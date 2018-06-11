«Чем меньше Швед будет владеть мячом, тем лучше»

В предпоследнем матче Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Команде из Татарстана явно не повезло в этом «финале четырех», ведь в полуфинале подопечные Димитриса Прифтиса вполне заслужили путевку в финал, но не смогли ее завоевать из-за высочайшей результативности атакующего защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа.

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А в матче за бронзу уже сине-бело-голубые поймали кураж: американский снайпер «Зенита» Кайл Курич был особенно хорош в первой половине встречи, а во второй инициативу в свои руки взял американский защитник команды из Санкт-Петербурга Демонте Харпер. В конечном итоге матч завершился со счетом 93:79 в пользу «Зенита».

Наставник питерцев Василий Карасев поблагодарил своих баскетболистов, которые смогли найти мотивацию на матч за третье место.

«Эта победа — самая важная для клуба за три года существования.

В этом сезоне у нас было много травм, в конце регулярного чемпионата мы показывали невнятную игру, но сегодня смогли собраться. Приятно, что все выходившие на площадку игроки дрались и выкладывались до конца», — сказал Карасев на послематчевой пресс-конференции.

Прифтис же не был многословен и подвел итоги завершившегося сезона.

«Спасибо игрокам УНИКСа за этот сезон, у нас были сложные моменты, но мы проделали отличную работу вместе. Спасибо администрации клуба, желаю всем отличного лета. Весь клуб проделал отличную работу», — заявил греческий специалист.

Также, российский разыгрывающий казанского УНИКСа Антон Понкрашов рассказал, что его команде не удалось осуществить в матче против «Зенита».

«Самой большой проблемой оказалась игра в защите. Сегодняшний «Зенит» обыграть без защиты невозможно. Мы позволили «Зениту» совершить много свободных бросков, которые они попали и почувствовали игру. Потом было сложно вернуться в игру, порой мы приближались слишком близко к сине-бело-голубым, показали характер, но у «Зенита» залетали невероятные броски, что не помогло нам перевернуть игру в свою пользу», — сказал россиянин.

Баскетболист добавил, что казанский коллектив провел успешный сезон.

«За исключением «финала четырех» считаю, что мы провели хороший сезон. По ходу турнира мы показывали отличный командный баскетбол, такой интересной игры в исполнении УНИКСа мы не видели давно. Надеюсь, что костяк команды сохранится и мы сможем продолжить ту работу, которую мы проделали за этот год», — заключил Понкрашов.

В главном матче сезона Единой лиги ВТБ «Химки» были в шаге от завоевания кубка Белова. Уже выполнив свои цели на сезон, баскетболисты подмосковной команды могли подойти к противостоянию в раскрепощенном состоянии и навязать борьбу действующим обладателям трофея — московскому ЦСКА.

Непосредственно перед игрой травмированный тяжелый форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, что поможет его команде завоевать трофей.

«Нужно оставаться собой, играть в ту игру, которую мы демонстрировали на протяжении всего сезона», — сказал форвард «Газете.Ru».

Также баскетболист поведал, как можно сдержать игрока «Химок» Алексея Шведа.

«Чем меньше Швед будет владеть мячом, тем лучше.

Если он не сможет обрести уверенность в своем броске, то у нас будет большой шанс остановить его», — заключил баскетболист.

К сожалению для желто-синих и к счастью для армейцев, химчане не имели ни единого шанса на победу в турнире — очень стабильно и уверенно выглядели игроки ЦСКА. Защитникам и лидерам армейских атак Серхио Родригесу, Нандо де Коло и Кори Хиггинсу удалось провести очень яркий матч и набрать 53 очка и 17 результативных передач на троих.

У Шведа в самом начале игры не получалось ничего: мяч совсем не хотел падать в корзину после его бросков. Во второй половине картина поменялась, но было слишком поздно — ЦСКА не подпускал соперников к себе, а скамейка желто-синих смотрелась не так эффективно, как заряженные на игру запасные ЦСКА. Армейцы одержали победу со счетом 95:84: ЦСКА в восьмой раз становится чемпионом Единой лиги ВТБ.

