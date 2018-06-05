Финал на четверых: битва претендентов и испытание чемпиона

Всего раз за историю открытого чемпионата России, ведущего отсчет с 2008 года, золотые медали первенства уходили соперникам московского ЦСКА. Что в режиме промо-кубка, которым «банковский» турнир дебютировал в когорте топовых спортивных состязаний, что в серийных баталиях последних лет красно-синие неизменно брали верх над соперниками.

И только формат «Финала четырех» не покорился армейцам в полной мере.

Семь лет назад Йонас Казлаускас спасовал перед соотечественником Римасом Куртинайтисом в битве тренеров, тем самым прервав гегемонию столицы в российском баскетбольном сообществе.

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Как показало дальнейшее развитие событий, то была эпохальная виктория, поскольку повторить подвиг «Химок» впоследствии не удалось ни самим желто-синим, ни прочим грандам отечественной «оранжевой» игры. Хотя посягать на трон ЦСКА пробовали и УНИКС, и кубанский «Локомотив», и даже «Нижний Новгород».

Нынче представители Подмосковья мечтают отмотать время вспять — и, воспользовавшись опытом прошлого, сокрушить-таки соседей по Ленинградке. Ведь после пяти сезонов выявления победителя в серийном формате лига ВТБ вновь перевела спор за награды в плоскость нокаут-раунда.

А это значит, что, пробившись в главную дуэль «Финала четырех», парням Георгоса Барцокаса понадобится превзойти ЦСКА лишь в отдельно взятом очном споре. Что, согласитесь, вполне возможно: на кратчайшей из возможных дистанций желто-синие уже низлагали гранда в ходе сезона — вспомните поединки плей-офф Евролиги.

Впрочем, для пропуска на свидание с принципиальным конкурентом «Химкам» требуется обыграть локального антагониста. Речь о казанском УНИКСе, недавно отобравшем у парней Барцокаса статус второй силы на внутренней арене.

Казань блестяще провела «регулярку», оступившись лишь в поединках с чемпионом. Это, правда, стоило бело-зеленым промежуточного «поула», но вряд ли глобально огорчило парней Димитриса Прифтиса. Ведь вторая по надежности оборона лиги вкупе с ее едва ли не самой глубокой (и надежной!) скамейкой сполна компенсировали потерю промежуточной «поул-позишн». Как минимум потому, что Татарстан утвердился в понимании своих сильных сторон и заодно осознал: на пути к финалу им по плечу справиться с любым оппонентом.

Правда, внушительный запас прочности, заложенный греком в обойму, чуть не сыграл с УНИКСом злую шутку. Прочувствовав собственную силу (что дома, что в гостях победные серии Татарстана достигали семи матчей), бело-зеленые смотрели на соперника по плей-офф свысока.

А уж после разгрома «Нижнего Новгорода» в стартовом матче четвертьфинала и вовсе расслабились. За что сначала «огребли» в Приволжье, а затем лишь в овертайме феноменальным броском под сирену убереглись от 1-2 в серии после окончания визита в Нижний.

Гостевая нервотрепка немного отрезвила бело-зеленых: развязка серии привела к беспощадному разбору на винтики подопечных Зорана Лукича в Татарстане.

Но зерно сомнения в души поклонников УНИКСа все же зародила. Как ни крути, на стадии 1/4 финала только баскетболисты Прифтиса провели больше трех встреч, отведенных под оформление серийного перевеса.

«Химки» же, наоборот, ни на секунду не позволили усомниться в превосходстве над кубанским «Локо» — и это, пожалуй, уместно назвать как главным откровением, так и основной сенсацией плей-офф. Лучшая оборона лиги сначала трещала по швам, а потом вообще без вариантов разошлась под давлением со стороны Алексея Шведа.

Главный голеадор лиги кромсал и рвал на лоскуты любые сочетания, которые выставлял на периметре Саша Обрадович.

А если какие-то трудности у защитника и возникали, то он моментально подключал к кройке вдохновленных партнеров. В результате средний перевес Подмосковья над Кубанью составил чуть больше десятка очков, а дефицит антропометрии так и остался неким теоретическим нюансом, который парни Барцокаса вынесли за скобки.

Тем не менее в грядущей серии разговоры о разнице в габаритах игроков под кольцом и на флангах вновь обретут актуальность. Ведь без Робинсона в обойме «Химки» могут потерять статус лучшей блокирующей команды сезона — и отдать ряд ключевых отскоков на своем щите Стефану Ласме.

