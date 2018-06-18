Силовой наезд: таксист с Ильинки оказался призером ЧМ

Таксист, сбивший людей в центре Москвы 16 июня, оказался призером чемпионата мира по панкратиону, возрожденному древнему виду спорта, во многом схожему с современными боями без правил. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Федерацию ММА и панкратиона Киргизии.

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Ранее была установлена личность виновника страшного ДТП — им стал 28-летний выходец из Киргизии Анарбек улуу Чынгыз, прибывший в Россию на заработки. Сам инцидент случился в минувшую субботу в центре столицы на Ильинке: таксист внезапно вырулил на тротуар, задавив группу пешеходов, среди которых были и мексиканские болельщики, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018.

«Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 7 человек. Предварительная причина ДТП — не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», — прокомментировали чуть позднее ДТП в ГУ МВД России по Москве.

Благодаря камерам видеонаблюдения вскоре удалось воссоздать картину событий — врезавшись в толпу, водитель еще несколько секунд пробыл в машине, после чего попробовал скрыться с места происшествия. За ним тут же ринулась целая группа очевидцев, пытавшаяся любыми способами остановить провинившегося — и спустя некоторое время его все же догнали, чтобы затем передать в руки полиции.

Сам Анарбек, отвечая на вопросы провоохранителей, признался, что наезд на пешеходов был непреднамеренным, а сбежать он попытался из-за страха самосуда разъяренной толпы. Объясняя содеянное, он также заявил, что перепутал педали газа и тормоза, желая пропустить пешехода на дороге. Кроме того, таксист рассказал, что водительские права у него имеются еще с 2013 года, но работать в Москве он начал недавно — всего лишь за месяц до резонансного ДТП.

Одной из главных причин случившегося виновник назвал собственную усталость — по словам выходца из Киргизии, он не спал около суток, тогда как до этого отдыхал всего пару часов.

«Очень сожалею... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать»,

— признался Анарбек.

По факту случившегося московской полицией было возбуждено уголовное дело.

«Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщило ведомство.

По предварительной информации, в момент ДТП виновник происшествия не был пьян, причем якобы не употребляет он алкоголь в принципе. По крайней мере, именно об этом заявила родственница таксиста Айгуль, проживающая в Подмосковье.

«Он такой хороший парень! Всегда помогал родне, около десяти лет назад уехал из Бишкека на заработки. Поселился у меня в подмосковных Озерах, работал в универмагах, прививал моим сыновьям любовь к спорту. Потом устроился поваром-сушистом и около четырех лет назад переехал в Москву»,

— передает ее слова «Московский комсомолец».

В результате инцидента медицинская помощь понадобилась восьмерым пешеходам, получившим травмы разной степени тяжести. Сильнее всего досталось пожилой женщине, которая, согласно рассказам очевидцев, «не могла пошевелиться и лежала на асфальте, периодически теряя сознание». Позднее ее состояние было оценено как средней степени тяжести.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи», — цитирует представителя департамента здравоохранения Москвы РИА «Новости».

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