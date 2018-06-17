Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева приехала в Торонто, чтобы начать подготовительный этап к новому сезону, который она проведет под руководством своего нового тренера Брайана Орсера. Об этом сообщил ее партнер по группе американец Джейсон Браун.

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«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», — написал Браун в своем твиттере.

Toronto has been great so far, but it just got a lot better!! Welcome to @JannyMedvedeva!! pic.twitter.com/a6y2EZVZth — Jason Brown (@jasonbskates) 16 июня 2018 г.

Начиная с нового сезона, Медведева и 23-летний американец будут работать с канадским специалистом.

4 мая российская фигуристка объявила о разрыве рабочих отношений с Этери Тутберидзе, под руководством которой молодая спортсменка занималась с 2007 года. Свой выбор переехать в Торонто Медведева объяснила желанием сконцентрироваться на фигурном катании и продолжить соревноваться в составе сборной России.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью. У меня никогда не было такого, что это место — мой единственный дом, мой дом там, где мои близкие люди. Я не очень много знаю о Торонто, но мне рассказывали, что это красивый и тихий город. Надеюсь, благодаря таким изменениям в моей жизни я смогу сфокусироваться на фигурном катании», — приводит слова Медведевой пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

По итогам своего последнего сезона с Тутберидзе фигуристка одержала победу на двух этапах Гран-при, но из-за травмы ноги пропустила финал соревнований. Пройдя восстановительный период, Медведева выступила на чемпионате Европы в Москве, где заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

На Олимпийских играх — 2018, прошедших в Пхенчхане, 18-летняя россиянка завоевала серебро в командных соревнованиях, а также стала второй в женском катании, проиграв все той же Загитовой, которая тоже входит в группу Тутберидзе.

Из-за повреждения ноги Медведева рисковала пропустить Игры, однако врачи сумели сделать все необходимое, чтобы фигуристка восстановилась к главному спортивному событию года. После Олимпиады Евгении предстояло выступить на чемпионате мира в Милане, но из-за не до конца залеченного повреждения ноги 18-летняя фигуристка снялась с соревнований.

Сама спортсменка вспоминает, что период перед Играми оказался для нее по-настоящему сложным.

«Было крайне сложно просто сидеть на диване, просматривая интернет, и видеть, как мои соперницы соревнуются, получают медали. Было тяжело при этом не иметь возможности просто быть вместе с ними, я впервые с этим столкнулась. Все это происходило во время олимпийского сезона, и в голове было много плохих мыслей. Но у меня была большая мотивация, я ощущала поддержку близких людей, семьи, друзей, я не была одна. Если бы я справлялась со всем в одиночку, вряд ли бы мне удалось дойти до Олимпийских игр», — сказала Медведева.

Здоровьем российской фигуристки лично займется ее новый тренер.

«Вначале Орсер займется лечением ее травм и восстановлением с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде», — цитирует «Реальное время» Рената Лайшева, руководителя спортивной школы «Самбо-70», где занималась Медведева.

Впрочем, сотрудничество с канадским специалистом россиянке выйдет «в копеечку». Как стало известно порталу Globetrotting, стоимость обучения Медведевой с Орсером в первые полгода возрастет. По мнению 56-летнего тренера, молодой фигуристке необходимо улучшить технику скольжения, а также уделить дополнительное время хореографии. Если обычно Орсер брал за свои услуги $110 в час, то от Медведевой, по информации источника, он будет получать немного больше.

Ранее стало известно, что для российской фигуристки, состояние которой за всю профессиональную карьеру составляет более $300 тысяч, изготовили специальные коньки с лезвиями из 24-каратного розового золота. Об этом сообщил фигурист из Узбекистана Миша Ге.

«Впервые в мире! Коньки из настоящего 24-каратного розового золота. Специальная элитная версия для Евгении Медведевой», — написал он своем инстаграме.

10 июня российская фигуристка завершила выступления на ледовом шоу «Heroes & Future», которое проходило в японском Нагано.

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