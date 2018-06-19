Спели «Катюшу»: поляки не теряются в России

Отношения фанатов сборных России и Польши сложно назвать идеальными. Стычки между болельщиками национальных команд на крупных турнирах периодически возникали. Однако чемпионат мира — 2018 с этой точки зрения начался мирно как никогда.

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Массовое прибытие поляков в Москву произошло еще накануне — 18 июня.

Болельщики бело-красных вели себя не просто мирно, а даже дружелюбно. Фанаты «белых орлов» устроили шествие по центру столицы и скандировали: «Россия, Россия!»

Польша и Сенегал были последними командами, вступающими в борьбу на чемпионате мира. Поединок двух сборных, которые пытаются выйти из группы Н, начинался в 18.00 и проходил на московском стадионе «Спартак».

На пути к спортивной арене фиолетовая ветка метро была полностью заполнена людьми в красно-белых цветах. Могло показаться, что это всего лишь домашний матч «Спартака», если бы все эти люди не говорили по-польски. Причем, не только говорили, но и пели.

Типичный вагон метро по дороге на матч pic.twitter.com/gO7ynjvxwL — Лесик Константин (@kostyalesik) 19 июня 2018 г.

Один из фанатов, увидев, что его снимают, стал разглядывать аккредитацию корреспондента «Газеты.Ru». «Я журналист, еду писать статью про матч», — пришлось удовлетворить любопытство поляка. Тут же спрашиваю болельщика о том, каково ему в России на чемпионате мира.

«Здорово! Мне все нравится. Да, мы помним, что было на чемпионате Европы в 2012 году, но этого больше не повторится. Тем более, что мы не сыграем друг против друга», — рассмеялся фанат, которому на вид было от 30-ти до 35-ти лет.

На том чемпионате проходивший в Варшаве матч сборных России и Польши был омрачен столкновениями фанатов двух сборных, которые перерастали в массовые драки.

Поляк из метро не очень хорошо говорил по-английски, но абсолютно все его слова были понятными. Мы говорили с одним акцентом. Казалось, что он должен знать русский, но общепринятый международный язык оставался единственным средством коммуникации.

Глядя на меня, друг фаната вдруг неожиданно запел «Катюшу». Его поддержал почти весь вагон. Исполнение было настолько чистым, что казалось, будто это поют российские болельщики.

Спустя минуту произошел неприятный эпизод. Поезд отъезжал от одной из станций. К окну подошел российский болельщики и запел что есть силы прямо в вагон: Polska ku-u-urwa, polska ku-u-urwa.

Несколько секунд фанаты находились в оцепенении, а потом начали смеяться.

«Не стоит обращать на это внимание. Такое бывает в любой стране. В целом к нам здесь относятся очень хорошо», — улыбнулся другой болельщик. Польские фанаты продолжали исполнять свои песни и на выходе из метро.

Песни поляков не остановить pic.twitter.com/2fmfsQ04k2 — Лесик Константин (@kostyalesik) 19 июня 2018 г.

Любопытно, но в «подземке» по дороге на матч было очень мало болельщиков сборной Сенегала.

«У нас в стране любят футбол. Но приехать в Россию очень дорого. Большинство фанатов поддерживают команду у телевизора. А на стадионе сегодня в основном студенты», — рассказал фанат африканской команды.

Большая группа болельщиков «белых орлов» около выхода из метро затянула песню на польском. Русскому были понятны только слово «Сенегал» и несколько выражений, очень похожих на матерные.

На просьбу перевести песню немного покрасневший паренек в футболке с надписью «Левандовский» ответил: «Нет. Пусть это останется загадкой». И улыбнулся.

Матч Польша — Сенегал привлек не только фанатов из этих стран и россиян. У «Спартака» можно было найти чуть-ли не все флаги государств-участников мундиаля. Особенно много было аргентинцев, которые не особо отличилась оригинальностью в фамилиях на футболках.

Аргентинцы в своем стиле pic.twitter.com/aTbPe1fV5C — Лесик Константин (@kostyalesik) 19 июня 2018 г.

Но поляков было большинство. Красное-белое море около домашнего стадиона популярного российского клуба привычно выглядело, но непривычно звучало.

Ровно за час до стартового свистка над «Спартаком» неожиданно полил дождь. Осадки создали небольшой хаос, все спешили занять закрытое пространство. Верными себе оставались лишь те, кто находился в очереди за пивом.

На стадионе численное превосходство польских болельщиков было особенно заметно. Небольшие группы сенегальцев выделялись большими флагами, которыми размахивали фанаты африканской сборной.

У Польши ощутимое преимущество pic.twitter.com/uxTlbi0aip — Лесик Константин (@kostyalesik) 19 июня 2018 г.

Позитив для поляков на этом закончился. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской команды.

На 37-й минуте сенегальский полузащитник Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал Тьяго Сионек, который ногой срезал его в противоположный угол своих ворот.

В середине второго тайма поляки и вовсе подарил сопернику гол, голкипер Войцех Щенсны зачем-то выбежал из ворот, но пролетел мимо мяча. М'Байе Ньянгу оставалось только забить в пустые ворота.

На 86-й минуте Польша отыграла один гол — Гжегож Крыховяк выскочил на подачу со штрафного и расстрелял ворота ударом головой. Но этого оказалось мало. «Белые орлы» вместе с уступившей Японии командой Колумбии оказалась в аутсайдерах группы Н.

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