«Реал» обчистил сборную: Лопетеги едет в Мадрид

Курсы валют$ 63.12 (+0.311) 74.07 (+0.067)
Москва: +17°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
«Реал» обчистил сборную: Лопетеги едет в Мадрид

Почему Лопетеги покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2018

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги назначен новым главным тренером мадридского «Реала», который ранее покинул Зинедин Зидан. Специалист приступит к исполнению обязанностей сразу по завершении выступления национальной команды на чемпионате мира — 2018. Его контракт рассчитан на три года.

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» после чемпионата мира – 2018. По сообщению официального сайта «сливочных», 51-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на три года. С завершением выступления «Красной фурии» в России он не будет брать паузу на отдых, а сразу приступит к интенсивной работе со своей новой командой.

Стороны еще не прокомментировали громкое назначение. Не известна и реакция руководства Федерации футбола Испании на скорый уход своего сотрудника.

Лопетеги принял национальную сборную после Евро-2016, сменив Висенте Дель Боске, и уверенно вывел подопечных на ЧМ-2018.

Реклама

В отборочной группе испанцы уверенно заняли первое место, опередив итальянцев, которые затем упустили путевку в стыковых матчах со шведами.

Помимо того, за 15 лет тренерской карьеры специалист успел поработать с «Райо Вальекано», дублем «Реала», юношескими и молодежной сборными Испании, а также португальским «Порту», откуда был уволен на фоне низких результатов.

Любопытно, что в конце 1980-х годов юный Лопетеги промелькнул в основе «Реала», но не смог там закрепиться, вернувшись в фарм-клуб «Кастилья». В середине 1990-х он числился в стане главного антагониста мадридцев «Барселоны» — однако не стал своим и для гранатово-синих. Единственным клубом Примеры, за который вратарь играл много и на постоянной основе, — столичный «Райо».

Имеется в активе Лопетеги и один матч за сборную – против хорватов в 1994 году (0:2). При этом он вошел в заявку испанцев на ЧМ того же года в качестве третьего голкипера. Выиграть конкуренцию у Андони Субисарреты и Сантьяго Канисареса не представлялось возможным.

Предыдущий наставник «Реала» Зинедин Зидан, которому первым в истории удалось привести клуб к трем победам в Лиге чемпионов кряду, 31 мая объявил об уходе с занимаемой должности.

Ходили слухи, что причиной такого решения стали коренные противоречия с президентом «сливочных» Флорентино Пересом по поводу дальнейшей стратегии развития команды.

Плюс ко всему «Реал» провально выступил в чемпионате Испании-2017/18, где довольствовался рекордно низким третьим местом, пропустив вперед себя не только «Барселону», но и земляков из «Атлетико».

После отставки Зидана на освободившееся место сватали целую группу специалистов различного класса.

В их числе – наставник катарского «Аль-Райана» датчанин Микаэль Лаудруп, известный по работе с московским «Спартаком», главный тренер лондонского «Тоттенхэма» аргентинец Маурисио Почеттино, а также бывшие звезды «Реала» — трудящийся сейчас с клубной «молодежкой» Гути и Рауль.

Экс-супербомбардир даже поступил на тренерские курсы, чтобы получить необходимую лицензию.

Лопетеги рискует начать свой первый сезон в Мадриде без лучшего игрока мира Криштиану Роналду. Тот всерьез планирует «свинтить» из «Реала», обидевшись на нежелание начальства поднимать ему зарплату с сегодняшних жалких €21 млн хотя бы до 30 млн. «Сливочные» предлагают новый договор на €25 млн в год, что португалец считает оскорблением. Удовлетворить его финансовые запросы готов французский «Пари Сен-Жермен», уже якобы вступивший в активные переговоры.

Этот клуб, которым владеют катарские шейхи, пригласил к себе прославленного вратаря Джанлуиджи Буффона, который в свои 40 лет остается одним из лучших мастеров своего дела на планете.

В Париже твердо намерены собрать топ-состав и выиграть Лигу чемпионов, в чем ждут помощи от Роналду.

Добавим, что нынешние подопечные Лопетеги прибыли в Россию одними из первых и уже провели в Краснодаре контрольный матч с Тунисом (1:0). К занятиям в общей группе вернулся защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который рисковал пропустить ЧМ из-за травмы, полученной в финале ЛЧ. Не подтвердились опасения по поводу тяжести повреждения у Жерара Пике. Его возвращение к полноценной работе ожидается на одной из ближайших тренировок.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».