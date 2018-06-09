Бразильская месть и российская тревога: 5 интриг ЧМ-2018

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Бензиновое проклятие России
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.42 X-4.4 П2-8.5
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-7 X-3.75 П1-1.55
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.3 X-3.1 П2-3.35
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П2-4.25 X-3.45 П1-1.9
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1-1.22 X-6.5 П2-12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.1 X-3.25 П1-2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П2-4.3 X-3.25 П1-1.95
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.43 X-4.4 П2-8
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1-1.37 X-4.9 П2-8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-2.05 X-3.2 П2-3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.15 X-7.3 П2-22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П2-9.8 X-4.7 П1-1.35
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1-1.68 X-3.55 П2-5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1-2.3 X-3.15 П2-3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-2.05 X-3.3 П2-3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1-1.6 X-3.8 П2-6
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1-1.21 X-6.3 П2-15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П2-19 X-6.55 П1-1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1-1.7 X-3.6 П2-5.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-1.41 X-4.6 П2-8
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1-1.22 X-6 П2-13.2
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П2-3 X-3.1 П1-2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1-1.28 X-5.35 П2-11.05
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П2-4.75 X-3.35 П1-1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1-1.42 X-4.5 П2-8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.18 X-6.5 П2-19
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П2-3.35 X-3.2 П1-2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П2-3.1 X-3.2 П1-2.4
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П2-2.3 X-3.2 П1-3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-5.35 X-3.6 П1-1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-10 X-4.85 П1-1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1-1.35 X-4.9 П2-9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П2-5.75 X-3.75 П1-1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П2-3.4 X-3.4 П1-2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П2-12 X-5.5 П1-1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1-2.4 X-3.25 П2-3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П2-8.9 X-4.9 П1-1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1-1.87 X-3.45 П2-4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П2-4.2 X-3.45 П1-1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П2-3.85 X-3.4 П1-2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П2-2.9 X-3.2 П1-2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П2-3.35 X-3.25 П1-2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1 - B2 - C1 - D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1 - F2 - G1 - H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1 - E2 - H1 - G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1 - A2 - D1 - C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Winner Quarter-final 1 - Winner Quarter-final 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Winner Quarter-final 3 - Winner Quarter-final 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Loser Semi-final 1 - Loser Semi-final 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Winner Semi-final 1 - Winner Semi-final 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
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2
Саудовская АравияС. Аравия
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0
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0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Winner Quarter-final 1
Winner Quarter-final 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Winner Quarter-final 3
Winner Quarter-final 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Winner Semi-final 1
Winner Semi-final 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Loser Semi-final 1
Loser Semi-final 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
Бразильская месть и российская тревога: 5 интриг ЧМ-2018

Главные интриги чемпионата мира — 2018

Сломается ли немецкая машина, как Бразилия искупит вину за неудачу на прошлом мундиале, сыграются ли бельгийские и французские звезды, сможет ли Лионель Месси сделать Аргентину счастливой и что покажет сборная России — чемпионат мира таит в себе много интриг. «Газета.Ru» рассказывает о главных пяти.

Немецкую машину не остановить?

Сборная Германии едет за вторым титулом подряд. Заведенная Йоахимом Лёвом немецкая машина разогналась до предела и делать остановку в России не собирается.

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О силе действующих чемпионов мира расскажет статистика.

Германия стала лучшей командой квалификации чемпионата мира во всех зонах, одержав десять побед в десяти матчах. Больше стопроцентного результата не добивался никто.

Но больше удивляет другой показатель: у бундестим в десяти отборочных матчах мячи забивали 18 разных футболистов. Это что-то за гранью фантастики.

Более того, в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Германии выиграла Кубок конфедерации — 2017. Лёв отправил в Россию дублирующий состав, однако и молодые футболисты сумели завоевать золотые медали. Это говорит о том, что в стране просто запредельное количество игроков высокого уровня, которые превращают национальную команду в отлаженный механизм.

Немцы уже четырежды выигрывали мундиаль — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Золото российского турнира поможет команде Германии догнать Бразилию в споре за звание самой титулованной национальной сборной мира.

Сможет ли Бразилия отмыться от позора?

Вряд ли бразильцы будут согласны разделить с кем-то звание лучшей сборной за всю историю. Тем более, что четыре года назад на домашнем мундиале именно в матче с немцами «пентакампеоны» потерпели самое позорное поражение в своей истории.

Хозяева чемпионата мира были раздавлены Германией в полуфинале. Встреча завершилась со счетом 1:7 — неслыханный разгром для столь далекой стадии.