Главный тренер химчан Георгиос Барцокас поздравил принципиального соперника с заслуженным трофеем.

«Поздравляю ЦСКА с титулом, у них лучшая команда в этом сезоне. Для нас сезон был очень долгий. Думаю, в истории «Химок» клуб впервые столько игр провел за десять месяцев. Мы много игроков потеряли из-за травм, не было полного состава в этом плей-офф. Пусть мы проиграли, но то, что мы сделали — незабываемо, это незабываемый сезон. Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги, мы обеспечили себе участие в Евролиге на следующий сезон», — заявил Барцокас

А наставник ЦСКА Димитрис Итудис сравнил Единую лигу ВТБ с испанским первенством страны.

«Большие поздравления моей команде, игрокам, руководству и всем причастным к этой победе. Мы были настроены очень решительно и показали отличный баскетбол. Мы были первыми в регулярном сезоне Евролиги, мы выиграли регулярку Единой Лиги ВТБ, поэтому считаю, что заслужили сегодня победу. Мы не выбирали себе соперников и боролись до последнего, за что были вознаграждены.

Поздравляю «Химки», УНИКС и «Зенит». Особенно «Химки», так как мы сыграли против них в этом сезоне девять раз. Хотя мы хорошо знаем друг друга, очень тяжело морально встречаться регулярно с одной и той же командой. Даже «Кливленд» и «Голден Стэйт» сыграли в этом сезоне меньше очных встреч.

Также хочу сказать спасибо Единой лиге ВТБ за организацию. Несмотря на то что в России начались выходные и многие уехали отдыхать, сегодня был полный зал болельщиков и отличное шоу. Эта лига может считаться сильнейшей в Европе наряду с испанской. На «финале четырех» я увидел отличную арену, отличный зал, здесь работают настоящие профи», — констатировал Итудис.

Защитник желто-синих Егор Вяльцев убежден, что его команда могла выиграть в финале.

«С одной стороны мы довольны, что вышли в Евролигу. Эту задачу мы выполнили. Но в финале Единой лиги ВТБ мы могли выиграть. Мы способны играть с ЦСКА и побеждать. Но, к сожалению, армейцы сегодня были сильнее», — передает слова Вяльцева «РИА Новости».

Также он похвалил красно-синих за прекрасную игру в их исполнении.

«ЦСКА – хорошая команда, они не первый раз выходят в финал и побеждают.

«Химкам» для победы немного не хватило организации. Мы дали ЦСКА возможность играть раскрепощенно. Они забили несколько легких мячей, играли организованно. Игроки ЦСКА давили Алексея Шведа вдвоем. Мы немного не справились с давлением, отпустили соперника на десять очков. И потом уже было тяжело догонять», — добавил баскетболист.

А Родригес, ставший самым ценным игроком «финала четырех», поделился своими эмоциями после окончания матча.

«Мы победили, это было для нас очень важно, ведь мы работали каждый день и весь сезон шли к этому титулу. Все в клубе понимают, насколько сложно выиграть Единую лигу ВТБ, учитывая, что ее уровень растет с каждым годом. Спасибо организаторам, которые достойно провели «финал четырех». Главное, что ЦСКА выиграл титул, а награда MVP стала для меня приятным бонусом», — заявил испанец.

Также Родригес рассказал, что уже распланировал свой отпуск.

«Сейчас нас ждет отдых, сезон был очень длинным, все устали и хотят поскорее восстановиться. Я полечу в Испанию, и так как в этом году нет международных соревнований национальных команд, я смогу больше времени провести с семьей. Ну и, конечно, буду поддерживать форму, чтобы подойти к новому сезону в оптимальном состоянии», — заключил Родригес.

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