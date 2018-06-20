Спутницы Черышева и Месси: 10 самых красивых подруг футболистов

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.62 X–3.6 П2–6.2
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.22 X–6 П2–15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–6.5 П2–1.23
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.55 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.4 X–3 П2–3.3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Спутницы Черышева и Месси: 10 самых красивых подруг футболистов

Топ-10 девушек футболистов на чемпионате мира — 2018 в России

Чемпионат мира — 2018 радует не только сенсационными результатами матчей и яркими костюмами болельщиков, но и очаровательными спутницами футболистов. Девушки Дениса Черышева, Александра Головина и Неймара, жены Жерара Пике и Лионеля Месси — и это еще не все. «Газета.Ru» представляет 10 прекрасных возлюбленных игроков, которые принимают участие в мировом первенстве.

Чемпионат мира является настоящим праздником для всех любителей футбола, которые уже с самого первого дня переживают как сенсационные успехи, так и неожиданные провалы своих команд.

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Сложно представить, какие чувства испытывают близкие люди футболистов, приехавшие поддержать своих родных на мундиаль или наблюдающие за ними по телевизору из других стран. Особенно волнительным этот турнир является для вторых половинок игроков, которые из-за строгого графика подготовки сборных вынуждены редко видеться со своими сужеными и поддерживать их по большей части на расстоянии.

«Газета.Ru» представляет подборку очаровательных фотографий возлюбленных футболистов, которые принимают участие в чемпионате мира.

Антонелла Роккуццо

В этот момент сложнее всего приходится супруге Лионеля Месси Антонелле Рокуццо. Капитан сборной Аргентины не лучшим образом провел матч первого тура группового этапа против Исландии (1:1), не сумев забить с пенальти и фактически лишив «альбиселесте» победы.

Теперь он подвергается напряженной критике со стороны своих соотечественников, а супруга не может поддержать возлюбленного лично: в данный момент она находится в Испании, приглядывая за трехмесячным сыном Чиро.

Тем не менее Рокуццо планирует приехать в Россию после группового этапа (а у нее нет сомнений, что Аргентина выйдет в плей-офф), чтобы увидеть своими глазами игру мужа в решающих матчах.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Honeymoon

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Кристина Кобе

Противоположная ситуация у испанской возлюбленной Дениса Черышева Кристины Кобе: полузащитник играет одну из главных ролей в успешном выступлении сборной России. Он уже забил три мяча и делит первую строчку в гонке бомбардиров с самим Криштиану Роналду.

Кристина, к счастью, приехала в Россию сразу на групповой этап и смогла насладиться выступлением своего избранника со стадиона. Так, вскоре после финального свистка в матче с Египтом (3:1) девушка оказалась в объятьях Черышева.

В отличие от многих спутниц футболистов, Кристина не является моделью. Она получала высшее образовании в Шотландии и в Валенсии и в данный момент работает адвокатом.

Джорджина Родригес

Борющийся с Черышевым за звание лучшего бомбардира мундиаля Роналду не был очень оригинален и выбрал себе в спутницы модель Джорджину Родригес.

Девушка поддерживает пятикратного обладателя «Золотого мяча» из Испании, где она живет в доме вместе со всей семьей португальца — мамой и четырьмя детьми.

Шакира

Звездная супруга скандального защитника сборной Испании Жерара Пике Шакира вряд ли может быть восхищена выступлением своего супруга: все-таки «Красная фурия» пропустила целых три мяча от португальцев, а ведь оборона — это как раз сфера деятельности Пике.

К тому же команда Колумбии, откуда певица родом, сенсационно уступила сборной Японии (1:2) в стартовом матче чемпионата мира. Тем не менее Шакира не потеряла своего очарования из-за неприятных переживаний и одинаково стильно смотрится как в футбольной форме, так и в костюме для выступлений.

Бруна Маркезини

Примерно схожие чувства должна испытывать девушка Неймара Бруна Маркезини. Сборная Бразилии упустила победу над явным аутсайдером встречи Швейцарией (1:1) на старте мундиаля.

И хотя сенсационные события должны радовать Бруну, как телеведущую, она явно ожидала других сюрпризов от своего возлюбленного, который довольно блекло проявил себя в первом матче.

Руби Мэй

Противоположная ситуация у британской модели Руби Мэй, которая смогла порадоваться не только тяжелой победе сборной Англии над Тунисом (2:1), вырванной в самой концовке матча, но и блестящей игре своего суженого Деле Алли.

Публикация от o Ruby Mae o (@rubymae3223)

Ангелина

Девушка полузащитника сборной России Александра Головина Ангелина тоже переживает сейчас радостные моменты. Слухи о переходе ее второй половинки в «Ювентус» обрастают подробностями, и переезд в Италию кажется все более реальным.

Сам Александр поддерживает интерес «старой синьоры» блестящей игрой и уже имеет в активе забитый мяч и две голевых передачи на чемпионате мира.

Публикация от a.v. (@a.v.__17)

Инна Жиркова

Супруга полузащитника сборной России Инна Жиркова тоже имеет вескую причину для радости, поскольку отечественная команда практически обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Несколько омрачают этот факт только периодически возникающие проблемы Юрия со здоровьем - например, после матча с Египтом он шел по стадиону, прихрамывая, а до этого какое-то время занимался индивидуально.

Остается надеяться, что игрок не получил серьезного повреждения, и его вторая половинка может не волноваться.

Скарлет Гартман

Сильно беспокоится о здоровье своего суженого и немецкая модель Скарлет Гартман, которая является спутницей Марко Ройса. Полузащитник уже пропустил из-за травмы чемпионат мира - 2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций - 2017.

В первом матче мундиаля-2018 против Мексики он вышел на замену, но не сумел помочь сборной Германии уйти от поражения (0:1).

Гартман нужно как следует поддержать Марко, ведь теперь под угрозой может оказаться выход немцев из группы.

Зарема Дзагоева

Такую же поддержку оказывает сейчас своему супругу Зарема — спутница полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Игрок получил травму в первом матче мундиаля против Саудовской Аравии (5:0) и будет восстанавливаться еще в течение десяти дней.

Впрочем, к матчам плей-офф полузащитник уже должен прийти в себя, и у Заремы появится лишний повод болеть за сборную России.

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