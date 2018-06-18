Попасть в историю: что может помешать сборной России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
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07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.5 П2–5.7
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.15 X–3.2 П2–4
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.7
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.9 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.25 X–5.8 П2–12
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
Попасть в историю: что может помешать сборной России

Сборная России сыграет с Египтом на чемпионате мира — 2018

19 июня двумя матчами завершается первый тур группового этапа чемпионата мира — 2018 и стартует второй, в рамках которого сборная России может оформить досрочный выход в плей-офф. «Газета.Ru» делится подробностями шестого игрового дня мундиаля.

В очередной игровой день чемпионата мира — 2018 на российских футбольных полях выступят Роберт Левандовски, Хамес Родригес, Садио Мане и Кейсуке Хонда. Кроме того, сборная России может порадовать своих болельщиков, оформив досрочный выход из группы.

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Россия — Египет, Санкт-Петербург, 21.00 мск

Судьбоносный и определяющий матч для подопечных Станислава Черчесова. В случае победы над египтянами российская команда оформит досрочный выход в плей-офф домашнего чемпионата мира, чего в новейшей истории России не случалось никогда.

До сего момента россияне трижды участвовали в финальном раунде мирового первенства и всякий раз заканчивали свое выступление на мундиале на групповой стадии.

Благодаря разгромной победе над сборной Саудовской Аравии дружина Черчесова возглавляет группу А, опережая Уругвай, который также имеет в своем активе три очка, из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (5-0 против 1-0).

Впрочем, и ничейный результат оставляет российской сборной отличные шансы на выход в плей-офф чемпионата: даже при условии поражения России в заключительном матче этапа с Уругваем, Египет должен буквально разнести Саудовскую Аравию, чтобы опередить россиян в турнирной таблице.

Судя по поведению игроков национальной сборной, эйфории от разгрома саудовцев в матче открытия мундиаля в команде нет и в помине. Однако за результат матча с Египтом стоит переживать хотя бы потому, что на поле готов выйти главная звезда «фараонов» Мохамед Салах.

25-летний футболист «Ливерпуля», который игру своей команды с Уругваем смотрел со скамейки запасных, полностью восстановился от травмы плеча.

О том, как россияне будут сдерживать египтянина, рассказал главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

«Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем. Понятно, что мы не только последний матч Египта смотрели. Команда играет в одном ключе. Прошедшие игры посмотрели позавчера. У нас есть свои игроки, ни в одном из них я не сомневаюсь», — сказал Черчесов, при этом подчеркнув, что очень надеется на участие Салаха в матче.

Также на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России отметил уровень соперника, заявив, что египетская команда явно превосходит саудовцев. Черчесов понимает, что матч с Египтом будет как определяющим, так и крайне сложным. И это объясняется не только вероятным участием в игре Салаха, но и психологическим настроем «фараонов»: после поражения от Уругвая египтян устроит только победа для того, чтобы продолжить борьбу за выход из группы.

Но наставник российской сборной заверил всех в том, что знает, как справиться с натиском соперника.

«Нам важно сыграть против Египта, нужно отталкиваться от соперника, от его слабых сторон. Мы каждую команду изучаем, у Египта — ровная команда, но выделяется Салах. Естественно, нам нужно все учитывать. Есть понимание, как это сделать», — заявил специалист.

Несмотря на уверенность в собственных силах, в сборной России нуждаются в поддержке со стороны болельщиков. В частности, об этом заявил вратарь и капитан национальной команды Игорь Акинфеев.

«Настроение хорошее, ничего не должно мешать красивому футболу, поэтому все хорошо в этом плане. Когда есть хороший результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Все зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы настроение было хорошее — как у нас, так и у болельщиков, нам надо объединиться», — отметил Акинфеев.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Совершенно точно среди болельщиков не окажется президента России Владимира Путина, который в силу своей занятости не сможет прийти на футбол.

Сделать прогноз на данный матч весьма проблематично. Хотя выдра-оракул из Сочи по кличке Гарри предсказала российской сборной победу. Примечательно, что Гарри ранее предрек россиянам победу в матче открытия и не прогадал.

Колумбия — Япония, Саранск, 15.00 мск

Пожалуй, самый непредсказуемый матч шестого игрового дня чемпионата мира — 2018 в России. Да, сборная Колумбии находится в рейтинге ФИФА гораздо выше японцев (16-я позиция против 61-й). Кроме того, подопечные Акиры Нисино весьма неудачно провели подготовительный этап к мундиалю, потерпев два поражения в трех контрольных матчах (сборная Японии с одинаковым счетом 0:2 проиграла командам Ганы и Швейцарии, а также со счетом 4:2 обыграла Парагвай).

Несмотря на это колумбийцы не выглядят фаворитом встречи: во-первых, стоит учитывать их квалификационный путь в Россию, путевку куда они едва не упустили. По итогам квалификационного этапа сборная Колумбии заняла четвертое место в турнирной таблице группы Южной Америки, лишь на одно очко опередив перуанцев, расположившихся на пятой строчке, которая отправляет команду в стыковые матчи.

Интерес к данной игре будет вызван среди прочего участием в матче хорошо знакомого российским болельщикам японского полузащитника Кейсуке Хонды — 32-летний японец с 2010 по 2013 год выступал за ЦСКА.

Кроме того, любителям футбола будет интересно взглянуть на выступление настоящих мировых звезд— колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса и японца Синдзи Кагавы из дортмундской «Боруссии».

Главным преимуществом сборной Колумбии в данной встрече должна стать поддержка болельщиков: в Россию на чемпионат мира по футболу приехало огромное количество колумбийских фанатов, которых, вне сомнения, будет очень хорошо слышно с трибун стадиона «Мордовия Арена».

Польша — Сенегал, Москва, 18.00 мск

Сборная Польши стартует на чемпионате мира — 2018 по сути в домашних для себя условиях: матч с командой Сенегала состоится на стадионе «Спартак», окрашенном в те же красно-белые цвета, которые по понятным причинам используются поляками в игровой форме и символике.

Фаворитом встречи являются именно европейцы. Во-первых, в распоряжении Адама Навалки имеется весьма сильный состав, среди которых пара опасных нападающих Роберта Левандовского и Аркадиуша Милика, опытный защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек, а также хорошо известный российским болельщикам оборонец«Локомотива» Мацей Рыбусь.

Под вопросом остается участие еще одного основного защитника сборной Польши Камила Глика, который на одной из тренировок в национальной команде получил травму плеча.

Если же обратить внимание на состав Сенегала, то можно выделить форварда «Ливерпуля» Садио Мане и нападающего «Бурсаспора» Мусса Соу.

Во-вторых, польская команда является одной из сильнейших в Европе. В квалификационном этапе поляки набрали 25 очков в группе Е, одержав в десяти матчах восемь побед при одной ничье и еще одном поражении. Среди европейских сборных Польша — шестая по количеству набранных очков. Впереди только Германия (30), Испания, Бельгия (по 28), Португалия, Швейцария (по 27), а также Англия (26).

Впрочем, на этом чемпионате мира предполагаемые фавориты имеют особенность неожиданно оступаться. Не исключено, что сборная Польши может поддержать своих «коллег по цеху» и не обыграет Сенегал.

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