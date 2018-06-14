Дождались: в России стартует ЧМ-2018. LIVE

Мутко также обратил внимание на то, что Россия проведет чемпионат мира на высшем уровне. По его словам, опыт в проведении крупных турниров уже имеется.

«Был правильно составленный план, вовлечены очень много людей, постоянный контроль. Потом это не первый проект, который мы реализовывали, — это и Игры «Дети Азии» в Якутске, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи», — сказал вице-премьер России.