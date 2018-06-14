Бедный Криштиану: как Месси победил Роналду

Лионель Месси оказался самым коммерчески успешным футболистом 2017 года, как сообщил авторитетный в мире финансов журнал Forbes.

По информации издания, доходы аргентинской суперзвезды составили в прошлом году $111 млн, из которых $84 млн он заработал в своем клубе – испанской «Барселоне», – а остальные стали следствием рекламных контрактов игрока.

При этом суммы, указываемые Forbes, приводятся до вычета налогов, которые сокращают реальный доход ведущих футболистов мира более чем в два раза.

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Так, в 2018 году Месси заключил новое соглашение с «Барселоной», по которому заработная плата нападающего выросла уже до космических $122 млн, из которых на руки ему достанутся после налогообложения «только» почти $59 млн.

На втором месте в списке Forbes ожидаемо оказался главный соперник Месси в борьбе за «Золотой мяч» и гонке бомбардиров чемпионата Испании, форвард мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он в 2017 году заработал $108 млн, совсем немного уступив извечному конкуренту. При этом сейчас как раз идут разговоры вокруг подписания нового контракта игрока с «королевским клубом».

Сообщается, что Роналду, выигравший последние три «Золотых мяча», считает, что должен быть самым высокооплачиваемым футболистом мира, но пока не получает соответствующего оффера от «сливочных».

По информации из окружения футболиста, президент «Реала» Флорентино Перес по ходу уже завершившегося клубного сезона обещал Роналду именно такой контракт, однако не спешит выполнять обещание даже несмотря на третий подряд выигрыш «Реалом» Лиги чемпионов, в которой португалец снова стал лучшим бомбардиром.

Из-за этого появились слухи, что Криштиану чувствует себя обманутым и намеревается покинуть «Реал», за который он выступает с 2009 года, в поисках лучшей в материальном плане доли.

Впрочем, информация о желании Роналду уйти из «Реала» появляется практически каждое лето, однако всякий раз дело заканчивается переподписанием действующего соглашения между клубом и футболистом на улучшенных для последнего условиях.

Третьим в списке самых успешных материально футболистов планеты стал бразилец Неймар, прошлым летом перебравшийся из «Барселоны» в французский «ПСЖ» за €222 млн, желая «выйти из тени Месси».

Если в спортивном плане лидер бразильской сборной пока к «Золотому мячу» не приблизился, то коммерчески стал успешнее, заработав за 2017 год $90 млн.

Примечательно, что между первой тройкой действующих игроков, зарабатывающих самые большие деньги, и их ближайшими преследователями – целая пропасть.

Так, располагающийся на четвертой строчке рейтинга Forbes францзу Поль Погба из английского «Манчестер Юнайтеде» заработал в 2017 году только $29,5 млн, то есть на $81,5 млн меньше чем Месси!

На счет партнера аргентинца по атаке «Барселоны», Луиса Суареса, который в составе сборной Уругвая выйдет этим летом на поле в матче группового этапа чемпионата мира в третьем туре против сборной России, упали в прошлом году $26,9 млн.

Дальше расположились аргентинец Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», заработавший $23,5 млн, его соотечественник Анхель Ди Мария из «ПСЖ» ($22,6 млн), за которым в списке еще два представителя парижан.

Молодой форвард Килиан Мбаппе получил $22,5 млн, а самым высокооплачиваемым футбольным защитником в мире стал бразилец Тиаго Силва ($22,4 млн).

Наконец, замыкает десятку колумбийский полузащитник Хамес Родригес, игравший в прошлом сезоне за немецкую «Баварию» на правах аренды. Он заработал $22,1 млн.

Как стало известно в конце клубного сезона-2017/18, «Бавария» решила активировать опцию выкупа плеймейкера у мадридского «Реала» и заплатила «королевскому клубу» €42 млн, чтобы Родригес выступал за нее в будущем на постоянной основе.

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