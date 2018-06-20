«Говорим по-русски «Спасибо»: Марокко вылетает с улыбкой

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–2 X–3.35 П2–3.95
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.5 X–3.05 П2–3.1
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.8 X–3.6 П2–1.75
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–4 П2–1.6
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Юссуф Поульсен
1
1
20
Александр Головин
2
1
21
Луис Суарес
2
1
22
Хосе Мария Хименес
2
1
23
Юрий Газинский
2
1
24
Антуан Гризманн
1
1
25
Синдзи Кагава
1
1
26
Андреас Гранквист
1
1
27
Лука Модрич
1
1
28
Майл Единак
1
1
29
Мохамед Салах
1
1
30
Фержани Сасси
1
1
«Говорим по-русски «Спасибо»: Марокко вылетает с улыбкой

Нападающий Марокко: в ворота Португалии можно было ставить пенальти

Сборная Марокко уступила Португалии и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. В интервью «Газете.Ru» бывший футболист «Локомотива» Мбарк Буссуфа оценил свое возвращение в Россию, экс-игрок «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес дал подопечным Черчесова совет по поводу возможного матча с Испанией в 1/8 финала, а выступавший ранее за киевское «Динамо» Юнес Беланда объяснил, почему Криштиану Роналду не заслуживал звание игрока матча.

Сборная Марокко при большом количестве созданных моментов уступила команде Португалии на групповом этапе чемпионата мира, пропустив единственный мяч на четвертой минуте встречи и так и не сумев хотя бы сравнять счет.

Такой исход предопределил печальный конец российской истории «атласских львов»: они стали первой сборной, которая лишилась даже математических шансов на выход в плей-офф турнира.

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После матча часть марокканцев быстро прошла по микст-зоне, практически не размыкая строя и явно не желая видеть никого из представителей СМИ.

19-летний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими чуть не плакал и поговорил только с одним знакомым испанским журналистом (не под запись, а просто делясь впечатлениями), при этом по привычке прикрывая рот — видимо, чтобы другие не прочитали по губам, насколько он расстроен вылетом.

Ашраф Хакими (справа) / РИА Новости
Ашраф Хакими (справа) / РИА Новости

Португальцы, как ни странно, тоже не особенно горели желанием общаться — видимо, понимали, что выдали явно не лучший матч в своей жизни и находятся на промежуточном первом месте в группе В во многом благодаря везению.

Когда журналисты уже отчаялись поговорить с кем-то по душам, в микст-зоне неожиданно появилась еще одна, последняя группа марокканцев — и эти игроки оказались гораздо более настроены на интервью.

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось поговорить с двумя бывшими футболистами российских клубов, а также с экс-представителем киевского «Динамо». Первым подошел полузащитник Мбарк Буссуфа, выступавший два года за махачкалинский «Анжи» вместе с Самуэлем Это'О и Роберто Карлосом, а затем еще три года — за нынешнего чемпиона Российской премьер-лиги московский «Локомотив».

— Здравствуйте, здравствуйте! — живо откликнулся марокканец на русскую речь. — Очень рад был вернуться в Россию и могу заверить, что всем моим партнерам по сборной здесь тоже понравилось.

Конечно, мы сейчас… not so happy («не очень счастливы», дальше игрок перешел на английский. — «Газета.Ru»), но в целом нам было очень здорово.

Прошлый матч мы провели в Санкт-Петербурге, а этот — в Москве. Посмотрели две столицы. Здесь мы наслаждались футболом, а это самое главное. Конечно, результат разочаровывает, но мы играли в удовольствие».

Мбарк Буссуфа / РИА Новости
Мбарк Буссуфа / РИА Новости

Нападающий Мехди Карсела-Гонсалес, который защищал цвета «Анжи» в тот же период, что и Буссуфа, выглядел еще более позитивным, по-философски рассуждая о вылете с чемпионата мира.

— Египет проиграл России, Тунис — Англии, Нигерия — Хорватии. У африканских сборных не задался турнир?

— Сегодня все решили мелкие детали. Да и арбитр, наверное, сыграл некоторую роль в нашей неудаче.

Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб — возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору.

Также я думаю, что в ворота португальцев можно было поставить пенальти. Все эти небольшие детали и решают твою судьбу на чемпионате мира.

Что ж, последний матч в группе у нас с Испанией. Если мы покажем тот же уровень футбола, что и в этой встрече, то у нас будет шанс одержать победу и поставить красивую точку на этом мундиале.

— У вас есть партнер по сборной Хакими, который выступает за «Реал». Будете спрашивать у него совета по поводу того, как действовать против испанских игроков?

— Нет, я ведь сам играл в Примере за «Гранаду», так что уже сталкивался с большинством парней из сборной Испании. Насчет португальцев, кстати, тоже не пришлось обращаться за консультациями: в свое время я выступал за португальскую «Бенфику», так что знаю и многих игроков из этой сборной.

— Раз вы так хорошо знаете Испанию, можете дать какие-то советы сборной России, которая имеет шансы встретиться в плей-офф с «Красной фурией»?

— Насчет испанцев могу сказать, что они играют в очень красивый футбол — и очень быстрый. Это маленькие футболисты, которые не отличаются хорошим ростом, однако это позволяет им развивать большую скорость. Мне даже кажется, что они вообще не задумываются о том, кому и когда отдать пас — все происходит настолько слаженно.

Что же касается России, то у вас тоже есть качественные игроки, которые способны на серьезные достижения. И ваша страна мне очень нравится.

— Вы побывали со сборной в Москве и Санкт-Петербурге. Что впечатлило больше?

— Москва. Лично я предпочитаю столицу, поскольку жил именно здесь, когда играл за «Анжи».

Мехди Карсела-Гонсалес (слева) / РИА Новости
Мехди Карсела-Гонсалес (слева) / РИА Новости

Полузащитник Юнес Беланда, который четыре года защищал цвета киевского «Динамо», а затем какое-то время играл во французской «Ницце» и немецком «Шальке-04», оказался более критичен и не постеснялся высказать все, что думает, и о Криштиану Роналду, и об арбитре встречи.

— Вы так много атаковали, но так и не смогли забить. В чем причина?

— Я сделал все, что было в моих силах. Считаю, что арбитр сегодня не был с нами. Видел пару спорных моментов, когда можно было прибегнуть к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и, может быть, поставить пенальти в ворота португальцев. Однако судья почему-то даже не захотел смотреть.

Сразу оговорюсь: сам я не сторонник видеоповторов. На мой взгляд, это замедляет игру, делает ее не такой напряженной. Футбол должен быть футболом без всяких фото и видео. Однако если вы вводите VAR, вы должны идти и смотреть повторы.

— Роналду отличился уже на четвертой минуте и больше не забил. Почему в начале встречи не удалось его сдержать? Соперник задавил вас?

— По моему мнению, португальцы не были сильнее нас. Роналду признан игроком встречи, потому что он забил. Однако больше в матче он ничего не сделал. Мы не выглядели слабее ни в чем.

Печально, что мы выбываем. В остальном поездка в Россию была замечательной. Москва — великолепный город, а местные жители — очень приятные люди. Никогда не забуду Россию после этого чемпионата мира. Хочу сказать вам по-русски «Спасибо!» (действительно произносит последнее слово по-русски. — «Газета.Ru»).

Юнес Беланда (на переднем плане) / РИА Новости
Юнес Беланда (на переднем плане) / РИА Новости

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