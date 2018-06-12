«Реал» обчистил сборную: Лопетеги едет в Мадрид

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал» после чемпионата мира – 2018. По сообщению официального сайта «сливочных», 51-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным на три года. С завершением выступления «Красной фурии» в России он не будет брать паузу на отдых, а сразу приступит к интенсивной работе со своей новой командой.

Comunicado oficial: Julen Lopetegui serб el entrenador del #RealMadrid tras la celebraciуn del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS (@realmadrid) 12 июня 2018 г.

Стороны еще не прокомментировали громкое назначение. Не известна и реакция руководства Федерации футбола Испании на скорый уход своего сотрудника.

Лопетеги принял национальную сборную после Евро-2016, сменив Висенте Дель Боске, и уверенно вывел подопечных на ЧМ-2018.

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В отборочной группе испанцы уверенно заняли первое место, опередив итальянцев, которые затем упустили путевку в стыковых матчах со шведами.

Помимо того, за 15 лет тренерской карьеры специалист успел поработать с «Райо Вальекано», дублем «Реала», юношескими и молодежной сборными Испании, а также португальским «Порту», откуда был уволен на фоне низких результатов.

Любопытно, что в конце 1980-х годов юный Лопетеги промелькнул в основе «Реала», но не смог там закрепиться, вернувшись в фарм-клуб «Кастилья». В середине 1990-х он числился в стане главного антагониста мадридцев «Барселоны» — однако не стал своим и для гранатово-синих. Единственным клубом Примеры, за который вратарь играл много и на постоянной основе, — столичный «Райо».

Имеется в активе Лопетеги и один матч за сборную – против хорватов в 1994 году (0:2). При этом он вошел в заявку испанцев на ЧМ того же года в качестве третьего голкипера. Выиграть конкуренцию у Андони Субисарреты и Сантьяго Канисареса не представлялось возможным.

Предыдущий наставник «Реала» Зинедин Зидан, которому первым в истории удалось привести клуб к трем победам в Лиге чемпионов кряду, 31 мая объявил об уходе с занимаемой должности.

Ходили слухи, что причиной такого решения стали коренные противоречия с президентом «сливочных» Флорентино Пересом по поводу дальнейшей стратегии развития команды.

Плюс ко всему «Реал» провально выступил в чемпионате Испании-2017/18, где довольствовался рекордно низким третьим местом, пропустив вперед себя не только «Барселону», но и земляков из «Атлетико».

После отставки Зидана на освободившееся место сватали целую группу специалистов различного класса.

В их числе – наставник катарского «Аль-Райана» датчанин Микаэль Лаудруп, известный по работе с московским «Спартаком», главный тренер лондонского «Тоттенхэма» аргентинец Маурисио Почеттино, а также бывшие звезды «Реала» — трудящийся сейчас с клубной «молодежкой» Гути и Рауль.

Экс-супербомбардир даже поступил на тренерские курсы, чтобы получить необходимую лицензию.

Лопетеги рискует начать свой первый сезон в Мадриде без лучшего игрока мира Криштиану Роналду. Тот всерьез планирует «свинтить» из «Реала», обидевшись на нежелание начальства поднимать ему зарплату с сегодняшних жалких €21 млн хотя бы до 30 млн. «Сливочные» предлагают новый договор на €25 млн в год, что португалец считает оскорблением. Удовлетворить его финансовые запросы готов французский «Пари Сен-Жермен», уже якобы вступивший в активные переговоры.

Этот клуб, которым владеют катарские шейхи, пригласил к себе прославленного вратаря Джанлуиджи Буффона, который в свои 40 лет остается одним из лучших мастеров своего дела на планете.

В Париже твердо намерены собрать топ-состав и выиграть Лигу чемпионов, в чем ждут помощи от Роналду.

Добавим, что нынешние подопечные Лопетеги прибыли в Россию одними из первых и уже провели в Краснодаре контрольный матч с Тунисом (1:0). К занятиям в общей группе вернулся защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который рисковал пропустить ЧМ из-за травмы, полученной в финале ЛЧ. Не подтвердились опасения по поводу тяжести повреждения у Жерара Пике. Его возвращение к полноценной работе ожидается на одной из ближайших тренировок.

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