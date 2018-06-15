В погоне за Россией: Роналду готов бить своих

Египет — Уругвай, «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), 15.00 мск

Откроют второй игровой день чемпионата мира — 2018 соперники сборной России по группе А Египет и Уругвай, которые сойдутся в очной схватке в Екатеринбурге. После вчерашней разгромной победы хозяев мундиаля над Саудовской Аравией (5:0) ни африканской, ни южноамериканской сборной на промежуточное первое место рассчитывать, пожалуй, не стоит, однако и без этого значимость встречи переоценить сложно — победа здесь практически гарантирует им выход в плей-офф (учитывая, показанное накануне саудовцами), тогда как поражение поставит в крайне неприятную ситуацию.

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Естественно, главной интригой в преддверии поединка являются страсти вокруг Мохаммеда Салаха, главной звезды минувшего клубного сезона и просто бога во плоти для всего египетского народа. Как известно, в последний раз выходил на поле нападающий «Ливерпуля» еще в конце мае, когда команда Юргена Клоппа в Киеве пыталась прервать гегемонию мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Однако в реальности тот матч не просто не принес красным долгожданный трофей, но и еще поверг в абсолютный шок весь Египет — по ходу первого тайма форвард в результате грязной игры Серхио Рамоса получил травму верхней части тела и был вынужден покинуть поле в слезах.

Еще тогда было очевидно, что повреждение у Салаха хоть и не мимолетное, но в Россию он в любом случае приедет — даже если бы у Мохаммеда были лишь гипотетические шансы сыграть на ЧМ-2018, отцепление лидера от сборной было бы настоящим преступлением со стороны тренерского штаба, после которого наставнику африканцев Эктору Куперу уже никогда бы не удалось воочию посмотреть на древнеегипетские пирамиды.

Впрочем, перед специалистом такой дилеммы в итоге и не оказалось: Салах показал ощутимый прогресс в восстановлении, чем фактически гарантировал себе участие в групповом этапе мундиаля. Более того — согласно последним данным, нападающий сможет выйти на поле уже в сегодняшнем матче, чем, без сомнения, как минимум утроит шансы своей команды на успех.

Справедливости ради, даже с учетом попадания Салаха в стартовый состав (а ведь еще есть серьезные вопросы к форме футболиста) фаворитом встречи абсолютно заслуженно считаются уругвайцы. Коллектив, на секундочку, стал вторым в горячем южноамериканском отборе, пропустив вперед себя лишь уставших от клички «пентакампеоны» бразильцев, да и на последних двух ЧМ плей-офф он не пропускал, причем в 2010 даже дошел до полуфинала.

Как и в случае с Египтом, у первых чемпионов мира в истории есть свои мировые звезды (Луис Суарес, Эдинсон Кавани и Диего Годин), однако (и это не менее важно) Оскар Табарес имеет в распоряжении также целый ряд по-настоящему качественных игроков, тогда как «фараоны» вынуждены активно пользоваться обоймой из полулюбителей.

Марокко — Иран, «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), 18.00 мск

Продолжат пятничную программу Марокко и Иран, которые выяснят отношения на втором по значимости стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.

Очевидно, что для обеих сборных встреча является едва ли не главной на групповом этапе — любая потеря очков что кваливаями от Африки, что участником от Азии фактически гарантирует им скорое прощание с турниром. Все дело в том, что к коллективам Эрве Ренара и Карлуша Кейруша в свое время был крайне неблагосклонен жребий, ведь в соперники по квартету под литерой «B» им выпали самые что ни на есть грозные Испания и Португалия.

При этом ни иранцев, ни марокканцев преждевременно списывать со счетов нельзя: первые в финальном раунде отбора пропустили всего три мяча при 26 забитых, полностью деклассировав соперников, тогда как вторые могут похвастаться не только успешной квалификацией в тяжелейшем африканском регионе, но и россыпью классных по европейским меркам футболистов, главным из которых является Мехди Бенатья, защитник туринского «Ювентуса».

Не оставит равнодушными данный матч и любителей РФПЛ — на поле просто обязан появиться Сердар Азмун, звезда Ирана и казанского «Рубина».

Португалия — Испания, «Фишт» (Сочи), 21.00 мск

Закроется же игровой день встречей с одной из ярчайших вывесок всего группового этапа, каждый из участников которой позднее вполне может оказаться в финале чемпионата мира. Речь, естественно, о битве Испании и Португалии, на двоих за последние десять лет выигравших один мундиаль и три чемпионата Европы. Впрочем, куда примечательнее здесь даже не недавние титулы, а персоналии — чего только стоит очное столкновение Криштиану Роналду с партнерами по мадридскому «Реалу», а также оппонентами из «Атлетико» и «Барселоны».

Еще любопытнее поединок стал благодаря неоднозначному решению руководства испанского футбола уволить главного тренера сборной Хулена Лопетеги, гениально прошедшего квалификацию, всего за день (!) до старта ЧМ — чиновники были возмущены, что специалист втайне от них вел переговоры со «сливочными», где в итоге и получил работу.

Естественно, подобный «финт» стоил команде тонны нервных клеток (этого не скрывают и сами игроки), да и на построениях сборной это едва ли не скажется. Однако даже с таким неприятным бекграундом именно «Красная фурия» подходит к игре в статусе фаворита, и это особо не удивляет. Во-первых, на воротах у испанцев будет стоять лучший голкипер поколения Давид де Хея, во-вторых — состав у чемпионов мира 2010 года все-таки выглядит посолиднее и куда ровнее, чем у действующих обладателей Кубка Европы.

За Испанию говорит и статистика — в последних двух очных матчах визави на крупных международных форумах (на ЧМ-2010 и Евро-2012) «фурия роха» выбивала португальцев из плей-офф. Что любопытно, в сумме в этих поединках был забил всего один гол.

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