Сейчас бразильцы полны решимости взять реванш. В сложнейшем южноамериканском отборе они получили путевку в Россию задолго до конца квалификации. Бразильцы могли бронировать гостиницу и паковать чемоданы еще с марта 2017 года.

Нынешний тренер «пентакампеонов» Тите сколотил сильную сборную, которая отличается обилием звездных игроков. Здесь и чемпионы Англии в составе «Манчестер Сити»: вратарь Эдерсон, защитник Данило, хавбек Фернандиньо и форвард Габриэл Жезус. Полузащитники Паулиньо и Филипе Коутиньо выступают за «Барселону», защитник Марсело и хавбек Каземиро — за мадридский «Реал».

Но главная звезда нынешнего состава — Неймар. Форвард «ПСЖ» восстановился после травмы и готов блистать на российских полях.

Сойдутся ли бельгийские и французские звезды?

Не уступают бразильцам по именам две команды – Франция и Бельгия. «Трехцветные» собрали в нынешней сборной целую россыпь талантов. В атаке за чемпионов мира — 1998 сыграет Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Оливье Жиру из «Челси», Антони Марсьяль из «МЮ» и Усман Дембеле из «Барселоны».

Однако главной звездой нападения, равно как и всей команды является форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в мае взял со своим клубом Лигу Европы и доказал всем недоброжелателям, что научился не проваливаться в решающих матчах.

Угрожающий центр французов представлен Н'Голо Канте («Челси»), Полем ПогбаМанчестер Юнайтед») и Блезом Матюиди из «Ювентуса». В обороне у «трехцветных» Самюэль Умтити и Рафаэль Варан из «Барселоны», опытный игрок «Арсенала» Лоран Косельни, Рафаэль Варан из «Реала» и футболист «Монако» Джибриль Сидибе.

Место во французских воротах застолблено за представителем «Тоттэнхема» Уго Льорисом, который также выполняет функции капитана команды.

Золотое поколение позволяет французам рассчитывать на золото чемпионата. Но сойдутся ли звезды? Похожая ситуация была и с командой Бельгии, которой пророчили чуть ли не победу на мундиале четыре года назад. Получилось дойти только до четвертьфинала.

Игроки набрались опыта, заматерели и теперь готовы штурмовать российские поля.

Лидерами «красных дьволов» на мундиале должны стать чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и лучший игрок «Челси» Эден Азар.

Бельгийские ворота будет защищать голкипер «пенсионеров» Тибо Куртуа. Забетонируют защиту Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ») и Томас Вермален («Барселона»). На острие атаки получат шанс проявить себя Миши Батшуайи из «Челси», Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» и форвард «Наполи» Дрис Мертенс.

Сделает ли Месси последний шаг к величию?

Для аргентинцев Лионель Месси уже давно приобрел статус национального героя. Игрок выиграл все, что можно. Однако до золота чемпионата мира он еще не добирался.

Четыре года назад Аргентина была к кубку как никогда близко, но в итоге уступила в финале Германии со счетом 0:1.

Сейчас форвард «Барселоны» находится в расцвете сил. И лучшее время для победы на чемпионате мира – сейчас. Во время следующего мундиаля аргентинцу будет уже 34 года. Шансы удержаться на пике в этом возрасте для нападающего не так велики.

Помогать Месси в осуществлении мечты миллионов аргентинцев будут форварды «Ювенутса» Гонсало Игуаин и Паоло Дибала, а также хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

В целом, состав южноамериканской команды по именам немного уступает бельгийскому и французскому, однако личность Месси здесь может сыграть определяющую роль.

Сборная России. Страшная интрига

Об этой команде можно сказать многое. Очевидно, что все мысли о предстоящих матчах сборной России у болельщиков и экспертов вызывают некую опаску. Команда не побеждала с октября, а в 2018 и вовсе проиграла во всех играх кроме поединка с турками (1:1).

Вызывает страх перед чемпионатом мира и отсутствие системности при атаках национальной команды. Единственное оружие современной сборной России – это прессинг. Все попытки в позиционном нападении обычно заканчиваются провалом.

Хозяевам мундиаля достались не самые сильные соперники по группе. Если Уругвай будет главным претендентом на первое место, то Саудовскую Аравию и Египет обыграть вполне реально.

Сможет ли коллектив Станислава Черчесова нащупать свою игру или станет второй в истории командой-хозяйкой после ЮАР в 2010 году, которая не выйдет из группы — большая интрига.

Сборная России этот барьер еще не преодолевала никогда. Поэтому, даже простое попадание в 1/8 финала сделает команду Черчесова самой успешной в истории. Вот такой парадокс. Однако этот шаг еще надо сделать.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. В этот день сборная России проведет матч против Саудовской Аравии.

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