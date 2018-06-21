Русские в Лас-Вегасе: Василевский тоскует на фоне Овечкина

В ночь с 20 по 21 июня в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ее итогам были определены самый ценный игрок сезона, а также лучший вратарь регулярного чемпионата, лучший новичок лиги, защитник, форвард оборонительного плана и лучший тренер.
Голосование состоялось еще в апреле. При этом обладатели двух трофеев были известны уже давно.
Так, лучшим снайпером «регулярки» стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Свой седьмой в карьере приз «Морис Ришар Трофи» Овечкин получил, обойдя по итогам сезона финского форварда Патрика Лайне из «Виннипег Джетс».
В 82 матчах «регулярки» капитан «Кэпиталз» забросил 49 шайб — на пять больше, чем у Лайне.
В среднем за игру Овечкин забрасывает 0,61 шайбы, что является четвертым показателем в истории НХЛ. Напомним так, что 32-летний россиянин в этом сезоне впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Приведя свою команду к победе, Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
Также был известен и лучший бомбардир регулярного чемпионата. По итогам сезона «Арт Росс Трофи» достался канадскому форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду. В прошедшем розыгрыше «регулярки» 21-летний нападающий в 82 матчах набрал 108 (41 голов + 67 передач) очков. Стоит отметить, что Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги второй сезон подряд.
Несмотря на высокую результативность молодого канадца, «Эдмонтон» не смог пробиться в раунд плей-офф НХЛ, заняв в турнирной таблице Западной конференции лишь 12 место. Однако заслуги Макдэвида были высоко оценены игроками лиги, которые проголосовали за него в номинации лучший игрок сезона. Для канадского форварда приз «Тед Линдсей Эворд» стал вторым подряд в его карьере.
Но если данную награду определяют сами игроки НХЛ, то в голосовании на главный приз самому ценному игроку сезона участие принимают генеральные менеджеры НХЛ. И здесь оказалось немало сюрпризов. В тройке претендентов на «Харт Мемориал Трофи» были нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Макиннон, форвард «Нью-Джерси Девилз» Тейлор Холл и Анже Копитар, выступающий за «Лос-Анджелес Кингз».
Обладателем самого престижного индивидуального приза НХЛ стал 26-летний Холл, набравший по итогам голосования 1264 балла, опередив своего ближайшего преследователя из «Колорадо» на 70 очков.
26-летний форвард «Девилз» занял шестое место в списке лучших бомбардиров минувшего сезона, набрав 93 очка (39+54), и помог своему команде впервые с 2012 года пробиться в плей-офф. Правда, «Нью-Джерси» выбыл в первом же раунде, уступив в четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 1-4.
Кроме того, наиболее интересным для российских любителей хоккея являлся расклад в номинации лучшего вратаря регулярного чемпионата. На «Везина Трофи» претендовали Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), а также российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
Обладателем престижного трофея стал 35-летний Ринне, который уже четвертый год подряд входит в тройку финалистов.
В ходе голосования финский голкипер получил 129 очков, Хеллебайк набрал 82 балла, а Василевский — 21. Примечательно, что ни один из генеральных менеджеров не поставил российского вратаря на первое место.
Ринне в этом сезоне провел 59 матчей «регулярки», пропустив в среднем 2,31 шайбы за игру. Примечательно, что из тройки финалистов у него самый высокий процент отраженных бросков — 92,7%. Для сравнения у Василевского этот показатель составляет 91,9% при 2,62 пропущенных шайбах в среднем за игру, а Хеллебайка — 92,4% отраженных ударов при 2,36 гола за матч.
При этом Ринне уступил двум своим оппонентам по количеству побед — 42 против 44 у голкиперов «Тампы» и «Виннипега». Также финский вратарь «Нэшвила» и россиянин имеют одинаковое количество матчей на ноль — по восемь.
Хоть награда для финна является по существу заслуженной, но за российского голкипера все равно немного обидно. Василевский на своих плечах в буквальном смысле привел «Тампу» к победе в «регулярке» Восточной конференции, а в розыгрыше плей-офф дошел до полуфинала, где его команда проиграла будущему обладателю Кубка Стэнли — «Вашингтону».
Также в Лас-Вегасе этой ночью стал известен обладатель «Джек Адамс Эворд» — награды, которая вручается лучшему тренеру сезона. Здесь обошлось без сюрпризов: победителем в номинации стал наставник «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан.
Галлан стал автором настоящей истории в нынешнем сезоне и привел новичка лиги («Вегас» был принят в НХЛ в марте 2017 года) к третьему месту в турнирной таблице Западной конференции, а также вывел дебютанта в плей-офф.
В розыгрыше плей-офф «рыцари» нашумели на весь мир, в свой первый сезон пройдя до финала Кубка Стэнли, где со счетом 1-4 проиграли «Вашингтону».
Помимо 54-летнего Галлана на победу в звании лучшего тренера сезона претендовали наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар и Брюс Кэссиди, возглавляющий «Бостон Брюинз».
Кроме вышеназванных престижных индивидуальных наград были разыграны призы лучшему оборонительному форварду лиги, которым стал словенец Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», набравший в 82 матчах 92 (35+57) очка, а также лучшему защитнику регулярного чемпионата. Им стал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. Шведский хоккеист завоевал «Норрис Трофи», набрав 63 (17+46) очка в 77 матчах. Он же, кстати, был признан игроком сезона, продемонстрировавшим образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.
Хедман получил за весь сезон регулярного чемпионата всего лишь 12 минут штрафа, за что и был награжден призом «Леди Бинг Трофи».
Приз за преданность хоккею — «Билл Мастертон Трофи» — получил нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, награда лучшему новичку сезона досталась форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзалу, а капитан «Вегаса» Дерек Энгелланд был признан игроком, который проявил свои лидерские качества на льду и за его пределами, и получил приз «Марк Мессье Лидершип Эворд».
Также в Лас-Вегасе был назван лучший генеральный менеджер Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Им стал Джордж Макфи, также представляющий «Голден Найтс».
Завершилась церемония определением двух символических сборных прошедшего сезона. Первая команда, в которую вошел российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, выглядит следующим образом:
Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Вторая символическая сборная выглядит так:
Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
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