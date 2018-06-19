Свержение «фараонов»: Россия творит историю

Россия – Египет – 3:1

Матч сборных России и Египта открывал программу второго тура чемпионата мира и закрывал игровой день, в котором стартовала на мундиале группа Н. И хотя событий в том квартете произошло немало, а результаты получились очень неожиданными, главное произошло все-таки на «Санкт-Петербурге».

Матч против «фараонов» был ключевым для команды Станислава Черчесова. Победа фактически выводила нашу сборную в плей-офф, впервые в российской истории. А вот гипотетическое поражение ставила шансы на 1/8 финала под большой вопрос.

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На главный предматчевый вопрос – будет ли играть суперзвезда египетской команды Мохамед Салах – ответ был получен утвердительный. У России вместо Федора Смолова в основном составе вышел Артем Дзюба, Денис Черышев заменил теперь и в старте получившего повреждение в стартовом поединке Алана Дзагоева.

Россия начала здорово, сразу придавив подопечных Эктора Купера к их воротам. Работал прессинг, хорошо смотрелась комбинационная игра, а Салах был отрезан.

Однако конвертировать во что-то конкретное этот перевес нашим футболистам не удалось, и игра постепенно отодвинулась в центр поля. А к концу первой половины было уже тревожно – североафриканцы справились с волнением, почувствовали себя увереннее и накатывали на нашу штрафную одной опасной волной за другой.

Перерыв в итоге пришелся для сборной России очень впору. Неизвестно, что сказал в раздевалке Станислав Черчесов, и повлияло ли на команду именно это, но соперник после возобновления игры был сметен за 17 минут.

Мощный штурм с первых секунд второй половины дал результат уже спустя два с лишним оборота секундной стрелки. Натиск был столь масштабным, что египтяне «запожарили». Сначала голкипер вынес мяч точно на Романа Зобнина, а затем капитан «фараонов» Фатхи переправил мяч в собственные ворота, лишь бы тот Дзюбе не достался…

Пока соперник пребывал в состоянии грогги, российские футболисты, словно боксер экстра-класса, его добивали.

Вторым нокдауном стала шикарная комбинация Александра Самедова и Марио Фернандеса с завершением отличившегося в двух играх мундиаля уже в третий раз Дениса Черышева.

Прошло три минуты и тривиальный заброс Ильи Кутепова на Дзюбу превратился в шедевр нападающего, который таким темпом из аренды в тульском «Арсенале» может не в «Зенит» вернуться, а отправиться значительно западнее – например, в АПЛ.

На этом матч можно было заканчивать. Египтяне разве что злились и апеллировали к арбитрам при любой возможности, и только Салах старательно и молча пытался совершить невозможное. Усилий вингера «Ливерпуля», взорвавшего в этом сезоне чемпионат Англии, хватило на заработанный и реализованный пенальти.

3:1 – Россия одержала две победы в двух матчах домашнего мундиаля, забила в них восемь мячей и теперь сыграет в 1/8 финала, чего в ее истории не было никогда. Последний раз сборная страны выходила в плей-офф ЧМ 32 года назад, когда СССР обидно уступил в 1/8 финала Бельгии, будучи одним из главных фаворитов турнира.

Теоретически не выйти в плей-офф хозяева турнира еще могут, но именно что теоретически. Для этого они не только должны уступить в последнем туре Уругваю, но и две победы должна одержать Саудовская Аравия. Причем саудовцы и уругвайцы должны в этом раскладе обойти нас по разнице мячей в личных встречах, где у России сейчас +5, а у азиатов, наоборот, -5.

Колумбия – Япония – 1:2

Но событий 19 июня хватало и без сборной России. В очень интересной группе Н первый матч казался самым проходным из всех, ведь встречались номинально фаворит и андердог квартета, в роли которых соответственно выступали Колумбия и Япония.

Правда, все перевернулось уже через пять минут, когда южноамериканцы провалились в обороне, а защитник Карлос Санчес рукой в собственной штрафной отразил пущенный мимо голкипера Давида Оспины в ворота мяч.

Красная карточка и пенальти, удачно исполненный Синдзи Кагавой, поставили команду Хосе Пекермана в крайне непростое положение.

Правда, до перерыва на поле был абсолютно равный футбол даже без оставшегося из-за повреждения в запасе Хамеса Родригеса и несмотря на быструю замену Хуана Куадрадо.

Более того, на 43-й минуте Хуан Кинтеро восстановил равновесие, став четвертым автором гола прямым ударом со штрафного на этом мундиале и первым колумбийцем, отличившимся на двух чемпионатах мира.

Казалось, что Колумбия сможет взять свое даже в меньшинстве, тем более на последние полчаса в бой был брошен и Хамес.

Однако южноамериканцев стали слишком очевидно покидать силы, старательная Япония добавила, придавила соперника к его воротам, а Юя Осака превратил в гол подачу бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонды с углового.

Этот мяч так и остался победным. На финальный штурм колумбийцы силы нашли, а вот на гол – нет. Теперь права на ошибку подопечные Пекермана больше не имеют.

Польша – Сенегал – 1:2

Очень интересным было и другое противостояние в этой группе. От Польши на мундиале ждут многого. А как иначе, когда в составе команды есть суперзвезды форвард Роберт Левандовски и голкипер Войцех Щенсны и множетсво очень крепких футболистов из сильных европейских команд.

Но и Сенегал шит отнюдь не лыком. Команда под руководством Алиу Сиссе, который в 2002 году в качестве футболиста принимал участие в лучшем в истории страны мундиале, где сенегальцы добрались до четвертьфинала и только в дополнительное время уступили Турции, в общем-то в классе полякам не уступает.

Сиссе оставил в запасе, например, Шейку Куяте из «Вест Хэма» и Бальде Диао Кейта из «Монако», и при этом Львы Теранги все равно чувствовали себя на поле уверенно.

И всяко увереннее Польши, которая, похоже, не справилась с давлением груза ожиданий и волнением от дебютного матча на турнире.

Сенегал был лучше, а потому автогол Тиаго Чонека после удара Идриссы Гейе стал вполне логичным итогом первой половины встречи.

Во втором тайме Польша и вовсе пропустила невероятный мяч. Гжегож Крыховяк в центре поля отдал мягкий пас назад, а в это время незамеченным выскочил после разрешения арбитра приходивший в себя за бровкой М'Байе Ньянг.

Форвард первым успел к мячу, прокинул его мимо рванувшего на пожар за штрафную Щенсны и закатил в пустые ворота.

Несмотря на курьезный характер голов, успех сенегальцев выглядел вполне закономерно, хотя поставить его под сомнение на 86-й минуте удалось все тому же Крыховяку, головой замкнувшему подачу Камиля Гросицки со штрафного.

Правда, у подопечных Адама Навалки не вышло даже настоящего финального штурма – африканцы слишком хорошо и уверенно контролировали мяч, продемонстрировав обоснованность своих намерений выбраться в плей-офф чемпионата мира 16 лет спустя прошлого успеха.

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