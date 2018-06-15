«Они очернили мое лицо»: саудовцев накажут за разгром

Игроки сборной Саудовской Аравии подвергнутся дисциплинарному взысканию за поражение от команды России в стартовом матче чемпионата мира — 2018. Глава местной футбольной федерации Адель Иззат признался, что в его ведомстве все очень расстроены по поводу случившегося в «Лужниках».

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«Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки, — сказал функционер аравийским СМИ. — Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави».

Посланцам Саудовской Аравии не остается сейчас ничего другого, как искать крайних. Еще более категоричен был глава государственного комитета по спорту Турки аль-Шейх.

«Игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров?

Мы сделали все возможное для футболистов сборной, мы покрывали все их расходы в течение трех лет, мы наняли для них лучший тренерский штаб и главного тренера мирового класса, но они не выполнили того, что от них требовалось, даже на пять процентов.

Мы должны принять эту реальность. Таковы способности и возможности игроков. К сожалению, это все, на что оказалось способно нынешнее поколение», — посетовал он.

Этот чиновник собирается судиться с катарским ТВ-каналом, чьи комментаторы якобы болели за россиян. Аль-Шейх пребывал в ярости из-за однобокого, по его мнению, освещения матча представителями соседней страны.

«Будут приняты необходимые правовые меры против телеканала за совершение неправомерных действий в отношении сборной Саудовской Аравии, спортсменов и чиновников государства, а также за использование спорта для достижения своих политических целей, — пригрозил главный спортивный деятель аравийской державы.

— Это доказывает правильность позиции саудовских властей, запрещающих транслировать этот телеканал на своей территории».

Аль-Шейх также взял на себя всю ответственность за итоговый счет перед наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, который следил за игрой вместе с президентом России Владимиром Путиным. Во время матча политики активно жестикулировали, обмениваясь эмоциями. Видеосъемка запечатлела обоюдные знаки руками, которыми бен Салман и Путин сопровождали свою беседу. После финального свистка пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову даже пришлось объяснять прессе смысл жестов своего руководителя.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — изрек Песков.

В ходе мероприятий, окружавших церемонию открытия, состоялось знакомство Путина с одним из лучших тренеров мира Жозе Моуринью. Их совместное фото появилось в твиттере.

Редкий случай: по данным полиции, во время игры не было зафиксировано серьезных правонарушений.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественной церемонии открытия и первого матча ЧМ-2018. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Не остался безучастным к первому матчу сборной России на ЧМ-2018 Рамзан Кадыров. На днях он шутливо поспорил с шоуменом Семеном Слепаковым, который записал песню о том, как российские футболисты проигрывают на мундиале под руководством главы Чечни. Теперь Кадыров вернулся к «горячей» теме, попеняв визави за пессимистичный настрой.

«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», — сделал вывод политик.

Еще один известный на всю Россию пародист Сергей Светлаков остался разочарован итоговым результатом. Если верить этому артисту, он не угадал счет и потерял деньги.

«В букмекерской конторе я ставил на 7:0, — признался Светлаков. — Эмоции от игры? Результат приятный и неожиданный».

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