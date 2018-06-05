«Дерзкая хулиганка»: Медведева раскрыла свои секреты

Российская фигуристка Евгения Медведева дала интервью женскому журналу ELLE, в котором поделилась откровениями своего образа жизни, а также рассказала о неприятных моментах из своего детства.

«Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство.

Они нас учат и помогают взрослеть», — рассказывает 18-летняя фигуристка.

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О ком именно в данном случае идет речь, Медведева конкретизировать не стала. Спортсменка лишь отметила, что для нее непонятно подобное поведение людей, которые используют чужой труд и наживаются на успехах других людей ради собственной выгоды.

Молодая фигуристка, за плечами которой не одно крупное соревнование, а также по две золотые медали мировых и континентальных первенств, также пожаловалась на то, что профессиональный спорт буквально отнял у нее не только детство, но и возможность завести друзей и общаться с ними регулярно.

«У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой», — сказала Медведева, отметив, что для того, чтобы добиться высоких результатов в спорте, необходимо не только усердно тренироваться, но и развивать свой разум и уметь рационально мыслить.

Несмотря на это, Евгения не представляет свою жизнь без спорта и фигурного катания в частности.

Прошедший сезон стал для Медведевой судьбоносным и в какой-то момент едва не стоил ей карьеры. Успешно выступив на японском этапе Гран-при фигуристка вышла в финал соревнований, однако была вынуждена сняться с них из-за травмы ноги.

Спортсменке доставляла большой дискомфорт трещина в плюсневой кости стопы.

Из-за повреждения ноги Медведева рисковала пропустить Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане, однако врачи сумели сделать все необходимое, чтобы фигуристка восстановилась к главному спортивному событию года, на котором она в итоге завоевала серебряную медаль в командном первенстве, а также заняла второе место в одиночном женском катании.

Мои близняшки #pyeongchang2018 Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 24 Фев 2018 в 8:12 PST

После Игр-2018 Евгении предстояло выступить на чемпионате Европы в Милане, однако из-за не до конца залеченного повреждения ноги 18-летняя фигуристка снялась с соревнований.

На данный момент Медведева готовится к выступлению в одном из ледовых шоу в Японии, однако спортсменка призналась, что она до сих пор занимается с ограничениями.

«Сейчас по состоянию здоровья у меня есть запрет на занятия фигурным катанием и любые физические нагрузки, но я никого не слушаю, ведь это моя стихия! Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой, я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь.

Когда у меня была травма, я мысленно заставляла свое тело восстанавливаться быстрее, убеждала себя, что полностью здорова. В итоге мне это помогло»

, — отметила фигуристка.

Говоря о психологии, Медведва подчеркнула, что она имеет достаточно специфичный характер. В частности, она рассказала, что в детстве любила быть «дерзкой хулиганкой». Это, кстати, помогло ей найти больше мотивации при занятии фигурным катанием.

«Постоянно болтала, громко орала, висела у родителей на руках. Но когда мне говорили «Хватит, стой, нельзя», я по щелчку останавливалась. Конечно, позволяла себе дерзости на льду — пошла на четверной прыжок, когда тело еще не до конца было подготовлено. Тренеры сказали: «Может быть, не надо». А я все равно попыталась его сделать. Даже в телеэфире у меня бывают импровизации: отключается наушник, и я уже солирую сама», — призналась фигуристка.

К слову о том, каким образом Медведева попала в фигурное катание: большую роль в этом сыграла мать спортсменки, что, собственно, было известно давно.

Примечательно, что мама Евгении Жанна Девятова также в прошлом была фигуристкой. В своей карьере она становилась чемпионкой Москвы, однако вскоре ей пришлось повесить коньки на гвоздь из-за травмы.

По словам 18-летней спортсменки, ее мать регулярно делится с ней советами.

«Моя мама тоже фигуристка, при этом никогда не влезает в тренировочный процесс. Она может дать совет, а прислушиваться к нему или нет — я решу вместе с тренером. Есть критика, а есть придирки. На придирки я не реагирую. Критика помогает добиться большего. При этом я никогда не хотела быть на кого-то похожей, важно оставаться личностью», — заявила Медведева.

Несмотря на высокую занятость, спортсменка находит время и для саморазвития. Медведева, как и любая девушка в ее возрасте, внимательно следит за своим внешним видом. А сам факт того, что известная фигуристка вошла в список 25 самых популярных спортсменок 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN, обязывает находиться в хорошей форме.

«Для расслабления мне нужно одно — тишина. Только тишина. Я просто лежу и смотрю в телефон. Мне 18 лет, организм уже перестроился, другая кожа.

Новый статус также требует постоянного ухода за собой, поэтому я уделяю много внимания внешнему виду. Маникюр делаю у частных мастеров, а все остальное — утренний и вечерний уход за кожей — уже сама»

, — рассказала Евгения.

Помимо релакса в тишине Медведева отмечает, что вдохновиться на удачное выступление на льду ей помогает музыка.

«Перед каждым стартом я по несколько часов не снимаю наушники и слушаю корейскую поп-музыку, я фанатка группы EXО», — заявила она.

Впрочем, любовь Медведевой к корейской и японской культуре известна всем.

: @f.skater_soyoun Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 18 Май 2018 в 6:39 PDT

Hi Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 14 Май 2017 в 5:10 PDT

Кстати, о Японии: в сети распространили информацию о романтических отношениях между российской фигуристкой и двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.

Данные слухи появились после того, как Медведева приняла решение отказаться от сотрудничества со своим тренером Этери Тутберидзе и уйти к канадскому специалисту Брайану Орсеру, который уже на протяжении двух олимпийских сезонов тренирует Ханю.

Сам же Ханю недавно заявил, что информация о его отношениях с Медведевой не является достоверной.

«В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — заявил японец.

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