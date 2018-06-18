Попасть в историю: что может помешать сборной России

В очередной игровой день чемпионата мира — 2018 на российских футбольных полях выступят Роберт Левандовски, Хамес Родригес, Садио Мане и Кейсуке Хонда. Кроме того, сборная России может порадовать своих болельщиков, оформив досрочный выход из группы.

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Россия — Египет, Санкт-Петербург, 21.00 мск

Судьбоносный и определяющий матч для подопечных Станислава Черчесова. В случае победы над египтянами российская команда оформит досрочный выход в плей-офф домашнего чемпионата мира, чего в новейшей истории России не случалось никогда.

До сего момента россияне трижды участвовали в финальном раунде мирового первенства и всякий раз заканчивали свое выступление на мундиале на групповой стадии.

Благодаря разгромной победе над сборной Саудовской Аравии дружина Черчесова возглавляет группу А, опережая Уругвай, который также имеет в своем активе три очка, из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (5-0 против 1-0).

Впрочем, и ничейный результат оставляет российской сборной отличные шансы на выход в плей-офф чемпионата: даже при условии поражения России в заключительном матче этапа с Уругваем, Египет должен буквально разнести Саудовскую Аравию, чтобы опередить россиян в турнирной таблице.

Судя по поведению игроков национальной сборной, эйфории от разгрома саудовцев в матче открытия мундиаля в команде нет и в помине. Однако за результат матча с Египтом стоит переживать хотя бы потому, что на поле готов выйти главная звезда «фараонов» Мохамед Салах.

25-летний футболист «Ливерпуля», который игру своей команды с Уругваем смотрел со скамейки запасных, полностью восстановился от травмы плеча.

О том, как россияне будут сдерживать египтянина, рассказал главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

«Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем. Понятно, что мы не только последний матч Египта смотрели. Команда играет в одном ключе. Прошедшие игры посмотрели позавчера. У нас есть свои игроки, ни в одном из них я не сомневаюсь», — сказал Черчесов, при этом подчеркнув, что очень надеется на участие Салаха в матче.

Также на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России отметил уровень соперника, заявив, что египетская команда явно превосходит саудовцев. Черчесов понимает, что матч с Египтом будет как определяющим, так и крайне сложным. И это объясняется не только вероятным участием в игре Салаха, но и психологическим настроем «фараонов»: после поражения от Уругвая египтян устроит только победа для того, чтобы продолжить борьбу за выход из группы.

Но наставник российской сборной заверил всех в том, что знает, как справиться с натиском соперника.

«Нам важно сыграть против Египта, нужно отталкиваться от соперника, от его слабых сторон. Мы каждую команду изучаем, у Египта — ровная команда, но выделяется Салах. Естественно, нам нужно все учитывать. Есть понимание, как это сделать», — заявил специалист.

Несмотря на уверенность в собственных силах, в сборной России нуждаются в поддержке со стороны болельщиков. В частности, об этом заявил вратарь и капитан национальной команды Игорь Акинфеев.

«Настроение хорошее, ничего не должно мешать красивому футболу, поэтому все хорошо в этом плане. Когда есть хороший результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Все зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы настроение было хорошее — как у нас, так и у болельщиков, нам надо объединиться», — отметил Акинфеев.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Совершенно точно среди болельщиков не окажется президента России Владимира Путина, который в силу своей занятости не сможет прийти на футбол.

Сделать прогноз на данный матч весьма проблематично. Хотя выдра-оракул из Сочи по кличке Гарри предсказала российской сборной победу. Примечательно, что Гарри ранее предрек россиянам победу в матче открытия и не прогадал.

Колумбия — Япония, Саранск, 15.00 мск

Пожалуй, самый непредсказуемый матч шестого игрового дня чемпионата мира — 2018 в России. Да, сборная Колумбии находится в рейтинге ФИФА гораздо выше японцев (16-я позиция против 61-й). Кроме того, подопечные Акиры Нисино весьма неудачно провели подготовительный этап к мундиалю, потерпев два поражения в трех контрольных матчах (сборная Японии с одинаковым счетом 0:2 проиграла командам Ганы и Швейцарии, а также со счетом 4:2 обыграла Парагвай).

Несмотря на это колумбийцы не выглядят фаворитом встречи: во-первых, стоит учитывать их квалификационный путь в Россию, путевку куда они едва не упустили. По итогам квалификационного этапа сборная Колумбии заняла четвертое место в турнирной таблице группы Южной Америки, лишь на одно очко опередив перуанцев, расположившихся на пятой строчке, которая отправляет команду в стыковые матчи.

Интерес к данной игре будет вызван среди прочего участием в матче хорошо знакомого российским болельщикам японского полузащитника Кейсуке Хонды — 32-летний японец с 2010 по 2013 год выступал за ЦСКА.

Кроме того, любителям футбола будет интересно взглянуть на выступление настоящих мировых звезд— колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса и японца Синдзи Кагавы из дортмундской «Боруссии».

Главным преимуществом сборной Колумбии в данной встрече должна стать поддержка болельщиков: в Россию на чемпионат мира по футболу приехало огромное количество колумбийских фанатов, которых, вне сомнения, будет очень хорошо слышно с трибун стадиона «Мордовия Арена».

Польша — Сенегал, Москва, 18.00 мск

Сборная Польши стартует на чемпионате мира — 2018 по сути в домашних для себя условиях: матч с командой Сенегала состоится на стадионе «Спартак», окрашенном в те же красно-белые цвета, которые по понятным причинам используются поляками в игровой форме и символике.

Фаворитом встречи являются именно европейцы. Во-первых, в распоряжении Адама Навалки имеется весьма сильный состав, среди которых пара опасных нападающих Роберта Левандовского и Аркадиуша Милика, опытный защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек, а также хорошо известный российским болельщикам оборонец«Локомотива» Мацей Рыбусь.

Под вопросом остается участие еще одного основного защитника сборной Польши Камила Глика, который на одной из тренировок в национальной команде получил травму плеча.

Если же обратить внимание на состав Сенегала, то можно выделить форварда «Ливерпуля» Садио Мане и нападающего «Бурсаспора» Мусса Соу.

Во-вторых, польская команда является одной из сильнейших в Европе. В квалификационном этапе поляки набрали 25 очков в группе Е, одержав в десяти матчах восемь побед при одной ничье и еще одном поражении. Среди европейских сборных Польша — шестая по количеству набранных очков. Впереди только Германия (30), Испания, Бельгия (по 28), Португалия, Швейцария (по 27), а также Англия (26).

Впрочем, на этом чемпионате мира предполагаемые фавориты имеют особенность неожиданно оступаться. Не исключено, что сборная Польши может поддержать своих «коллег по цеху» и не обыграет Сенегал.

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