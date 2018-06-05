«В Австрии было готовиться лучше, хоть это и не Россия»

— Сборная России перед чемпионатом мира провела сборы в Австрии. У некоторых вызвал удивление тот факт, что команда поехала за границу, хотя мундиаль состоится у нас дома...

Реклама

— Там высокогорье, поэтому готовиться лучше. В прошлом году, кстати, перед Кубком конфедераций сбор проходил там же. Тем более нам не пришлось лишний раз летать на товарищескую игру с Австрией: в конце сбора сыграли матч и вернулись домой продолжать подготовку.

— Как смена привычной обстановки после длинного сезона в чемпионате России сказалась на игроках?

— Не думаю, что это как-то вообще сказалось. Наша профессия предполагает частую смену обстановки, так что все к этому привыкли.

Я никаких минусов в сборах в Австрии не вижу за исключением того, что это не Россия, конечно. Вообще тот факт, что мы тренировались в горах, должен принести нам больше пользы в дальнейшем.

— А чем эти сборы в Альпах отличались от прошлогодних?

— Как тогда, так и сейчас это были очень важные интенсивные сборы с большим объемом работы. Да и атмосфера в команде по сравнению с прошлым годом не поменялась, ведь Кубок Конфедераций тоже был очень важный турнир.

Вообще я считаю, что в сборной, как и клубе, нет и не может быть распределения по принципу, что какой-то турнир или отдельный матч — статусный, а какой-то нет. Уровень самоотдачи всегда предельно высок, и все футболисты выкладываются на поле по максимуму.

Перед оглашением окончательной заявки на чемпионат мира настроение в команде тоже было рабочим — другого быть просто не могло.

— А что вы думали о своих перспективах в этот напряженный момент?

— Лично я надеялся, что попаду в заявку на мундиаль, однако не исключал, что могут произойти непредвиденные ситуации, ведь в футболе возможно все.

— В прошлом году прямо перед Кубком конфедераций вы получили травму в товарищеском матче с Венгрией и в итоге не поехали на турнир. Удалось отогнать воспоминания о том эпизоде в похожей ситуации?

— Перед матчем с Австрией вообще не думал об этом. Уже прошло очень много времени, и воспоминания о полученной травме меня не преследуют. Что касается результата, то, на мой взгляд, он справедлив. В тот день австрийцы оказались на один гол сильнее (сборная России уступила со счетом 0:1. — «Газета.Ru»).

— Может, соперник как-то по-особенному настраивался на хозяев чемпионата мира?

— В сборной всегда по-особенному настраиваешься на любую игру, будь то товарищеский матч или официальный. И та встреча не была исключением ни для нас, ни для австрийцев.

Для любого футболиста выступление за сборную команду своей страны — это большая честь и ответственность, так что вопрос о настрое вообще не должен возникать.

— Вы говорили, что на групповом этапе чемпионата мира Россия должна обыгрывать Саудовскую Аравию и Египет. А какого результата сборная может добиться с более сильным Уругваем?

— Любого. В отдельно взятом матче любая команда может обыграть соперника. Все будут решать моменты, отдельные эпизоды и наша подготовка: физиологическая, психологическая и тактическая.

— Австрия и Турция, с которыми Россия сыграла на последних сборах, похожи на кого-то из этих соперников?

— Мне сложно судить, потому что я впервые выходил на поле против Австрии и Турции и скоро выйду против Саудовской Аравии. Вот если бы уже играл с ними, то смог бы ответить на ваш вопрос.

— Тогда к вопросу о будущих играх. Многие футболисты сборной России высказывались в интервью о том, что готовы принять предложение из европейских клубов. А вы задумывались над тем, чтобы попробовать силы за рубежом в ближайшее время?

— Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата — многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача — успешно выступить на чемпионате мира за сборную России.

— Авторитетный американский телеканал ESPN считает, что вы можете не просто успешно выступить, но и в буквальном смысле «спасти Россию». Он включил вас в четверку игроков, которые «могут спасти Россию на чемпионате мира» вместе с Александром Головиным, Далером Кузяевым и Алексеем Миранчуком.

— Конечно, мне приятно, что ESPN обращает на меня внимание, но это ни о чем не говорит. Нужно выходить и доказывать на поле, языком болтать могут все.

— Американцы назвали вас одним из героев чемпионского сезона московского «Спартака»...

— Я бы охарактеризовал себя в тот сезон как командного игрока — такого же, как все мои партнеры, которые выходили на поле и были на замене. Моя роль, как и у любого футболиста, — приносить пользу команде.

— На церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями вы прибыли в простом черном костюме с красным галстуком. Это ваш любимый стиль в торжественных случаях?

— Прежде всего, для любого современного мужчины важно выглядеть стильно и ухоженно. Конечно, в большинстве случаев я выбираю спортивную одежду и спортивный стиль, потому что это всегда удобство и комфорт, — а я ценю их не только на поле, но и в обычной жизни. Но если предстоит посещение важного мероприятия, то я предпочитаю классический стиль.

— Вы не так давно заключили контракт с производителем электробритв Braun. Сами пользовались этими бритвами до начала сотрудничества?

— Пользовался много лет. Так что когда поступило предложение стать лицом бренда, согласился не раздумывая — очень приятно работать с товаром, который тебе нравится.

Это очень практичная бритва, ее удобно брать с собой, что важно в частных поездках: не нужны гели и кремы, и кожа меньше раздражается.

— Поменялся ли вообще ваш подход к своему образу и стилю после того, как вы стали профессиональным футболистом?

— Не думаю. Конечно, наверное, изменились названия брендов, но стиль остался тем же.

Вообще выглядеть стильно — это не про бренды. Свой собственный стиль можно создать независимо от достатка.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».