Это чревато, поскольку в легких и гибридных сочетаниях стороны стоят друг друга и вряд ли в чем-либо уступают. Скорость, использование свободного пространства при «транзишне», подготовка открытых бросков и индивидуальная игра у соперников соответствуют высочайшим континентальным стандартам — недаром дружины по весне сражались в плей-офф еврокубков.

Да и с тактической гибкостью антагонисты дружат — чтобы убедиться в этом, достаточно пересмотреть очные противостояния сезона. Пусть там бело-зеленые дважды брали верх, но плотность игры, ее внутреннее напряжение и минимальный разрыв после финальной сирены подтверждают: тренеры будут строить ловушки друг другу вплоть до заключительных секунд.

Для УНИКСа, понятное дело, первоочередная задача — обуздать Шведа, пожалуй, лучшего на данный момент игрока Единой лиги, одним своим именем собирающего полные арены и вполне достойного быть названным MVP сезона.

В играх с Казанью Алексей неизменно становился лучшим бомбардиром, набирая 28 очков в гостях и 19 дома. Кроме того, бело-зеленым важно подрезать сопернику «крылья»: фланги химчан блестяще боролись за щит, обрубая конкурентам возможности для быстрых атак и навязывая собственные броски вторым темпом. Вяльцев с Гиллом стали настоящими злыми гениями Татарстана, замучив Эджима со товариши. А когда еще и Ханикатт с Андерсоном включались, мигрень у парней Прифтиса усиливалась в разы.

Что до желто-синих, то им важно отрезать заднюю линию УНИКСа от передней. Ведь при хорошей коммуникации Хоакима Колома с великанами, только «двойками» Казань способна одолеть вице-чемпиона. Добавьте сюда голевую удаль Джамара Смита — и поймете, почему за периметром бело-зеленых Подмосковью требуется глаз да глаз.

Ну и скамейка, понятное дело, грозит всерьез повлиять на расклад сил в паре. Измученные травмами «Химки» явно проигрывают в выборе опций по сравнению с потенциальным усилением Татарстана в ходе матча.

Поэтому Барцокасу требуется четко отслеживать физическое состояние ключевых игроков, чтобы те не «наелись» баскетболом или фолами задолго до финальной сирены.

Собственно, «физика» важна для команд и с точки зрения долгосрочных перспектив. Календарь «Финала четырех» настолько плотен, что для комплексного восстановления времени не найдется.

Всего через сутки с небольшим либо УНИКСу, либо «Химкам» придется играть с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

А это тоже не фунт изюму. Скажем, встреча с чемпионом страны не сулит соперникам ничего хорошего. Ведь разъяренный неудачей в «Финале четырех» Евролиги коллектив попробует доказать, что на родной земле ему не страшен этот формат выявления победителя, для чего отправит на передовую всех тех исполнителей, что сделали столицу лучшей атакующей дружиной лиги ВТБ.

И Нандо де Коло с Серхио Родригесом в частности — пожалуй, сегодня на просторах турнира не найти более искусной пары задних игроков. Впрочем, и под кольцом Москва ужасающе сильна, если в полном порядке Кайл Хайнс с помощниками в виде Андрея Воронцевича и топ-персональщика состязаний Никиты Курбанова.

Другими словами, ЦСКА сегодня — этого многоголовый змей, которому сколько бы конечностей ни рубили, он все равно остается чертовски опасным и беспощадным.

Кстати, поверить в то, что «Зенит» будет тем богатырем, что одолеет буяна, довольно сложно. И это несмотря на победу Питера по ходу «регулярки» в очной дуэли.

На столь поздних стадиях состязания, когда на кону путевка в Евролигу и золотые медали, сложно поверить в уязвимость Москвы перед сине-бело-голубыми. Те, безусловно, действуют в стиле, милом зрительскому глазу: много бросают, активно прессингуют, быстро бегут. Однако против армейского прагматизма романтике Василия Карасева устоять архисложно.

Тем более что скамейка в городе на Неве определенно уступает московской в качестве и эффективности работы. Да и тактически ЦСКА выглядит не в пример гибче и хитрее соперника. Так что вероятность осечки гранда в полуфинале невелика. А значит, для УНИКСа с «Химками» ставки в очном споре запредельны: победитель в паре автоматически квалифицируется в Евролигу-2018/19, если чемпион доберется до главной встречи Единой лиги ВТБ.

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