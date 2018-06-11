Буффон отправится в Париж за «ушастым»

Ранее предполагалось, что одновременно с уходом из «Юве» Буффон завершит свою игровую карьеру, однако сам легендарный голкипер, которому в 2018 году исполнилось 40 лет, не делал никаких официальных заявлений.

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Ранее по ходу последнего сезона в «старой синьоре» Джиджи говорил, что либо будет выступать за «Ювентус», либо вообще не будет больше играть, но очевидно, обстоятельства изменились.

Нынешний вариант развития событий является тем редким случаем, когда в выигрыше, похоже, остаются все три стороны.

Что касается «Ювентуса», то, каким бы важным игроком для клуба ни был голкипер-ветеран, в команде и так уже «промариновался» на скамейке запасных на протяжении года отличный польский вратарь Войцех Щенсны.

Еще на один сезон за спиной Супермена (одно из прозвищ Джанлуиджи) он бы не согласился, а останься ветеран в команде, он вряд ли утратил бы место в старте.

При этом специалисты уже по ходу прошлого сезона говорили, что Щенсны ни в чем не уступает, если не превосходит своего партнера по команде, коллегу амплуа и конкурента за место в воротах «Юве».

Уже после того как стало известно об уходе Буффона, «Ювентус» подписал контракт с голкипером сборной Италии Маттиа Перином, ранее игравшим за «Дженоа» (клуб, за который Джиджи болел в детстве), и теперь он будет бороться с поляком за место в воротах «синьоры».

Что до «ПСЖ», то французскому клубу приход такого футболиста – плюс сразу в нескольких отношениях. В игровом плане парижане получают классного и опытного стража последнего рубежа.

По надежности и уверенности в себе Буффон превосходит Альфонса Ареоля и Кевина Траппа, имеющихся в распоряжении клуба, хотя те и являются вратарями сборных Франции и Германии соответственно, пусть и не основными.

Кроме того, Буффон – суперзвезда, и его приобретение является отличным маркетинговым ходом для клубного менеджмента, а приход вратаря в качестве свободного агента позволит избежать проблем с соблюдением правил Финансового фэйр-плей, с чем у «ПСЖ» после крупных сделок прошлого лета были проблемы.

Ну а для самого футболиста этот шаг является возможностью побороться за фактически единственный важный трофей, который он так и не выиграл в своей карьере – Лигу чемпионов.

Шансы «ПСЖ» на «ушастый кубок» явно никак не ниже, чем у «Ювентуса», и при этом парижане и их катарские владельцы давно и страстно мечтают стать именно лучшим клубом континента, фактически не имея себе равных на внутренней арене.

Год назад «ПСЖ» впервые за долгие годы упустил национальный чемпионский титул в борьбе с «Монако», однако в завершившемся клубном сезоне реваншировался, выиграв во Франции требл: чемпионат, Кубок и Кубок лиги.

И все это не спасло от отставки испанского главного тренера Унаи Эмери, которому руководство не простило двух подряд вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2017 году «ПСЖ» под его руководством выиграл дома со счетом 4:0 у испанской «Барселоны», но уступил в фантастической ответной встрече со счетом 1:6.

Весной этого года французы, выйдя из своей группы с первой строчки, считались фаворитами в противостоянии с мадридским «Реалом», но потерпели поражения и в Испании (1:3), и в Париже, также вылетев из борьбы.

Так что в новом сезоне команда и Буффон в том числе будут работать под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, известного по руководству дортмундской «Боруссией».

Напомним, что за свою долгую и славную карьеру Буффон выиграл чемпионат мира в 2006 году, был вице-чемпионом Европы-2012, 11 раз выигрывал чемпионат Италии, четырежды побеждал в Кубке Италии, брал Кубок УЕФА (с «Пармой») и три раза играл в финалах Лиги чемпионов, так и не выиграв ни один из них.

Легендарный вратарь имеет целую россыпь индивидуальных наград. Он был признан Международной федерацией истории и статистики лучшим вратарем за период с 1987 по 2009 годы (с момента создания организации), а также лучшим голкипером первого десятилетия XXI века.

Джиджи много раз признавался лучшим вратарем различных турниров, а также пять раз был лучшим вратарем года в мире и трижды – в Европе.

На счету Буффона также есть звание лучшего игрока Лиги чемпионов и три титула лучшего вратаря турнира, а также второе место в голосовании за звание обладателя «Золотого мяча» в 2006, когда он уступил только партнеру по сборной Италии защитнику Фабио Каннаваро.