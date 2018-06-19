Труп в квартире: футболист «Локо» попал в историю

В столичной квартире защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии найден труп бывшего грузинского футболиста Ромео Копалиани.

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Как отмечают СМИ, Копалиани прибыл в Москву с другом, желая посетить один из матчей чемпионата мира, проходящего в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По просьбе самого Кверквелии, мужчин встречали в аэропорту представители «железнодорожников». Болельщиков якобы доставили до дома игрока красно-зеленых, и спустя некоторое время труп одного из гостей футболиста был найден соседкой Соломона на лестничной клетке, тогда как его друг в спешке покинул место происшествия.

При дальнейшем осмотре в квартире Кверквелии были обнаружены шприцы, а на теле погибшего — следы от неустановленных инъекций.

По мнению партнера защитника «Локомотива» в сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе, Соломон никак не связан со скандальным инцидентом.

«Я хорошо знаю Кверквелию и очень удивлен. Думаю, такой истории с Соломоном не должно было быть. Он никак не связан с этой ситуацией. Бессмысленно говорить, что он имеет к этому отношение», — передает слова Лобжанидзе «Чемпионат.com».

Позднее инцидент прокомментировал и сам Кверквелия, подчеркнувший, что скончавшийся мужчина не был его другом.

«Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу и ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем. Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован»,

— цитирует игрока «Спорт24».

26-летний Кверквелия, уроженец грузинского города Самтредиа, играет в России еще со времен выступления на молодежном уровне. Первым профессиональным клубом центрдефа был «Рубин» — после выпуска из «молодежки» команды Соломон защищал цвета казанцев на протяжении пяти с лишним лет.

В 2017-м Кверквелия был отдан в аренду московскому «Локомотиву», став вскоре ключевой фигурой оборонительных построений коллектива Юрия Семина, логичным продолжением чего оказалось заключение полноценного контракта между футболистом и «железнодорожниками».

Как оказалось чуть позднее, со статным защитником «Локо» не прогадал — Кверквелия внес огромный вклад в завоевание клубом первого за много лет чемпионства, превратившись в основополагающий элемент разрушительной системы красно-зеленых.

При этом в ходе текущего трансферного окна Соломон может покинуть не только «Локомотив», но и уже ставшую для футболиста родной Российскую премьер-лигу. Причем информацию о возможном уходе не скрывает и сам игрок, открыто признающийся, что его агент ведет переговоры с английским «Лестером».

«У нас есть контакт с «Лестером» — мой агент ведет с клубом переговоры. Думаю, в ближайшие дни станет ясно, останусь ли я в «Локомотиве» или перейду в «Лестер», — сказал грузинский оборонец в эфире 1TV.

Любопытно, что в случае перехода в стан недавнего чемпиона Англии Кверквелия лишится возможности сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов — 2018/19, куда «Локомотив» квалифицировался как победитель РФПЛ. Сам Соломон, однако, подчеркивает, что хочет попробовать себя именно в АПЛ.

Добавим, что Кверквелия, согласно неофициальной информации, не входит даже в топ-50 самых высокооплачиваемых игроков отечественного первенства — его годовая зарплата якобы составляет €1,7 млн. Больше него зарабатывают Ведран Чорлука, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Гилерме, Джефферсон Фарфан, Ари, Неманья Пейчинович, Алан Касаев, Алексей Миранчук и Виталий Денисов.

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