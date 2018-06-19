Свержение «фараонов»: Россия творит историю

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.62 X–3.7 П2–6.1
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.15 X–7.5 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.4 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Свержение «фараонов»: Россия творит историю

Как сборная России одолела Египет в матче ЧМ-2018

Сборная России по футболу одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, уверенно обыграв Египет, и практически вышла в 1/8 финала, а в группе Н Япония и Сенегал перевернули все с ног на голову, повергнув номинальных фаворитов. «Газета.Ru» рассказывает о встречах шестого дня ЧМ-2018.

Россия – Египет – 3:1

Матч сборных России и Египта открывал программу второго тура чемпионата мира и закрывал игровой день, в котором стартовала на мундиале группа Н. И хотя событий в том квартете произошло немало, а результаты получились очень неожиданными, главное произошло все-таки на «Санкт-Петербурге».

Матч против «фараонов» был ключевым для команды Станислава Черчесова. Победа фактически выводила нашу сборную в плей-офф, впервые в российской истории. А вот гипотетическое поражение ставила шансы на 1/8 финала под большой вопрос.

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На главный предматчевый вопрос – будет ли играть суперзвезда египетской команды Мохамед Салах – ответ был получен утвердительный. У России вместо Федора Смолова в основном составе вышел Артем Дзюба, Денис Черышев заменил теперь и в старте получившего повреждение в стартовом поединке Алана Дзагоева.

Россия начала здорово, сразу придавив подопечных Эктора Купера к их воротам. Работал прессинг, хорошо смотрелась комбинационная игра, а Салах был отрезан.

Однако конвертировать во что-то конкретное этот перевес нашим футболистам не удалось, и игра постепенно отодвинулась в центр поля. А к концу первой половины было уже тревожно – североафриканцы справились с волнением, почувствовали себя увереннее и накатывали на нашу штрафную одной опасной волной за другой.

Перерыв в итоге пришелся для сборной России очень впору. Неизвестно, что сказал в раздевалке Станислав Черчесов, и повлияло ли на команду именно это, но соперник после возобновления игры был сметен за 17 минут.

Мощный штурм с первых секунд второй половины дал результат уже спустя два с лишним оборота секундной стрелки. Натиск был столь масштабным, что египтяне «запожарили». Сначала голкипер вынес мяч точно на Романа Зобнина, а затем капитан «фараонов» Фатхи переправил мяч в собственные ворота, лишь бы тот Дзюбе не достался…

Пока соперник пребывал в состоянии грогги, российские футболисты, словно боксер экстра-класса, его добивали.

Вторым нокдауном стала шикарная комбинация Александра Самедова и Марио Фернандеса с завершением отличившегося в двух играх мундиаля уже в третий раз Дениса Черышева.

Прошло три минуты и тривиальный заброс Ильи Кутепова на Дзюбу превратился в шедевр нападающего, который таким темпом из аренды в тульском «Арсенале» может не в «Зенит» вернуться, а отправиться значительно западнее – например, в АПЛ.

На этом матч можно было заканчивать. Египтяне разве что злились и апеллировали к арбитрам при любой возможности, и только Салах старательно и молча пытался совершить невозможное. Усилий вингера «Ливерпуля», взорвавшего в этом сезоне чемпионат Англии, хватило на заработанный и реализованный пенальти.

3:1 – Россия одержала две победы в двух матчах домашнего мундиаля, забила в них восемь мячей и теперь сыграет в 1/8 финала, чего в ее истории не было никогда. Последний раз сборная страны выходила в плей-офф ЧМ 32 года назад, когда СССР обидно уступил в 1/8 финала Бельгии, будучи одним из главных фаворитов турнира.

Теоретически не выйти в плей-офф хозяева турнира еще могут, но именно что теоретически. Для этого они не только должны уступить в последнем туре Уругваю, но и две победы должна одержать Саудовская Аравия. Причем саудовцы и уругвайцы должны в этом раскладе обойти нас по разнице мячей в личных встречах, где у России сейчас +5, а у азиатов, наоборот, -5.

Колумбия – Япония – 1:2

Но событий 19 июня хватало и без сборной России. В очень интересной группе Н первый матч казался самым проходным из всех, ведь встречались номинально фаворит и андердог квартета, в роли которых соответственно выступали Колумбия и Япония.

Правда, все перевернулось уже через пять минут, когда южноамериканцы провалились в обороне, а защитник Карлос Санчес рукой в собственной штрафной отразил пущенный мимо голкипера Давида Оспины в ворота мяч.

Красная карточка и пенальти, удачно исполненный Синдзи Кагавой, поставили команду Хосе Пекермана в крайне непростое положение.

Правда, до перерыва на поле был абсолютно равный футбол даже без оставшегося из-за повреждения в запасе Хамеса Родригеса и несмотря на быструю замену Хуана Куадрадо.

Более того, на 43-й минуте Хуан Кинтеро восстановил равновесие, став четвертым автором гола прямым ударом со штрафного на этом мундиале и первым колумбийцем, отличившимся на двух чемпионатах мира.

Казалось, что Колумбия сможет взять свое даже в меньшинстве, тем более на последние полчаса в бой был брошен и Хамес.

Однако южноамериканцев стали слишком очевидно покидать силы, старательная Япония добавила, придавила соперника к его воротам, а Юя Осака превратил в гол подачу бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонды с углового.

Этот мяч так и остался победным. На финальный штурм колумбийцы силы нашли, а вот на гол – нет. Теперь права на ошибку подопечные Пекермана больше не имеют.

Польша – Сенегал – 1:2

Очень интересным было и другое противостояние в этой группе. От Польши на мундиале ждут многого. А как иначе, когда в составе команды есть суперзвезды форвард Роберт Левандовски и голкипер Войцех Щенсны и множетсво очень крепких футболистов из сильных европейских команд.

Но и Сенегал шит отнюдь не лыком. Команда под руководством Алиу Сиссе, который в 2002 году в качестве футболиста принимал участие в лучшем в истории страны мундиале, где сенегальцы добрались до четвертьфинала и только в дополнительное время уступили Турции, в общем-то в классе полякам не уступает.

Сиссе оставил в запасе, например, Шейку Куяте из «Вест Хэма» и Бальде Диао Кейта из «Монако», и при этом Львы Теранги все равно чувствовали себя на поле уверенно.

И всяко увереннее Польши, которая, похоже, не справилась с давлением груза ожиданий и волнением от дебютного матча на турнире.

Сенегал был лучше, а потому автогол Тиаго Чонека после удара Идриссы Гейе стал вполне логичным итогом первой половины встречи.

Во втором тайме Польша и вовсе пропустила невероятный мяч. Гжегож Крыховяк в центре поля отдал мягкий пас назад, а в это время незамеченным выскочил после разрешения арбитра приходивший в себя за бровкой М'Байе Ньянг.

Форвард первым успел к мячу, прокинул его мимо рванувшего на пожар за штрафную Щенсны и закатил в пустые ворота.

Несмотря на курьезный характер голов, успех сенегальцев выглядел вполне закономерно, хотя поставить его под сомнение на 86-й минуте удалось все тому же Крыховяку, головой замкнувшему подачу Камиля Гросицки со штрафного.

Правда, у подопечных Адама Навалки не вышло даже настоящего финального штурма – африканцы слишком хорошо и уверенно контролировали мяч, продемонстрировав обоснованность своих намерений выбраться в плей-офф чемпионата мира 16 лет спустя прошлого успеха.

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