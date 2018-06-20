Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 2 тайм
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–21 X–6.8 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.95 X–3.4 П2–4.05
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.4 X–3 П2–3.3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9 X–4.4 П2–1.4
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:–3:31:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИранИран
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ИспанияИспания
3:3–:–
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси

Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Марокко

Сборная Португалии с трудом одолела Марокко на чемпионате мира. Во время игры зрители больше кричали «Россия!», чем «Марокко!» и «Португалия!», и активно восхваляли не принимавшего участия в матче Лионеля Месси. Многие фанаты, включая иностранцев, пришли с флагами сборной России. «Газета.Ru» рассказывает о повальном увлечении командой Станислава Черчесова, которое захватило игру Португалия — Марокко, и обо всем остальном, что окружало эту встречу.

После сумасшедшего дня, завершившегося победой сборной России над Египтом (3:1), второй тур группового этапа чемпионата мира продолжился матчем сборной Португалии и Марокко.

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Многие болельщики пришли на эту встречу в форме сборной России, видимо, находясь под впечатлением от вчерашней игры подопечных Станислава Черчесова, не оставивших шанса команде во главе с одним из претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2018 года — Мохамедом Салахом.

Любопытно, что ранее даже отечественные фанаты предпочитали посещать матчи других команд в нейтральной одежде, выдавая себе только по имени на Fan ID.

Такую ситуацию можно было наблюдать, например, во время игры Германии и Мексики, которую посетили 78 тысяч болельщиков, но российского флага на ней было просто не обнаружить.

Теперь же триколор виднелся в каждом уголке московских «Лужников», причем не только на русских фанатах, но и на иностранцах. Так, японский болельщик, выряженный в абсолютно невообразимый костюм персонажа из аниме с розоватым слоном на голове, обматывался флагом России.

Многие девушки пришли в кокошниках и с удовольствием фотографировались с иностранцами. Очередь в магазины с атрибутикой, в которых продавалась в большом количестве форма сборной России, не иссякала даже за 20 минут до начала встречи.

У Португалии и Марокко, к слову, абсолютно одинаковые национальные цвета — красный и зеленый — так что порой приходилось прилагать усилия, чтобы отличить фанатов одной сборной от другой. Плюс внезапно вспыхнувший ажиотаж вокруг сборной России сподвигнул некоторых иностранцев скупить красные шапки-ушанки, что делало ситуацию еще более запутанной.

Например, о том, что этот Человек-Паук болеет за Марокко, удалось догадаться только по зеленой звезде с флага африканской страны, которая красовалась у него на спине.

Впрочем, разобравшись в обилии алых цветов, можно было сделать вывод, что ребята с зеленой звездой на спине болеют активнее.

Это подтвердилось и на самом стадионе, когда камера выхватила лицо Криштиану Роналду в подтрибунном помещении, и «Лужники» взорвались недовольным гулом.

Португальские фанаты не смогли ничего противопоставить марокканской публике и никак не поддержали своего футбольного лидера. Во время атак подопечных Фернанду Сантуша арена оглушительно свистела и скандировала »Месси! Месси!», вспоминая добрым словом главного конкурента «семерки» мадридского «Реала».

Такая активная поддержка явно пошла на пользу сборной Марокко: уже на первой минуте встречи «атласские львы» провели неплохую атаку правым флангом, прервавшуюся из-за неточного навеса, а на второй — нанесли свой первый удар по воротам, правда, получилось немного выше створа.

Африканская публика была приятно удивлена нахальностью своей команды и уже готовилась наслаждаться доминированием своих кумиров хотя бы на стартовом отрезке матча, но не тут-то было.

На четвертой минуте встречи Роналду в очередной раз показал, почему его лучше не злить.

Португальцу понадобилось всего два навеса, чтобы открыть счет в матче: после первого марокканцы отбились, а вот после второго нападающий с поразительной легкостью «отклеился» от опекунов и расстрелял ворота головой с нескольких метров.

Португальцы празднуют быстрый гол Роналду

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

В этот момент часть зрителей, которая пришла на стадион в бело-сине-красных цветах, с легким разочарованием отметила, что теперь Роналду забил четвертый мяч и обошел в гонке бомбардиров мундиаля Дениса Черышева (3). Впрочем, тот факт, что мы сравниваем нападающего «Реала» с игроком из сборной России, не может не радовать.

Отпраздновав гол в своей фирменной стойке, Роналду быстро вернулся в привычный режим существования: высокий прессинг и попытки открыться на грани офсайда.

Вратарь Марокко Мунир Эль-Кажуи в панике выбивал мяч куда глаза глядят, стоило только португальцу побежать ему навстречу, широко раскидывая ноги.

И не зря ведь боялся: на девятой минуте встречи Роналду чуть не удвоил преимущество своей сборной, красиво развернувшись на краю штрафной и пробив в дальний угол — мяч прошел совсем рядом со штангой.

Этот момент послужил для африканцев холодным душем, после которого они действительно активизировались и до самого конца тайма терзали более именитого соперника быстрыми контрвыпадами, однако забить так и не смогли.

Второй тайм начался с того, что часть публики неожиданно начала задорно скандировать «Россия! Россия!»

Крики в поддержку отечественной сборной раздавались еще несколько раз, причем так отчетливо, словно одной из команд на поле являлись подопечные Станислава Черчесова.

Тем временем игра шла своим чередом. На 51-й минуте встречи Роналду упустил очередной шанс сделать дубль, залупив выше ворот с линии штрафной. Впрочем, марокканцы все равно успели испугаться и начать лихорадочно скандировать «Месси! Месси!», словно пытаясь призвать могучего защитника.

Однако прощал в этот день не только португалец. Футболисты сборной Марокко, на удивление, не реализовали довольно много голевых моментов, нанося один опасный удар за другим — в основном, после «стандартов».

Иногда африканцы умудрялись упускать по несколько шансов подряд, делая вратаря Руя Патрисиу главным героем встречи.

В отсутствие голов публика развлекалась как могла. Помимо поддержки не участвовавшей в этой игре России, зрители запускали «волну», делая по несколько кругов за раз.

Также регулярным развлечением публики стало знаменитое исландское «Ху!» с хлопками и постоянно ускоряющимся ритмом. Любопытно, что начинали этот флешмоб болельщики сборной Португалии. Видимо, игра в исполнении родной сборной (а точнее, пожар, который наблюдался в ее штрафной всю вторую половину) не был способен достаточно занять фанатов.

Игра вообще проходила в относительной тишине, если сравнивать, например, с матчем Германия — Мексика, где латиноамериканские болельщики то и дело заряжали длинные кричалки. Здесь же скандирование ограничилось одним словом — «Месси» либо «Россия» — и звучало только периодически.

Финальный свисток зафиксировал прагматичную победу Португалии со счетом 1:0.

Быстрый взрыв в начале матча позволил «европейским бразильцам» выйти вперед, а всю оставшуюся часть игры они провели словно в другом измерении, только периодически возвращаясь на землю в особенно опасных моментах.

Марокканцы не сумели наказать фаворита за такую расслабленность и так и не заставили его показать все, на что он способен. Игроком встречи был признан Роналду (за что тут же получил свою порцию свиста от африканских болельщиков). Это, кстати, позволило португальцу сравняться с Черышевым по количеству личных наград на этом чемпионата мира — Денис также дважды становился лучшим в играх сборной России.

Однако в случае с россиянином награда воспринималась как естественный итог прекрасной игры всей команды, а вот после победы Роналду остался осадочек: Португалия получила победу, не постаравшись и не подарив зрителям шоу.

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