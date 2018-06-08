€21 млн мало: Роналду покинет «Реал» из-за зарплаты

Футболист мадридского «Реал» Криштиану Роналду очень непрозрачно намекнул на свой скорый уход из клуба после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» завоевали свой третий подряд кубок самого престижного турнира Европы.

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«Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни», — сказал португалец после матча с «Ливерпулем» в интервью Marca.

В ближайшие дни обещанного ответа не последовало, а вопрос об уходе форварда оброс все большим количеством слухов и домыслов. Однако решение Роналду отметиться громким заявлением после победы в Лиге чемпионов вызвало у его одноклубников недоумевающую реакцию.

«Полагаю, что Криштиану все расскажет после завершения сезона. Если за этими словами что-то стоит, то ему нужно пояснить их смысл», — приводит слова капитана «сливочных» Серхио Рамоса Marca.

Также возможный уход Роналду был вынужден комментировать и тогдашний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Слова Роналду — это всего лишь слова, подобные вещи могут измениться за два-три дня», — заявил французский специалист.

Зидана заявление Роналду тогда не потревожило, а через несколько дней он решил перенять у португальца решимости и сам покинул клуб, который возглавлял более двух лет.

Что касается причин возможного ухода нападающего, то испанские СМИ объясняют их тем, что игрок недоволен своей зарплатой в команде, которая составляет €21 млн в год.

Отмечается, что португалец хочет получать больше своих коллег из «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара.

Это самое «больше» составляет £1,35 млн в неделю, что равняется примерно двукратному увеличению его действующего оклада. Отмечается, что эти требования Роналду не порадовали президента «Реала» Флорентино Переса, который достаточно жестко высказался на тему его возможного трансфера.

«У каждого есть право говорить то, что он хочет. Самое главное — это клуб», — сказал Перес.

Еще одной из причин, послуживших к решению обладателя пяти «Золотых мячей» оставить свою команду, называется недовольство форварда в связи с тем, что «сливочные» предпринимают активные попытки приобрести нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, которому жизнь в Париже после Барселоны оказалась не по душе. Португалец видит в более молодом и звездном бразильце прямого конкурента и новую звезду. Не исключено, что Роналду чувствует большое давление из-за того, что «Реал», цвета которого он защищает с 2009 года, ищет ему прямую замену.

По данным испанских таблоидов,

Перес устал от настырности португальца в выбивании себе нового контракта с зарплатой в €68 млн и сообщил игроку о том, что финансовая составляющая его действующего контракта пересмотрена не будет.

При этом защитник «Реала» Марсело выступил «за» приглашение своего соотечественника Неймара в команду.

«Роналду не владеет «Реалом». Если президент решит, к нам может перейти любой игрок. Нет такого, что Неймар не перейдет к нам, пока Роналду в «Реале», — заявил бразилец.

Предпосылкой к сложившейся ситуации также послужили разбирательства Роналду с налоговой службой Испании.

Футболист обвиняется исполнительной властью в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год. Сообщается, что Роналду якобы действовал по схеме с использованием офшорных счетов своего агента Жорже Мендеша. Он скрыл через офшоры заработанные на рекламе средства на сумму не менее €150 млн, уплатив лишь €5,6 млн налогов.

Игрок просил финансовой поддержки у «Реала», но в клубе ему были готовы предложить только моральное сочувствие.

Теперь ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Возможными вариантами для продолжения карьеры Роналду являются несколько команд — «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Отступные в его контракте с мадридцами составляет €1 млрд, однако руководство «королевского клуба», испытывающее серьезные разногласия со своим многолетним лидером, готово расстаться с португальцем за €200 млн. По мнению испанской прессы, конкуренцию вышеназванным клубам в борьбе за Роналду могут составить такие клубы, как «Бавария» и «Манчестер Сити». Также отмечается, что бывший клуб форварда «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в подписании своего экс-нападающего и скорее сделает «Реалу» предложение по трансферу Гарета Бэйла, а не Роналду.

По сообщениям Record, окончательное решение мадридцев не удовлетворять условия Роналду, о котором генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес оповестил агента Жорже Мендеша, сподвигло португальца покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно.

33-летний Роналду выступает за «Реал» с сезона-2009/10. Тогда его переход обошелся «сливочным» в €94 млн. В чемпионате Испании за «королевский клуб» форвард провел 292 матча, в которых забил 311 мячей и сделал 95 голевых передач.

В 2015 году португалец стал лучшим бомбардиром команды в истории, забив на тот момент 324 мяча и обогнав по этому показателю легендарного испанца Рауля Гонсалеса.

Также нападающий за время в «Реале» помог завоевать клубу 15 трофеев, среди которых четыре кубка Лиги чемпионов.

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