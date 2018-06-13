В канун ЧМ: сборная Испании лишилась тренера

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги покинул свой пост за один день до начала чемпионата мира в России. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре сообщил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес.

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«Мы были вынуждены прервать сотрудничество с тренером сборной Хуленом Лопетеги. Это очень сложный день. Я не чувствую себя преданным. Лопетеги проделал безупречную работу. Переговоры с «Реалом» проводились без ведома федерации. В данном случае важна форма поведения. Мы работаем над заменой тренера. Сообщим об этом позже», — цитирует главу испанской футбольной федерации пресс-служба «Красной фурии».

@LuisRubiales: "Tengo una relaciуn muy cercana con los jugadores, igual que con Julen. Es una situaciуn muy compleja, la mбs compleja que me podнa encontrar" https://t.co/30CN3tBenV — Selecciуn Espaсola de Fъtbol (@SeFutbol) 13 июня 2018 г.

Накануне стало известно, что Лопетеги со следующего сезона возглавит мадридский «Реал», заняв место Зинедина Зидана, который неожиданно объявил о своем уходе из клуба.

Соглашение 51-летнего специалиста с национальной командой было рассчитано до лета 2020 года. В связи с подписанием контракта с «Реалом» в Испании решили прекратить сотрудничество с Лопетеги. Однако изначально планировалось, что он будет руководить сборной Испании и покинет ее лишь по окончании чемпионата мира — 2018.

Испанское издание Mundo Deportivo уже опубликовало расширенный список кандидатов, которые могут заменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Красной фурии». В их число вошли: бывший капитан национальной команды, ныне спортивный директор сборной Фернандо Йерро, наставник клуба Примеры «Лас-Пальмас» Маноло Хименес, главный тренер английского «Ноттингем Форест» Айтор Каранка, бывший тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес, наставник «Бетиса» Энрике Сетьен, экс-наставник «Малаги» Мичел, а также Альберт Селадес, возглавляющий молодежную испанскую сборную.

Кроме того, национальную команду может возглавить бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике, который, по данным источника, является главным кандидатом на данный пост.

Под руководством 48-летнего испанца сине-гранатовые дважды подряд становились чемпионами страны, выиграли два Кубка Испании, а также выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. Кроме того, вместе с Энрике «Барса» выиграла по одному Суперкубку Испании и Суперкубку УЕФА и стали победителями клубного чемпионата мира.

Примечательно, что информация о том, что Лопетеги станет наставником «Реала» со следующего сезона, появилась случайно. Отмечается, что представители «сливочных» в составе испанской команды уже знали о назначении 51-летнего специалиста на пост нового тренера клуба, однако им было рекомендовано не распространяться по этому поводу. Несмотря на это, данной информацией овладел игрок другого клуба, который, предположительно, рассказал об этом третьим лицам.

Стоит также отметить, что руководство национальной федерации футбола Испании приняло решение об увольнении Лопетеги, находясь под давлением.

Как сообщает Marca, многие футболисты сборной заступились за своего наставника и требовали не отправлять его в отставку перед началом чемпионата мира — 2018.

В частности, среди них был и защитник «Реала» Серхио Рамос.

В руководстве же решили расстаться с Лопетеги сейчас, что может серьезно повлиять на состояние игроков накануне мундиаля. Однако глава Испанской федерации футбола так не считает.

«У меня хорошие отношения с игроками. Это сложная ситуация. Я с ними говорил и могу гарантировать, что они сделают все возможное, чтобы пройти как можно дальше на чемпионате мира», — сказал Рубиалес на пресс-конференции.

Лопетеги возглавлял сборную Испании с 2016 года. За этот период испанцы провели 20 матчей, в которых было одержано 14 побед при шести ничейных результатах. На мировом первенстве «Красная фурия» сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).

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