к следующим матчам.

Играть с Аргентиной не было так легко, но наша победа полностью заслуженная. Первый гол, забитый после ошибки вратаря Вилли Кабальеро, стал для нас подарком. Мы хорошо действовали командно, особенно во втором тайме, когда у нас были моменты и контроль над мячом. Так организованно и надо играть против аргентинцев.

Как планировали сдерживать Месси? Не готов комментировать игру коллег. Мы хотели, чтобы мяч не доходил до Лионеля, высоко начинали обороняться, создавали ему максимум проблем».

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после унизительного поражения извинился перед болельщиками бело-голубых.

«Я хотел бы попросить прощения у болельщиков. Я отвечаю за данный результат, очень расстроен, мне больно осознавать поражение. Сборная Аргентины не нашла возможности противостоять хорватам», —

начал свою печальную речь специалист.

Кроме того, тренер посетовал на то, что команде не удалось создать голевых моментов для Месси.

«Месси — капитан, лидер команды, мы не смогли создать такие ситуации, в которых ему было комфортно играть»,

— заметил Сампаоли.

Свой следующий матч сборная Аргентины проведет 26 июня против национальной команды Нигерии. Вице-чемпионам мира необходимо побеждать, однако даже этого им не будет достаточно. Придется ждать осечки соперников. Более детально ситуацию в квартете можно будет оценить после матча Исландия — Нигерия, который состоится 22 июня в Волгограде.

«Осталась одна игра, нужно максимум вложиться, чтобы заработать три очка. Хотелось бы, чтобы сборная Аргентины продолжила выступление в чемпионате», — добавил аргентинский тренер.

Также Сампаоли объяснил постоянную ротацию состава.

«Почему ни разу не сохранял стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем? Мне всегда было интересно найти лучшие позиции для моих игроков. Однако нам не удалось найти идеальную связь между игроками, которая пошла бы нам на пользу.

Хорватия — превосходная сборная, игра больше складывалась в их пользу, и после гола мы уже не могли влиять на ситуацию, психологически не были готовы сравнивать счет.

Плохая командная отдача связана с игроками. Их слабая отдача мешает нам добиваться результата», —

заключил Сампаоли.

Полузащитник южноамериканской команды Хавьер Маскерано отметил, что команда после матча находится в психологическом истощении.

«Мы опустошены. Сейчас не лучший момент что-то анализировать.

Нужно просто пережить этот момент», — отрезал Маскерано.

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