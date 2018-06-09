Бразильская месть и российская тревога: 5 интриг ЧМ-2018

Немецкую машину не остановить?

Сборная Германии едет за вторым титулом подряд. Заведенная Йоахимом Лёвом немецкая машина разогналась до предела и делать остановку в России не собирается.

Реклама

О силе действующих чемпионов мира расскажет статистика.

Германия стала лучшей командой квалификации чемпионата мира во всех зонах, одержав десять побед в десяти матчах. Больше стопроцентного результата не добивался никто.

Но больше удивляет другой показатель: у бундестим в десяти отборочных матчах мячи забивали 18 разных футболистов. Это что-то за гранью фантастики.

Более того, в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Германии выиграла Кубок конфедерации — 2017. Лёв отправил в Россию дублирующий состав, однако и молодые футболисты сумели завоевать золотые медали. Это говорит о том, что в стране просто запредельное количество игроков высокого уровня, которые превращают национальную команду в отлаженный механизм.

Немцы уже четырежды выигрывали мундиаль — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Золото российского турнира поможет команде Германии догнать Бразилию в споре за звание самой титулованной национальной сборной мира.

Сможет ли Бразилия отмыться от позора?

Вряд ли бразильцы будут согласны разделить с кем-то звание лучшей сборной за всю историю. Тем более, что четыре года назад на домашнем мундиале именно в матче с немцами «пентакампеоны» потерпели самое позорное поражение в своей истории.

Хозяева чемпионата мира были раздавлены Германией в полуфинале. Встреча завершилась со счетом 1:7 — неслыханный разгром для столь далекой стадии.

Сейчас бразильцы полны решимости взять реванш. В сложнейшем южноамериканском отборе они получили путевку в Россию задолго до конца квалификации. Бразильцы могли бронировать гостиницу и паковать чемоданы еще с марта 2017 года.

Нынешний тренер «пентакампеонов» Тите сколотил сильную сборную, которая отличается обилием звездных игроков. Здесь и чемпионы Англии в составе «Манчестер Сити»: вратарь Эдерсон, защитник Данило, хавбек Фернандиньо и форвард Габриэл Жезус. Полузащитники Паулиньо и Филипе Коутиньо выступают за «Барселону», защитник Марсело и хавбек Каземиро — за мадридский «Реал».

Но главная звезда нынешнего состава — Неймар. Форвард «ПСЖ» восстановился после травмы и готов блистать на российских полях.

Сойдутся ли бельгийские и французские звезды?

Не уступают бразильцам по именам две команды – Франция и Бельгия. «Трехцветные» собрали в нынешней сборной целую россыпь талантов. В атаке за чемпионов мира — 1998 сыграет Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Оливье Жиру из «Челси», Антони Марсьяль из «МЮ» и Усман Дембеле из «Барселоны».

Однако главной звездой нападения, равно как и всей команды является форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в мае взял со своим клубом Лигу Европы и доказал всем недоброжелателям, что научился не проваливаться в решающих матчах.

Угрожающий центр французов представлен Н'Голо Канте («Челси»), Полем Погба («Манчестер Юнайтед») и Блезом Матюиди из «Ювентуса». В обороне у «трехцветных» Самюэль Умтити и Рафаэль Варан из «Барселоны», опытный игрок «Арсенала» Лоран Косельни, Рафаэль Варан из «Реала» и футболист «Монако» Джибриль Сидибе.

Место во французских воротах застолблено за представителем «Тоттэнхема» Уго Льорисом, который также выполняет функции капитана команды.

Золотое поколение позволяет французам рассчитывать на золото чемпионата. Но сойдутся ли звезды? Похожая ситуация была и с командой Бельгии, которой пророчили чуть ли не победу на мундиале четыре года назад. Получилось дойти только до четвертьфинала.

Игроки набрались опыта, заматерели и теперь готовы штурмовать российские поля.

Лидерами «красных дьволов» на мундиале должны стать чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и лучший игрок «Челси» Эден Азар.

Бельгийские ворота будет защищать голкипер «пенсионеров» Тибо Куртуа. Забетонируют защиту Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ») и Томас Вермален («Барселона»). На острие атаки получат шанс проявить себя Миши Батшуайи из «Челси», Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» и форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

Сделает ли Месси последний шаг к величию?

Для аргентинцев Лионель Месси уже давно приобрел статус национального героя. Игрок выиграл все, что можно. Однако до золота чемпионата мира он еще не добирался.

Четыре года назад Аргентина была к кубку как никогда близко, но в итоге уступила в финале Германии со счетом 0:1.

Сейчас форвард «Барселоны» находится в расцвете сил. И лучшее время для победы на чемпионате мира – сейчас. Во время следующего мундиаля аргентинцу будет уже 34 года. Шансы удержаться на пике в этом возрасте для нападающего не так велики.

Помогать Месси в осуществлении мечты миллионов аргентинцев будут форварды «Ювенутса» Гонсало Игуаин и Паоло Дибала, а также хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

В целом, состав южноамериканской команды по именам немного уступает бельгийскому и французскому, однако личность Месси здесь может сыграть определяющую роль.

Сборная России. Страшная интрига

Об этой команде можно сказать многое. Очевидно, что все мысли о предстоящих матчах сборной России у болельщиков и экспертов вызывают некую опаску. Команда не побеждала с октября, а в 2018 и вовсе проиграла во всех играх кроме поединка с турками (1:1).

Вызывает страх перед чемпионатом мира и отсутствие системности при атаках национальной команды. Единственное оружие современной сборной России – это прессинг. Все попытки в позиционном нападении обычно заканчиваются провалом.

Хозяевам мундиаля достались не самые сильные соперники по группе. Если Уругвай будет главным претендентом на первое место, то Саудовскую Аравию и Египет обыграть вполне реально.

Сможет ли коллектив Станислава Черчесова нащупать свою игру или станет второй в истории командой-хозяйкой после ЮАР в 2010 году, которая не выйдет из группы — большая интрига.

Сборная России этот барьер еще не преодолевала никогда. Поэтому, даже простое попадание в 1/8 финала сделает команду Черчесова самой успешной в истории. Вот такой парадокс. Однако этот шаг еще надо сделать.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. В этот день сборная России проведет матч против Саудовской Аравии.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».