Футбол с Плющенко: Медведева поддержала Россию из Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева сыграла в футбол вместе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

В последний день шоу «Heroes & Future», которое проходило в японском Нагано с 8 по 10 июня, спортсмены решили поддержать российских футболистов перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«В преддверии чемпионата мира по футболу мы с Женечкой активно занялись футболом, чего и вам всем советуем, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, а у нас это еще хорошая разминка перед нашими шоу в Японии», — написал Плющенко в своем инстаграме.

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На видео спортсмены передают друг другу мяч, а затем обращаются к болельщикам.

«Что мы хотим этим сказать? Болейте за наших, переживайте за них, они должны сыграть в настоящий футбол!»

— заявил спортсмен.

Помимо Медведвой и Плющенко в шоу также принимали участие чемпионы мира испанец Хавьер Фернандес и американец Нейтан Чен, серебряный призер Олимпиады — 2018 японец Шома Уно, бронзовые призеры Игр в Пхенчхане Майя и Алекс Шибутани, выступающие за США в танцах на льду.

18-летняя Медведева также поделилась фотографией с Майей Шибутани в последний день шоу.

«Была очень рада провести так много времени с этой милашкой. Просто посмотрите на нас и умилитесь»,

— написала спортсменка в своем инстаграме.

Шоу в Японии подошло к своему завершению, а это значит, что российская фигуристка в скором времени отправится в Канаду, где будет тренироваться под руководством нового тренера Брайана Орсера.

Не так давно прогремела новость о расставании Медведевой со своим наставником Этери Тутберидзе, после которого девушка заявила о переезде в другую страну.

«Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании», — отметила Медведева в интервью Олимпийскому каналу.

Жанна Девятова, мама российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказала о том, когда состоится их с дочерью переезд в Торонто.

«У Жени запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. В первые два уик-энда намечены выступления в рамках японского шоу Fantasy on Ice, после чего Женя должна приехать в Нагано и принять участие в специальном шоу олимпийцев.

Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий», — приводит слова Девятовой «РИА Новости».

Медведева с воодушевлением встретила изменения в своей жизни и начинает готовиться к переменам.

«У меня сейчас мотивации как никогда. Неделю под солнышком провела, теперь хочу начать восстанавливаться, но пока в самостоятельном режиме, так как еще не решены бытовые вопросы по поводу моего переезда. Поэтому точной даты еще нет», — сказала Медведева в эфире «Россия 24».

Во время выступлений на шоу Fantasy on Ice российская фигуристка самостоятельно поставила показательную программу, которую многие фанаты поняли как посвящение тренеру Тутберидзе. Медведева принялась отрицать все возможные сходства с реальной историей.

«Создала образ, программу, платье, придумала атрибутику и историю к образу, скатала эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше. Подсказка: это романтический образ и спортивные происшествия последнего времени тут ни при чем», — написала она в своем твиттере.

Новый тренер спортсменки 56-летний канадский специалист Орсер заявил о том, что не стоит форсировать события после приезда фигуристки в Канаду.

«Время до сезона еще есть. Так что если она скоро доберется до Торонто и не будет в течение нескольких недель тренироваться на льду, это нормально»,

— сообщил Орсер в интервью Icenetwork.

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года по фигурному катанию канадка Габриэль Дэйлман, которая также тренируется под руководством Орсера, заявила, что с нетерпением ожидает приезда Медведевой в группу.

«Я нахожусь в невероятном предвкушении от ее перехода. Теперь у нас я, Евгения, Джейсон Браун, Боян Цзинь, Чха Чжун Хван, Юдзуру Ханю... Получается, я буду тренироваться с сильнейшими фигуристами мира.

Евгения — настоящее солнышко, она талантливая, потрясающая фигуристка. Я не могу дождаться того момента, когда начну тренироваться с ней, чтобы получить толчок к дальнейшему развитию и быть похожей на нее»,

— сказала Дэйлман.

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