€20 млн за Голову: «Ювентус» охотится за надеждой России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
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0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
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0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
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–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
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0
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0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
€20 млн за Голову: «Ювентус» охотится за надеждой России

Александр Головин может перейти в «Ювентус»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин близок к переходу в европейский клуб. Одним из лучших российских игроков серьезно заинтересовался туринский «Ювентус». По неофициальной информации, трансфер уже практически оформлен.

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин может покинуть московский клуб в это летнее трансферное окно и стать футболистом одного из европейских грандов. По информации итальянских СМИ, в услугах Головина заинтересован туринский «Ювентус».

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Представители самого титулованного клуба Италии и действующего чемпиона страны уже обратились к руководству армейцев с предложением. Как сообщает портал Superscommesse.it, «бьянконери» готовы заплатить за 22-летнего россиянина около €20 млн. Сам Головин выразил свое желание перейти в команду из Турина.

Отмечается, что боссы ЦСКА хотят получить за своего талантливого молодого полузащитника на €5 млн больше.

Согласится ли «Ювентус» выложить столько денег за Головина, который стал альтернативным вариантом из-за неудачной попытки приобрести хавбека «Валенсии» Жоау Конселу, неизвестно. Стоит отметить, что руководство «Старой синьоры» обратилось к красно-синим дважды. Первое предложение о трансфере составляло €18 млн. При этом в «Ювентусе» убеждены, что переход Головина в Италию будет оформлен до начала чемпионата мира, который стартует в России 14 июня.

По данным Corriere dello Sport, сам футболист уже договорился о своем трансфере в «Юве».

Как сообщает источник, согласие на переход было дано еще зимой.

В последние дни Головин стал весьма известным и узнаваемым лицом в Италии.

В частности, 22-летний полузащитник ЦСКА попал на обложку главного спортивного журнала Турина Tuttosport.

Кроме того, о российском футболисте говорят и в Милане. Главный тренер местного одноименного клуба Дженнаро Гаттузо, а также спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли специально приедут в Россию на чемпионат мира — 2018, чтобы посмотреть на Головина в деле.

Представителей «Милана» стоит ожидать на матче открытия мундиаля, где российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Примечательно, что помимо игрока ЦСКА Гаттузо обратит внимание и на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

В прошедшем сезоне чемпионата России Головин провел 27 матчей, в которых забил пять мячей, а также отдал три результативные передачи. Своей игрой россиянин впечатлил известных итальянских специалистов.

В их числе бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, который признался, что пытался переманить Головина в стан сине-бело-голубых.

«Это сильный футболист. Я пытался купить его в «Зенит». Я видел его игру несколько раз и заметил его невероятный талант. Его уровень уже производит впечатление, он бы не затерялся в топ-клубах Европы», — цитирует Манчини Mondo Bianconero.

Об уровне игры 22-летнего армейского полузащитника высказался и экс-наставник сборной России Фабио Капелло, который первым привлек Головина к играм в составе национальной команды.

«Если я позволил Головину дебютировать за сборную в 18 лет, то это не стечение обстоятельств. Я увидел в нем хорошие качества и решил вызвать, чтобы проверить его на более высоком уровне. Я недавно посмотрел за его игрой, он оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который также может забивать», — передает слова Капелло Juventus News 24.

Внимание к своей персоне перспективный россиянин привлек в том числе и в Великобритании, где известное издание The Guardian включило Головина в список из шести главных молодых талантливых игроков, за которыми стоит следить во время мирового первенства. Кроме того, в материале британской газеты отмечается, что футболистом ЦСКА заинтересовались клубы Английской премьер-лиги.

«Головин является тем, кто может изменить ход встречи и заставить своих партнеров по команде играть лучше. А если Александр, который родился в Сибири и в юности по большой части играл в мини-футбол, вдохновит сборную России на некое подобие успешного выступления, он может использовать свой шанс», — написано в заметке.

Помимо Головина в данный рейтинг вошли сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, иранец Алиреза Джаханбакш, Пионе Систо из Дании, а также швейцарец Денис Закариа и перуанец Кристиан Куэва.

За ЦСКА Головин дебютировал в сентябре 2014 года. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также завоевал три серебряные медали национального первенства. Кроме того, в его активе золото чемпионата Европы среди, которое он выиграл с юношеской национальной сборной.

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