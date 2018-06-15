В погоне за Россией: Роналду готов бить своих

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–8 X–3.8 П2–1.5
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.7
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.05 X–3.3 П2–2.1
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.5 П2–11
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
ЕгипетЕгипет
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
УругвайУругвай
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Юрий Газинский
1
1
В погоне за Россией: Роналду готов бить своих

Три матча ЧМ-2018 состоятся в пятницу

Криштиану Роналду сразится с партнерами по «Реалу», звезда казанского «Рубина» Сердар Азмун попробует удивить Марокко, а Уругвай и Египет начнут погоню за Россией — «Газета.Ru» представляет превью второго игрового дня ЧМ-2018.

Египет — Уругвай, «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), 15.00 мск

Откроют второй игровой день чемпионата мира — 2018 соперники сборной России по группе А Египет и Уругвай, которые сойдутся в очной схватке в Екатеринбурге. После вчерашней разгромной победы хозяев мундиаля над Саудовской Аравией (5:0) ни африканской, ни южноамериканской сборной на промежуточное первое место рассчитывать, пожалуй, не стоит, однако и без этого значимость встречи переоценить сложно — победа здесь практически гарантирует им выход в плей-офф (учитывая, показанное накануне саудовцами), тогда как поражение поставит в крайне неприятную ситуацию.

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Естественно, главной интригой в преддверии поединка являются страсти вокруг Мохаммеда Салаха, главной звезды минувшего клубного сезона и просто бога во плоти для всего египетского народа. Как известно, в последний раз выходил на поле нападающий «Ливерпуля» еще в конце мае, когда команда Юргена Клоппа в Киеве пыталась прервать гегемонию мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Однако в реальности тот матч не просто не принес красным долгожданный трофей, но и еще поверг в абсолютный шок весь Египет — по ходу первого тайма форвард в результате грязной игры Серхио Рамоса получил травму верхней части тела и был вынужден покинуть поле в слезах.

Еще тогда было очевидно, что повреждение у Салаха хоть и не мимолетное, но в Россию он в любом случае приедет — даже если бы у Мохаммеда были лишь гипотетические шансы сыграть на ЧМ-2018, отцепление лидера от сборной было бы настоящим преступлением со стороны тренерского штаба, после которого наставнику африканцев Эктору Куперу уже никогда бы не удалось воочию посмотреть на древнеегипетские пирамиды.

Впрочем, перед специалистом такой дилеммы в итоге и не оказалось: Салах показал ощутимый прогресс в восстановлении, чем фактически гарантировал себе участие в групповом этапе мундиаля. Более того — согласно последним данным, нападающий сможет выйти на поле уже в сегодняшнем матче, чем, без сомнения, как минимум утроит шансы своей команды на успех.

Справедливости ради, даже с учетом попадания Салаха в стартовый состав (а ведь еще есть серьезные вопросы к форме футболиста) фаворитом встречи абсолютно заслуженно считаются уругвайцы. Коллектив, на секундочку, стал вторым в горячем южноамериканском отборе, пропустив вперед себя лишь уставших от клички «пентакампеоны» бразильцев, да и на последних двух ЧМ плей-офф он не пропускал, причем в 2010 даже дошел до полуфинала.

Как и в случае с Египтом, у первых чемпионов мира в истории есть свои мировые звезды (Луис Суарес, Эдинсон Кавани и Диего Годин), однако (и это не менее важно) Оскар Табарес имеет в распоряжении также целый ряд по-настоящему качественных игроков, тогда как «фараоны» вынуждены активно пользоваться обоймой из полулюбителей.

Марокко — Иран, «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), 18.00 мск

Продолжат пятничную программу Марокко и Иран, которые выяснят отношения на втором по значимости стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.

Очевидно, что для обеих сборных встреча является едва ли не главной на групповом этапе — любая потеря очков что кваливаями от Африки, что участником от Азии фактически гарантирует им скорое прощание с турниром. Все дело в том, что к коллективам Эрве Ренара и Карлуша Кейруша в свое время был крайне неблагосклонен жребий, ведь в соперники по квартету под литерой «B» им выпали самые что ни на есть грозные Испания и Португалия.

При этом ни иранцев, ни марокканцев преждевременно списывать со счетов нельзя: первые в финальном раунде отбора пропустили всего три мяча при 26 забитых, полностью деклассировав соперников, тогда как вторые могут похвастаться не только успешной квалификацией в тяжелейшем африканском регионе, но и россыпью классных по европейским меркам футболистов, главным из которых является Мехди Бенатья, защитник туринского «Ювентуса».

Не оставит равнодушными данный матч и любителей РФПЛ — на поле просто обязан появиться Сердар Азмун, звезда Ирана и казанского «Рубина».

Португалия — Испания, «Фишт» (Сочи), 21.00 мск

Закроется же игровой день встречей с одной из ярчайших вывесок всего группового этапа, каждый из участников которой позднее вполне может оказаться в финале чемпионата мира. Речь, естественно, о битве Испании и Португалии, на двоих за последние десять лет выигравших один мундиаль и три чемпионата Европы. Впрочем, куда примечательнее здесь даже не недавние титулы, а персоналии — чего только стоит очное столкновение Криштиану Роналду с партнерами по мадридскому «Реалу», а также оппонентами из «Атлетико» и «Барселоны».

Еще любопытнее поединок стал благодаря неоднозначному решению руководства испанского футбола уволить главного тренера сборной Хулена Лопетеги, гениально прошедшего квалификацию, всего за день (!) до старта ЧМ — чиновники были возмущены, что специалист втайне от них вел переговоры со «сливочными», где в итоге и получил работу.

Естественно, подобный «финт» стоил команде тонны нервных клеток (этого не скрывают и сами игроки), да и на построениях сборной это едва ли не скажется. Однако даже с таким неприятным бекграундом именно «Красная фурия» подходит к игре в статусе фаворита, и это особо не удивляет. Во-первых, на воротах у испанцев будет стоять лучший голкипер поколения Давид де Хея, во-вторых — состав у чемпионов мира 2010 года все-таки выглядит посолиднее и куда ровнее, чем у действующих обладателей Кубка Европы.

За Испанию говорит и статистика — в последних двух очных матчах визави на крупных международных форумах (на ЧМ-2010 и Евро-2012) «фурия роха» выбивала португальцев из плей-офф. Что любопытно, в сумме в этих поединках был забил всего один гол.

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