На одной ноге к победе: травмы звезд ЧМ-2018

14 июня в России начинается чемпионат мира по футболу. Вокруг столь крупного спортивного мероприятия собралась вся мировая элита. В то время когда одни футболисты поражают россиян фантастическими этюдами на тренировках, а также знаниями русского языка в своих социальных сетях, другие звезды самого популярного вида спорта рискуют пропустить главное футбольное событие четырехлетия по причине травм и болезни.

Одной из главных потерь футбольного турнира в России мог стать лидер сборной Египта — Мохамед Салах.

Реклама

Египтянин провел фантастический сезон в «Ливерпуле». В 36 матчах чемпионата Англии забил 32 мяча и отдал 11 голевых передач.

Однако даже такой великолепный сезон мог быть омрачен травмой, которую звезда «фараонов» получил в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Врачи сборной Египта уверены, что Салах сможет сыграть в первом туре группового этапа. На открытой тренировке команды в Грозном, которая состоялась 11 июня, именитый египтянин на поле не выходил, а находился на скамейке. Сам же 25-летний нападающий также настроен весьма оптимистично.

«Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы быть готовым к началу чемпионата мира и достичь того, о чем мечтает весь Египет. Чувствую себя намного лучше. Обещаю делать все возможное для нашего народа», — сказал Салах на встрече с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Информации о полном выздоровлении форварда египтян пока еще нет. Свой первый матч сборная Египта проведет с национальной командой Уругвая 15 июня.

Еще одной значимой потерей для футбольных болельщиков в России мог стать один из лидеров сборной Франции Килиан Мбаппе.

Нападающий французской команды 12 июня получил повреждение во время тренировки в результате столкновения с партнером по сборной Адилем Рами. Француз досрочно покинул поле и удалился в подтрибунное помещение.

Вскоре все фанаты футбола были обнадежены заявлением о незначительности повреждения нападающего «ПСЖ».

«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Рами, он сделал это не специально», — заявил форвард в своем твиттере.

Также француз поблагодарил поклонников за слова поддержки в его адрес. В прошедшем сезоне Лиги 1 19-летний нападающий провел 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Свой первый матч французская команда проведет 16 июня против сборной Австралии.

Неприятные новости о повреждениях у ведущих игроков также поступили из стана сборной Испании. В частности, по сообщениям мировой прессы, повреждение получил один из главных центральных защитников команды Жерар Пике. На открытой тренировке в Краснодаре защитник «Барселоны» досрочно покинул поле без объяснения причин, что многие восприняли как следствие травмы.

Однако спустя несколько часов представитель сборной Испании по футболу Палома Анторанс опровергла заявления журналистов.

«У Пике нет никаких проблем. Это не травма. Пике пропустил необязательное упражнение в конце тренировки, все в порядке», — заявила пресс-секретарь сборной.

Стоит отметить, что в общую группу футболистов вернулся защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль.

¡La sesiуn arranca con buenas noticias! @DaniCarvajal92 ha empezado hoy la sesiуn con el grupo para realizar parte del trabajo programado. ¡VAMOS, DANI!#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LrzQztNpKg — Selecciуn Espaсola de Fъtbol (@SeFutbol) 12 июня 2018 г.

Футболист был травмирован в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве. Однако смог восстановится и, скорее всего, примет участие в первом матче национальной команды против сборной Португалии, который состоится 15 июня в Сочи.

Неопределенной ситуация выглядит в стане англичан. Молодой нападающий команды с Туманного Альбиона Маркус Рэшфорд за день вылета в Россию во время тренировки получил сильный ушиб ноги. 13 июня ему предстоит пройти медицинское обследование, по итогом которого станет ясен характер травмы форварда «Манчестер Юнайтед».

По предварительным оценкам тренерского штаба, повреждение Рэшфорда незначительное, и он сможет помочь своей команде на ЧМ-2018.

За сборную Англии 20-летний форвард провел в своей карьере 19 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Свой первый матч англичане проведет 18 июня против Туниса. Также соперниками подопечных Гарета Саутгейта станут команды Панамы и Бельгии.

Куда печальнее обстоят дела у южноамериканцев. В частности, совершенно точно на чемпионате мира в России не сыграют полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Аргентины Мануэль Лансини, а также мексиканский защитник Диего Рейес.

Игроки получили повреждения во время подготовительного этапа в стане своих национальных команд и не успеют восстановиться к мундиалю. На мировом первенстве вместо Лансини цвета «альбиселесте» будет защищать Энцо Перес, а Рейеса в составе сборной Мексики заменит полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес.

Аргентинцы сыграют в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Соперниками мексиканцев по группе F стали Германия, Швеция и Южная Корея.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».