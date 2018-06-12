€20 млн за Голову: «Ювентус» охотится за надеждой России

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин может покинуть московский клуб в это летнее трансферное окно и стать футболистом одного из европейских грандов. По информации итальянских СМИ, в услугах Головина заинтересован туринский «Ювентус».

Реклама

Представители самого титулованного клуба Италии и действующего чемпиона страны уже обратились к руководству армейцев с предложением. Как сообщает портал Superscommesse.it, «бьянконери» готовы заплатить за 22-летнего россиянина около €20 млн. Сам Головин выразил свое желание перейти в команду из Турина.

Отмечается, что боссы ЦСКА хотят получить за своего талантливого молодого полузащитника на €5 млн больше.

Согласится ли «Ювентус» выложить столько денег за Головина, который стал альтернативным вариантом из-за неудачной попытки приобрести хавбека «Валенсии» Жоау Конселу, неизвестно. Стоит отметить, что руководство «Старой синьоры» обратилось к красно-синим дважды. Первое предложение о трансфере составляло €18 млн. При этом в «Ювентусе» убеждены, что переход Головина в Италию будет оформлен до начала чемпионата мира, который стартует в России 14 июня.

По данным Corriere dello Sport, сам футболист уже договорился о своем трансфере в «Юве».

Как сообщает источник, согласие на переход было дано еще зимой.

В последние дни Головин стал весьма известным и узнаваемым лицом в Италии.

В частности, 22-летний полузащитник ЦСКА попал на обложку главного спортивного журнала Турина Tuttosport.

Кроме того, о российском футболисте говорят и в Милане. Главный тренер местного одноименного клуба Дженнаро Гаттузо, а также спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли специально приедут в Россию на чемпионат мира — 2018, чтобы посмотреть на Головина в деле.

Представителей «Милана» стоит ожидать на матче открытия мундиаля, где российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Примечательно, что помимо игрока ЦСКА Гаттузо обратит внимание и на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

В прошедшем сезоне чемпионата России Головин провел 27 матчей, в которых забил пять мячей, а также отдал три результативные передачи. Своей игрой россиянин впечатлил известных итальянских специалистов.

В их числе бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, который признался, что пытался переманить Головина в стан сине-бело-голубых.

«Это сильный футболист. Я пытался купить его в «Зенит». Я видел его игру несколько раз и заметил его невероятный талант. Его уровень уже производит впечатление, он бы не затерялся в топ-клубах Европы», — цитирует Манчини Mondo Bianconero.

Об уровне игры 22-летнего армейского полузащитника высказался и экс-наставник сборной России Фабио Капелло, который первым привлек Головина к играм в составе национальной команды.

«Если я позволил Головину дебютировать за сборную в 18 лет, то это не стечение обстоятельств. Я увидел в нем хорошие качества и решил вызвать, чтобы проверить его на более высоком уровне. Я недавно посмотрел за его игрой, он оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который также может забивать», — передает слова Капелло Juventus News 24.

Внимание к своей персоне перспективный россиянин привлек в том числе и в Великобритании, где известное издание The Guardian включило Головина в список из шести главных молодых талантливых игроков, за которыми стоит следить во время мирового первенства. Кроме того, в материале британской газеты отмечается, что футболистом ЦСКА заинтересовались клубы Английской премьер-лиги.

«Головин является тем, кто может изменить ход встречи и заставить своих партнеров по команде играть лучше. А если Александр, который родился в Сибири и в юности по большой части играл в мини-футбол, вдохновит сборную России на некое подобие успешного выступления, он может использовать свой шанс», — написано в заметке.

Помимо Головина в данный рейтинг вошли сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, иранец Алиреза Джаханбакш, Пионе Систо из Дании, а также швейцарец Денис Закариа и перуанец Кристиан Куэва.

За ЦСКА Головин дебютировал в сентябре 2014 года. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также завоевал три серебряные медали национального первенства. Кроме того, в его активе золото чемпионата Европы среди, которое он выиграл с юношеской национальной сборной.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».