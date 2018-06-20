Спутницы Черышева и Месси: 10 самых красивых подруг футболистов

Чемпионат мира является настоящим праздником для всех любителей футбола, которые уже с самого первого дня переживают как сенсационные успехи, так и неожиданные провалы своих команд.

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Сложно представить, какие чувства испытывают близкие люди футболистов, приехавшие поддержать своих родных на мундиаль или наблюдающие за ними по телевизору из других стран. Особенно волнительным этот турнир является для вторых половинок игроков, которые из-за строгого графика подготовки сборных вынуждены редко видеться со своими сужеными и поддерживать их по большей части на расстоянии.

«Газета.Ru» представляет подборку очаровательных фотографий возлюбленных футболистов, которые принимают участие в чемпионате мира.

В этот момент сложнее всего приходится супруге Лионеля Месси Антонелле Рокуццо. Капитан сборной Аргентины не лучшим образом провел матч первого тура группового этапа против Исландии (1:1), не сумев забить с пенальти и фактически лишив «альбиселесте» победы.

Теперь он подвергается напряженной критике со стороны своих соотечественников, а супруга не может поддержать возлюбленного лично: в данный момент она находится в Испании, приглядывая за трехмесячным сыном Чиро.

Тем не менее Рокуццо планирует приехать в Россию после группового этапа (а у нее нет сомнений, что Аргентина выйдет в плей-офф), чтобы увидеть своими глазами игру мужа в решающих матчах.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 29 Май 2018 в 6:46 PDT

Honeymoon Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 8 Июл 2017 в 11:47 PDT

Кристина Кобе

Противоположная ситуация у испанской возлюбленной Дениса Черышева Кристины Кобе: полузащитник играет одну из главных ролей в успешном выступлении сборной России. Он уже забил три мяча и делит первую строчку в гонке бомбардиров с самим Криштиану Роналду.

Кристина, к счастью, приехала в Россию сразу на групповой этап и смогла насладиться выступлением своего избранника со стадиона. Так, вскоре после финального свистка в матче с Египтом (3:1) девушка оказалась в объятьях Черышева.

В отличие от многих спутниц футболистов, Кристина не является моделью. Она получала высшее образовании в Шотландии и в Валенсии и в данный момент работает адвокатом.

Борющийся с Черышевым за звание лучшего бомбардира мундиаля Роналду не был очень оригинален и выбрал себе в спутницы модель Джорджину Родригес.

Девушка поддерживает пятикратного обладателя «Золотого мяча» из Испании, где она живет в доме вместе со всей семьей португальца — мамой и четырьмя детьми.

Звездная супруга скандального защитника сборной Испании Жерара Пике Шакира вряд ли может быть восхищена выступлением своего супруга: все-таки «Красная фурия» пропустила целых три мяча от португальцев, а ведь оборона — это как раз сфера деятельности Пике.

К тому же команда Колумбии, откуда певица родом, сенсационно уступила сборной Японии (1:2) в стартовом матче чемпионата мира. Тем не менее Шакира не потеряла своего очарования из-за неприятных переживаний и одинаково стильно смотрится как в футбольной форме, так и в костюме для выступлений.

Бруна Маркезини

Примерно схожие чувства должна испытывать девушка Неймара Бруна Маркезини. Сборная Бразилии упустила победу над явным аутсайдером встречи Швейцарией (1:1) на старте мундиаля.

И хотя сенсационные события должны радовать Бруну, как телеведущую, она явно ожидала других сюрпризов от своего возлюбленного, который довольно блекло проявил себя в первом матче.

Руби Мэй

Противоположная ситуация у британской модели Руби Мэй, которая смогла порадоваться не только тяжелой победе сборной Англии над Тунисом (2:1), вырванной в самой концовке матча, но и блестящей игре своего суженого Деле Алли.

Публикация от o Ruby Mae o (@rubymae3223) 6 Мар 2018 в 10:24 PST

Ангелина

Девушка полузащитника сборной России Александра Головина Ангелина тоже переживает сейчас радостные моменты. Слухи о переходе ее второй половинки в «Ювентус» обрастают подробностями, и переезд в Италию кажется все более реальным.

Сам Александр поддерживает интерес «старой синьоры» блестящей игрой и уже имеет в активе забитый мяч и две голевых передачи на чемпионате мира.

Публикация от a.v. (@a.v.__17) 14 Окт 2016 в 8:10 PDT

Супруга полузащитника сборной России Инна Жиркова тоже имеет вескую причину для радости, поскольку отечественная команда практически обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Несколько омрачают этот факт только периодически возникающие проблемы Юрия со здоровьем - например, после матча с Египтом он шел по стадиону, прихрамывая, а до этого какое-то время занимался индивидуально.

Остается надеяться, что игрок не получил серьезного повреждения, и его вторая половинка может не волноваться.

Скарлет Гартман

Сильно беспокоится о здоровье своего суженого и немецкая модель Скарлет Гартман, которая является спутницей Марко Ройса. Полузащитник уже пропустил из-за травмы чемпионат мира - 2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций - 2017.

В первом матче мундиаля-2018 против Мексики он вышел на замену, но не сумел помочь сборной Германии уйти от поражения (0:1).

Гартман нужно как следует поддержать Марко, ведь теперь под угрозой может оказаться выход немцев из группы.

Публикация от SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) 9 Май 2018 в 10:12 PDT

Зарема Дзагоева

Такую же поддержку оказывает сейчас своему супругу Зарема — спутница полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Игрок получил травму в первом матче мундиаля против Саудовской Аравии (5:0) и будет восстанавливаться еще в течение десяти дней.

Впрочем, к матчам плей-офф полузащитник уже должен прийти в себя, и у Заремы появится лишний повод болеть за сборную России.

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