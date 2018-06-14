Дождались: в России стартует ЧМ-2018. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Победитель четвертьфинала 1
Победитель четвертьфинала 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
Дождались: в России стартует ЧМ-2018. LIVE

Онлайн-трансляция первого игрового дня ЧМ-2018

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В России 14 июня стартует главный футбольный праздник четырехлетия — чемпионат мира 2018 года. В течение первого игрового дня турнира пройдет всего один матч — российская сборная в московских «Лужниках» сразится с командой Саудовской Аравии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с началом мундиаля.
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11:40

Мутко также обратил внимание на то, что Россия проведет чемпионат мира на высшем уровне. По его словам, опыт в проведении крупных турниров уже имеется.

«Был правильно составленный план, вовлечены очень много людей, постоянный контроль. Потом это не первый проект, который мы реализовывали, — это и Игры «Дети Азии» в Якутске, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи», — сказал вице-премьер России.

Виталий Мутко
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
11:27

Напомним, что чемпионат мира — 2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и в Екатеринбурге.

11:23

Несмотря на высокую занятость, вице-премьер России постарается посетить все города, где пройдут матчи мундиаля.

«Сейчас мне уже крайне сложно, есть другие вещи, которыми приходится заниматься. Но я, по мере возможности, постараюсь побывать на матчах во всех городах. Посмотреть, как все организовано и, конечно же, насладиться футболом», — цитирует Мутко ТАСС.

11:11

Также вице-премьер выразил мнение, что на нынешнем чемпионате мира выступят лучшие российские футболисты, которые имеются сейчас в распоряжении Станислава Черчесова.

«Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать», — заявил Мутко в интервью ТАСС.

11:00

Кроме того, Мутко вспомнил последний успех российской сборной, добытый на чемпионате Европы 2008 года, когда россияне завоевали бронзовые медали. «Так было и перед чемпионатом Европы 2008 года, и просто надо в них верить — это наши ребята, которые хотят выступать за нашу страну, и пожелаем им удачи», — сказал он.

10:50

Продолжая тему сегодняшнего матча, а точнее — сборной России. Вице-премьер страны Виталий Мутко на данный момент уверен — команда Черчесова на этом турнире должна реализовать собственный потенциал. «Я не сторонний наблюдатель — я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков. Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы — максималисты, очень жесткие в оценках», — передает его слова ТАСС.

Мутко
РИА Новости
Виталий Мутко
10:40

Прямо сейчас стало известно о планах президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотреть за сегодняшним матчем с трибуны. Также у главы государства запланирован ряд встреч с лидерами государств, приехавшими на турнир в Россию.

Путин в Китае, ШОС
Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 10 июня 2018 года
10:30

Тем временем в прессе пишут, что английские футболисты, давеча прибывшие в Санкт-Петербург, отказались пробовать каравай, который им вручили представители администрации Зеленогорска (там британцы тренируются). Напомним, ранее в английских СМИ сообщали, что члены сборной опасаются отравления в ходе мундиаля-2018.

Гарри Кейн, сборная Англии по футболу
Reuters
Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн
10:20

Так, к примеру, минувшей ночью стало известно о неприезде на турнир популярного немецкого журналиста Хайо Зеппельта, автора ряда документальных фильмов о допинге в российском спорте. По предварительной информации, данное решение связано с вопросами безопасности Зеппельта, а также с тем, что на территории России его могли бы допросить по делу информатора WADA Григория Родченкова. Подробнее о ситуации можно узнать из материала «Газеты.Ru».

10:10

14 июня в рамках главного футбольного турнира четырехлетия состоится всего один матч — российская сборная в московских «Лужниках» постарается посрамить скептиков и добиться победы над Саудовской Аравией. Наша трансляция, впрочем, связана не только лишь с дебютом команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018, но и со всеми другими событиями, которые сегодня будут окружать это чудесное спортивное действо.

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого игрового дня чемпионата мира по футболу — 2018 в России, который стартует (в это до сих пор трудно поверить) уже сегодня!