«Говорим по-русски «Спасибо»: Марокко вылетает с улыбкой

Сборная Марокко при большом количестве созданных моментов уступила команде Португалии на групповом этапе чемпионата мира, пропустив единственный мяч на четвертой минуте встречи и так и не сумев хотя бы сравнять счет.

Такой исход предопределил печальный конец российской истории «атласских львов»: они стали первой сборной, которая лишилась даже математических шансов на выход в плей-офф турнира.

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После матча часть марокканцев быстро прошла по микст-зоне, практически не размыкая строя и явно не желая видеть никого из представителей СМИ.

19-летний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими чуть не плакал и поговорил только с одним знакомым испанским журналистом (не под запись, а просто делясь впечатлениями), при этом по привычке прикрывая рот — видимо, чтобы другие не прочитали по губам, насколько он расстроен вылетом.

Ашраф Хакими (справа) / РИА Новости

Португальцы, как ни странно, тоже не особенно горели желанием общаться — видимо, понимали, что выдали явно не лучший матч в своей жизни и находятся на промежуточном первом месте в группе В во многом благодаря везению.

Когда журналисты уже отчаялись поговорить с кем-то по душам, в микст-зоне неожиданно появилась еще одна, последняя группа марокканцев — и эти игроки оказались гораздо более настроены на интервью.

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось поговорить с двумя бывшими футболистами российских клубов, а также с экс-представителем киевского «Динамо». Первым подошел полузащитник Мбарк Буссуфа, выступавший два года за махачкалинский «Анжи» вместе с Самуэлем Это'О и Роберто Карлосом, а затем еще три года — за нынешнего чемпиона Российской премьер-лиги московский «Локомотив».

— Здравствуйте, здравствуйте! — живо откликнулся марокканец на русскую речь. — Очень рад был вернуться в Россию и могу заверить, что всем моим партнерам по сборной здесь тоже понравилось.

Конечно, мы сейчас… not so happy («не очень счастливы», дальше игрок перешел на английский. — «Газета.Ru»), но в целом нам было очень здорово.

Прошлый матч мы провели в Санкт-Петербурге, а этот — в Москве. Посмотрели две столицы. Здесь мы наслаждались футболом, а это самое главное. Конечно, результат разочаровывает, но мы играли в удовольствие».

Мбарк Буссуфа / РИА Новости

Нападающий Мехди Карсела-Гонсалес, который защищал цвета «Анжи» в тот же период, что и Буссуфа, выглядел еще более позитивным, по-философски рассуждая о вылете с чемпионата мира.

— Египет проиграл России, Тунис — Англии, Нигерия — Хорватии. У африканских сборных не задался турнир?

— Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.

Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб — возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору.

Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира.

Что ж, последний матч в группе у нас с Испанией. Если мы покажем тот же уровень футбола, что и в этой встрече, то у нас будет шанс одержать победу и поставить красивую точку на этом мундиале.

— У вас есть партнер по сборной Хакими, который выступает за «Реал». Будете спрашивать у него совета по поводу того, как действовать против испанских игроков?

— Нет, я ведь сам играл в Примере за «Гранаду», так что уже сталкивался с большинством парней из сборной Испании. Насчет португальцев, кстати, тоже не пришлось обращаться за консультациями: в свое время я выступал за португальскую «Бенфику», так что знаю и многих игроков из этой сборной.

— Раз вы так хорошо знаете Испанию, можете дать какие-то советы сборной России, которая имеет шансы встретиться в плей-офф с «Красной фурией»?

— Насчет испанцев могу сказать, что они играют в очень красивый футбол — и очень быстрый. Это маленькие футболисты, которые не отличаются хорошим ростом, однако это позволяет им развивать большую скорость. Мне даже кажется, что они вообще не задумываются о том, кому и когда отдать пас — все происходит настолько слаженно.

Что же касается России, то у вас тоже есть качественные игроки, которые способны на серьезные достижения. И ваша страна мне очень нравится.

— Вы побывали со сборной в Москве и Санкт-Петербурге. Что впечатлило больше?

— Москва. Лично я предпочитаю столицу, поскольку жил именно здесь, когда играл за «Анжи».

Мехди Карсела-Гонсалес (слева) / РИА Новости

Полузащитник Юнес Беланда, который четыре года защищал цвета киевского «Динамо», а затем какое-то время играл во французской «Ницце» и немецком «Шальке-04», оказался более критичен и не постеснялся высказать все, что думает, и о Криштиану Роналду, и об арбитре встречи.

— Вы так много атаковали, но так и не смогли забить. В чем причина?

— Я сделал все, что было в моих силах. Считаю, что арбитр сегодня не был с нами. Видел пару спорных моментов, когда можно было прибегнуть к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и, может быть, поставить пенальти в ворота португальцев. Однако судья почему-то даже не захотел смотреть.

Сразу оговорюсь: сам я не сторонник видеоповторов. На мой взгляд, это замедляет игру, делает ее не такой напряженной. Футбол должен быть футболом без всяких фото и видео. Однако если вы вводите VAR, вы должны идти и смотреть повторы.

— Роналду отличился уже на четвертой минуте и больше не забил. Почему в начале встречи не удалось его сдержать? Соперник задавил вас?

— По моему мнению, португальцы не были сильнее нас. Роналду признан игроком встречи, потому что он забил. Однако больше в матче он ничего не сделал. Мы не выглядели слабее ни в чем.

Печально, что мы выбываем. В остальном поездка в Россию была замечательной. Москва — великолепный город, а местные жители — очень приятные люди. Никогда не забуду Россию после этого чемпионата мира. Хочу сказать вам по-русски «Спасибо!» (действительно произносит последнее слово по-русски. — «Газета.Ru»).

Юнес Беланда (на переднем плане) / РИА Новости

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