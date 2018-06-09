«Никто в мире не забил бы такие мячи, только Швед»

Матч между подмосковными «Химками» и казанским УНИКСом подарил один из самых жарких матчей сезона. Такую жесткую защиту со стороны обеих команд, такие феноменальные броски из разных положений и такие эмоции можно увидеть только в решающих матчах больших турниров.

Целиком и полностью матч проходил под диктовку Алексея Шведа, который набрал 36 очков, отдал пять результативных передач и выполнил шесть подборов, таким образом установив два рекорда турнира и войдя в историю Единой лиги ВТБ.

Стоит отметить, что УНИКС не сдавался на протяжении всей игры и не давал желто-синим почувствовать уверенность в своем результате.

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Но все-таки фактор Шведа сыграл свою роль. Несмотря на характер игроков УНИКСа, удача в этот день была на стороне «Химок». Наставник казанской команды Димитрис Прифтис поздравил соперника в выходом в финал и подчеркнул важность игры за третье место против «Зенита».

«Поздравляю «Химки», это был самый главный матч сезона, и они сыграли лучше нас. Во второй половине мы отдали все силы, бились, но не были так эффективны. Нам не хватало терпения в атаке, мы не читали игру, но в конце все равно были шансы.

Плохая ночь для нас, теперь надо сфокусироваться на игре с «Зенитом», как бы сложно это ни было. Мы будем стараться»,

— сказал Прифтис на послематчевой пресс-конференции.

Конечно же, основное внимание журналистов привлекла невероятная статистика Алексея Шведа. Американский мощный форвард химчан Энтони Гилл заявил, что никто в мире не смог бы повторить броски Шведа.

«Как всегда, он сыграл здорово. Все броски, которые он совершал, были бросками Шведа.

Никто в мире не забил бы такие мячи, только он. За это мы все ему благодарны»,

— передает слова баскетболиста официальный сайт клуба.

А разыгрывающий защитник УНИКСа и сборной России Антон Понкрашов подчеркнул, что его команда заслужила выход в финал и посетовал на великолепную игру в исполнении снайпера химчан.

«Конечно же, мы расстроены. Считаю, что заслуживали попадания в финал не меньше, чем «Химки», но, к сожалению, когда Швед выдает такой матч, забивая 36 очков, очень сложно победить. С остальными игроками мы справились, а Швед попадал на регулярной основе в очень важные моменты», — цитирует Понкрашова Sport24.

Греческий наставник желто-синих Георгиос Барцокас выразил свое удовлетворение, в связи с выполнением командой целей на сезон.

«Если честно, когда я приходил в клуб летом, передо мной руководство поставило две задачи: выйти в плей-офф Евролиги, что очень сложно, учитывая новый формат турнира, а также вернуться туда на следующий сезон. Остался один матч, и все знают, что наш состав не настолько глубокий, как хотелось бы. Поговорим с игроками в отеле, обсудим ситуацию, потренируемся, восстановимся, отдохнем и выйдем на площадку в воскресенье. Если начистоту, то это матч, который дает титул, но в нашем сознании мы уже чемпионы, мы это заслужили», — передает слова грека официальный сайт «Химок».

Также Барцокас рассказал, что нужно его команде, чтобы обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.

«Финальный матч – это история про мотивацию, а не про желание победить. У нас была тяжелая серия с ЦСКА в плей-офф Евролиги, но мы боролись на равных, и сейчас верим, что если сыграем как одно целое, то в отдельно взятом матче при удачном стечении обстоятельств можем обыграть армейцев. Нам нужно перевести дух. Со своей стороны могу сказать, что у меня мотивация есть, потому что одна игра дает титул. Посмотрим, что скажут наши доктора. В финальной игре на первый план выходит психологическая подготовка, а не тактика или физические кондиции» — заявил он.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился, что его также впечатлила игра между «Химками» и УНИКСом. По его словам, клубы сражались не только за престиж, но и за огромную сумму денег.

«Конечно, больше меня впечатлила игра «Химок» и УНИКСа, потому что первый матч за явным преимуществом был выигран ЦСКА.

Игра была очень важна, для желто-синих — прежде всего. На кону стояла Евролига, огромный престиж и огромнейшие деньги. В одной игре решалась судьба миллиардов рублей, и я не утрирую. УНИКС здорово упирался всю игру, им надо отдать должное. Но «Химки» оказались сильнее», — цитирует Иванова «РИА Новости».

В матче московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» вся борьба, по большому счету, была в первой половине встречи. Уже начиная со второй четверти, армейцы стали взвинчивать темп, а в третьей и вовсе подняли его до запредельных скоростей. У ЦСКА получалось многое, а у «Зенита» не выходило ничего. Как следствие, красно-синие без особых проблем добыли путевку в финал Единой лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул, что его команде удалось прекрасно сыграть в защите и не дать игрокам «Зенита» проявить себя.

«Поздравляю свою команду. Думаю, мы были очевидно лучше сегодня. У нас было нервозное начало на обеих половинах, были странные решения в нападении, но в любом случае мы были сконцентрированы на защите.

И когда мы даем «Зениту» — талантливейшей команде с очень хорошими снайперами и умными комбинациями под них — набрать так мало очков, можно сказать, что мы проделали отличную работу»,

— передает слова греческого специалиста официальный сайт клуба.

А испанский разыгрывающий Серхио Родригес, который начал разгром сине-бело-голубых, набрав 19 очков в одной второй четверти, заявил, что весь год готовился к этому моменту.

«Я отлично подошел к этой части сезона, готовился к ней весь год. Важно удачно стартовать в сезоне, но еще важнее сильно его закончить. Я тренируюсь весь год для «Финала четырех» Евролиги, для этого уик-энда, для плей-офф. Это все, что сейчас имеет значение» — сказал испанский баскетболист.

10 июня в «Парке Легенд» за бронзу поборются «Зенит» и УНИКС, а в главном матче всего сезона за трофей сразятся «Химки» и ЦСКА.

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