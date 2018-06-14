Дождались: в России стартует ЧМ-2018. LIVE

- 232963 просмотра Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу
- 213966 просмотров Шоумен Иван Ургант получил израильское гражданство
- 173677 просмотров В Сингапуре прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына
- 101898 просмотров За три года вклады иностранцев в банки Латвии упали в два раза
- 79516 просмотров При столкновении катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек
- 61101 просмотр Когда курс взлетит до 65 рублей за доллар
- 60846 просмотров В Турции запустили газопровод TANAP
Мутко также обратил внимание на то, что Россия проведет чемпионат мира на высшем уровне. По его словам, опыт в проведении крупных турниров уже имеется.
«Был правильно составленный план, вовлечены очень много людей, постоянный контроль. Потом это не первый проект, который мы реализовывали, — это и Игры «Дети Азии» в Якутске, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи», — сказал вице-премьер России.
Напомним, что чемпионат мира — 2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и в Екатеринбурге.
Несмотря на высокую занятость, вице-премьер России постарается посетить все города, где пройдут матчи мундиаля.
«Сейчас мне уже крайне сложно, есть другие вещи, которыми приходится заниматься. Но я, по мере возможности, постараюсь побывать на матчах во всех городах. Посмотреть, как все организовано и, конечно же, насладиться футболом», — цитирует Мутко ТАСС.
Также вице-премьер выразил мнение, что на нынешнем чемпионате мира выступят лучшие российские футболисты, которые имеются сейчас в распоряжении Станислава Черчесова.
«Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать», — заявил Мутко в интервью ТАСС.
Кроме того, Мутко вспомнил последний успех российской сборной, добытый на чемпионате Европы 2008 года, когда россияне завоевали бронзовые медали. «Так было и перед чемпионатом Европы 2008 года, и просто надо в них верить — это наши ребята, которые хотят выступать за нашу страну, и пожелаем им удачи», — сказал он.
Продолжая тему сегодняшнего матча, а точнее — сборной России. Вице-премьер страны Виталий Мутко на данный момент уверен — команда Черчесова на этом турнире должна реализовать собственный потенциал. «Я не сторонний наблюдатель — я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков. Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы — максималисты, очень жесткие в оценках», — передает его слова ТАСС.
Прямо сейчас стало известно о планах президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотреть за сегодняшним матчем с трибуны. Также у главы государства запланирован ряд встреч с лидерами государств, приехавшими на турнир в Россию.
Тем временем в прессе пишут, что английские футболисты, давеча прибывшие в Санкт-Петербург, отказались пробовать каравай, который им вручили представители администрации Зеленогорска (там британцы тренируются). Напомним, ранее в английских СМИ сообщали, что члены сборной опасаются отравления в ходе мундиаля-2018.
Так, к примеру, минувшей ночью стало известно о неприезде на турнир популярного немецкого журналиста Хайо Зеппельта, автора ряда документальных фильмов о допинге в российском спорте. По предварительной информации, данное решение связано с вопросами безопасности Зеппельта, а также с тем, что на территории России его могли бы допросить по делу информатора WADA Григория Родченкова. Подробнее о ситуации можно узнать из материала «Газеты.Ru».
14 июня в рамках главного футбольного турнира четырехлетия состоится всего один матч — российская сборная в московских «Лужниках» постарается посрамить скептиков и добиться победы над Саудовской Аравией. Наша трансляция, впрочем, связана не только лишь с дебютом команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018, но и со всеми другими событиями, которые сегодня будут окружать это чудесное спортивное действо.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции первого игрового дня чемпионата мира по футболу — 2018 в России, который стартует (в это до сих пор трудно поверить) уже сегодня!