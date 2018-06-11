Мендельсон с Ургантом: игрок сборной России женился с помпой

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Бензиновое проклятие России
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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Саудовская АравияС. Аравия
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0
0
3
ЕгипетЕгипет
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–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
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0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
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0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
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0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
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0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
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0
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0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
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0
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H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
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0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
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0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
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0
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0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
Мендельсон с Ургантом: игрок сборной России женился с помпой

Ургант отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

Нападающий «СКА-Хабаровска» и сборной России Максим Канунников устроил пышную свадьбу, наняв артиста Ивана Урганта и музыканта Валерия Меладзе. Торжество прошло в усадьбе XIX века под Тосно.

Российский футболист Максим Канунников связал себя узами брака. Избранницей спортсмена стала его давняя подруга Катерина: пара уже воспитывает дочь Арину. С уроженкой Челябинска Канунников познакомился в Санкт-Петербурге в период учебы девушки в Государственном университете сервиса и экономики. Известно, что после окончания вуза Катерина трудоустроилась в сфере недвижимости.

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Пышное свадебное торжество состоялось в усадьбе Марьино близ Тосно в Ленинградской области. Аренда зала на компанию до 80 человек и на срок до 23 часов стоит здесь 130 тыс. руб. Продление «посиделок» обходится гостям еще в 20 тыс. в час. Стандартный номер для молодоженов оплачивается из расчета 15 тыс. в сутки. В подарок прилагается набор из фруктов и шампанского. Есть и более дорогостоящие варианты.

Место проведения церемонии «выдал» геотег на страничке Канунникова в «Инстаграме» (16,6 тыс. подписчиков и почти 600 публикаций).

Из этого же источника стало известно, что в качестве тамады на свадьбе работал рейтинговый ведущий Иван Ургант, который, если верить сообщениям СМИ, в воскресенье получил гражданство Израиля прямо в аэропорту «Бен-Гурион»

(сам артист, правда, заверил, что уехал заграницу лишь на два дня – посетить могилы родственников).

Ценник Урганта для корпоративов подобного рода составляет порядка €50 тыс. Еще выше (€80-100 тыс.) стоят услуги певца Валерия Меладзе, который отвечал на свадьбе Канунниковых за музыкальную составляющую. Обошлось ли в Марьино без драки, неотъемлемого атрибута таких торжеств, — понять из соцсетей не представляется возможным.

Ургант и Меладзе – отнюдь не все знаменитости, приглашенные на важное событие. Однако именно их предпочел «засветить» Максим на совместном фото. Известно, что для развлечения гостей также было организовано театрализованное шоу с популярными творческими коллективами. Новобрачные устроили шикарную фотосессию в декорациях XIX века.

Фоном для снимков, среди прочего, выступили настоящая карета с кучером женского пола и двумя лошадьми.

В настоящий момент Канунников принадлежит вылетевшему в ФНЛ «СКА-Хабаровску». Контракт с клубом-неудачником истекает 30 июня: после этого атлет получит статус свободного агента и сможет начать поиски новой команды, которой не придется выплачивать за него компенсацию.

26-летний выходец из Нижнего Тагила перебрался на Дальний Восток после досрочного разрыва трудового соглашения с «Рубином» 2 марта. В Казани предпочли не продлевать сотрудничество с игроком, который приносил команде все меньше пользы и забил в первой части сезона всего два мяча.

Не сыграло тогда в пользу Канунникова и наличие российского паспорта – очень веский аргумент в условиях действующего в Премьер-лиге лимита на легионеров.

Краткосрочная командировка в Хабаровск также получилась не слишком плодотворной: он лишь девять раз появлялся на поле, не сумев отличиться голами.

Отметим, что еще относительно недавно карьера Канунникова переживала куда более успешный виток. Перспективный нападающий перебирался в «Рубин» из пермского «Амкара», где сумел неплохо себя проявить, за солидные €1,5 млн.

Одновременно призывался под знамена сборной России, за которую по состоянию на сегодняшний день провел 12 матчей. Канунников не попал в заявку на чемпионат мира – 2018, зато сыграл две встречи на бразильском мундиале четыре года назад, немало удивив высоким доверием к своей персоне со стороны тогдашнего наставника Фабио Капелло.

В карьере Канунникова также были игры за российскую «молодежку», томскую «Томь» и «Зенит», воспитанником которого он является (а самые первые шаги делал в тагильском «Уральце»). В основном составе петербургского гранда, однако, молодой игрок закрепиться не смог, проиграл конкуренцию опытным иностранцам и был вынужден искать футбольного счастья в провинции.

Примерно год назад на Канунникова всерьез претендовал «Спартак».

Переговоры продвинулись так далеко, что о трансфере игрока в Москву говорилось как об уже решенном вопросе. Называлась и ориентировочная сумма сделки – от €1 до 3 млн.

И все же в последний момент переход сорвался – и всего полгода спустя исполнитель уехал не в стан команды-чемпиона, а к безнадежному аутсайдеру, которого не сумел – да и не имел реальной возможности – спасти от понижения в классе. В начале июня 2018-го специализированный портал TransferMarkt оценивает Канунникова в €2 млн.

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