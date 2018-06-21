Русские в Лас-Вегасе: Василевский тоскует на фоне Овечкина

В ночь с 20 по 21 июня в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ее итогам были определены самый ценный игрок сезона, а также лучший вратарь регулярного чемпионата, лучший новичок лиги, защитник, форвард оборонительного плана и лучший тренер.

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Голосование состоялось еще в апреле. При этом обладатели двух трофеев были известны уже давно.

Так, лучшим снайпером «регулярки» стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Свой седьмой в карьере приз «Морис Ришар Трофи» Овечкин получил, обойдя по итогам сезона финского форварда Патрика Лайне из «Виннипег Джетс».

В 82 матчах «регулярки» капитан «Кэпиталз» забросил 49 шайб — на пять больше, чем у Лайне.

В среднем за игру Овечкин забрасывает 0,61 шайбы, что является четвертым показателем в истории НХЛ. Напомним так, что 32-летний россиянин в этом сезоне впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Приведя свою команду к победе, Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Также был известен и лучший бомбардир регулярного чемпионата. По итогам сезона «Арт Росс Трофи» достался канадскому форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду. В прошедшем розыгрыше «регулярки» 21-летний нападающий в 82 матчах набрал 108 (41 голов + 67 передач) очков. Стоит отметить, что Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд.

Несмотря на высокую результативность молодого канадца, «Эдмонтон» не смог пробиться в раунд плей-офф НХЛ, заняв в турнирной таблице Западной конференции лишь 12 место. Однако заслуги Макдэвида были высоко оценены игроками лиги, которые проголосовали за него в номинации лучший игрок сезона. Для канадского форварда приз «Тед Линдсей Эворд» стал вторым подряд в его карьере.

Но если данную награду определяют сами игроки НХЛ, то в голосовании на главный приз самому ценному игроку сезона участие принимают генеральные менеджеры НХЛ. И здесь оказалось немало сюрпризов. В тройке претендентов на «Харт Мемориал Трофи» были нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Макиннон, форвард «Нью-Джерси Девилз» Тейлор Холл и Анже Копитар, выступающий за «Лос-Анджелес Кингз».

Обладателем самого престижного индивидуального приза НХЛ стал 26-летний Холл, набравший по итогам голосования 1264 балла, опередив своего ближайшего преследователя из «Колорадо» на 70 очков.

Hart Trophy voting breakdown (voted on by PHWA) pic.twitter.com/YHfjiBzr3d — Sean Leahy (@Sean_Leahy) 21 июня 2018 г.

26-летний форвард «Девилз» занял шестое место в списке лучших бомбардиров минувшего сезона, набрав 93 очка (39+54), и помог своему команде впервые с 2012 года пробиться в плей-офф. Правда, «Нью-Джерси» выбыл в первом же раунде, уступив в четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1-4.

Кроме того, наиболее интересным для российских любителей хоккея являлся расклад в номинации лучшего вратаря регулярного чемпионата. На «Везина Трофи» претендовали Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), а также российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

Обладателем престижного трофея стал 35-летний Ринне, который уже четвертый год подряд входит в тройку финалистов.

В ходе голосования финский голкипер получил 129 очков, Хеллебайк набрал 82 балла, а Василевский — 21. Примечательно, что ни один из генеральных менеджеров не поставил российского вратаря на первое место.

Pekka Rinne won the Vezina Trophy for the first time in his career and is the first in @PredsNHL history to capture the award. #NHLAwards pic.twitter.com/fZSYFxniTW — NHL Public Relations (@PR_NHL) 21 июня 2018 г.

Ринне в этом сезоне провел 59 матчей «регулярки», пропустив в среднем 2,31 шайбы за игру. Примечательно, что из тройки финалистов у него самый высокий процент отраженных бросков — 92,7%. Для сравнения у Василевского этот показатель составляет 91,9% при 2,62 пропущенных шайбах в среднем за игру, а Хеллебайка — 92,4% отраженных ударов при 2,36 гола за матч.

При этом Ринне уступил двум своим оппонентам по количеству побед — 42 против 44 у голкиперов «Тампы» и «Виннипега». Также финский вратарь «Нэшвила» и россиянин имеют одинаковое количество матчей на ноль — по восемь.

Хоть награда для финна является по существу заслуженной, но за российского голкипера все равно немного обидно. Василевский на своих плечах в буквальном смысле привел «Тампу» к победе в «регулярке» Восточной конференции, а в розыгрыше плей-офф дошел до полуфинала, где его команда проиграла будущему обладателю Кубка Стэнли — «Вашингтону».

Также в Лас-Вегасе этой ночью стал известен обладатель «Джек Адамс Эворд» — награды, которая вручается лучшему тренеру сезона. Здесь обошлось без сюрпризов: победителем в номинации стал наставник «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан.

Галлан стал автором настоящей истории в нынешнем сезоне и привел новичка лиги («Вегас» был принят в НХЛ в марте 2017 года) к третьему месту в турнирной таблице Западной конференции, а также вывел дебютанта в плей-офф.

В розыгрыше плей-офф «рыцари» нашумели на весь мир, в свой первый сезон пройдя до финала Кубка Стэнли, где со счетом 1-4 проиграли «Вашингтону».

Помимо 54-летнего Галлана на победу в звании лучшего тренера сезона претендовали наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар и Брюс Кэссиди, возглавляющий «Бостон Брюинз».

Кроме вышеназванных престижных индивидуальных наград были разыграны призы лучшему оборонительному форварду лиги, которым стал словенец Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», набравший в 82 матчах 92 (35+57) очка, а также лучшему защитнику регулярного чемпионата. Им стал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. Шведский хоккеист завоевал «Норрис Трофи», набрав 63 (17+46) очка в 77 матчах. Он же, кстати, был признан игроком сезона, продемонстрировавшим образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

Хедман получил за весь сезон регулярного чемпионата всего лишь 12 минут штрафа, за что и был награжден призом «Леди Бинг Трофи».

Приз за преданность хоккею — «Билл Мастертон Трофи» — получил нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, награда лучшему новичку сезона досталась форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзалу, а капитан «Вегаса» Дерек Энгелланд был признан игроком, который проявил свои лидерские качества на льду и за его пределами, и получил приз «Марк Мессье Лидершип Эворд».

Также в Лас-Вегасе был назван лучший генеральный менеджер Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Им стал Джордж Макфи, также представляющий «Голден Найтс».

Завершилась церемония определением двух символических сборных прошедшего сезона. Первая команда, в которую вошел российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, выглядит следующим образом:

Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Вторая символическая сборная выглядит так:

Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

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