Проверка от Луческу: последний матч России перед ЧМ

Подготовка сборной России к домашнему чемпионату мира выходит на финишную прямую. Команда уже вернулась со сбора в Австрии, а тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым выбрал 23 счастливчиков, которые примут участие в мундиале. Теперь национальной команде предстоит матч против Турции, который станет последней проверкой боеспособности коллектива.

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У руля сборной Турции находится известный российскому болельщику специалист Мирча Луческу, который еще год назад руководил питерским «Зенитом». В клубе из Санкт-Петербурга румын успеха не добился. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в национальном чемпионате и вылетели в 1/16 финала Лиги Европы.

В Турции у 72-летнего тренера тоже не получилось добиться главной задачи — выхода на чемпионат мира. Команда заняла лишь четвертое место в отборочной группе, пропустив вперед Украину, Хорватию и Исландию.

Перед матчем со сборной России Луческу показал, что хорошо помнит футболистов из РФПЛ.

«В составе команды России много хороших игроков. У Юрия Жиркова отличный дриблинг, Федор Смолов способен совершить опасный удар. Внушительными данными обладают Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Игорь Смольников и многие другие.

Не могу выделить одного самого опасного игрока команды. Надеюсь, сборная России с достоинством выступит на чемпионате мира», — приводит слова Луческу Milliyet.

Защитник сборной Турции и местного гранда «Фенербахче» Хассан Али Калдырым заметил у российских игроков нервозность перед чемпионатом мира.

«Хочу пожелать сборной России успеха на чемпионате мира. Вижу, что они нервничают, но надеюсь, что у команды все получится.

Это их последний матч перед началом турнира. Надеюсь, они проведут успешный чемпионат.

Наша же цель — выйти на чемпионат Европы — 2020. Мы молодая команда и будем прогрессировать под руководством тренерского состава», — цитирует Калдырыма интернет-портал FourFourTwo.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообещал, что команда сыграет лучше, чем в матче с Австрией, который завершился поражение отечественной сборной со счетом 0:1. В отличие от той игры, россияне выйдут на поле в красной форме.

Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/0k260TyIHb — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

«Доволен, как прошел сбор, потому что мы выполнили абсолютно все, что планировали. Все здоровы и готовы, хотя были футболисты, которым нужно было пару дней что-то подлечить. Что касается игры с австрийцами и результата, он нас не устраивает, потому что мы хотели показать максимум », — начал Черчесов, ответив, что игроки «не смогли сделать все».

«Я говорю какие-то вещи, но не хочу, чтобы это звучало, как оправдание, в сборах есть нюансы, которые мы должны учитывать всегда, мы должны быть максимально готовы к официальным матчам.

Убежден, что завтра все будет посвежее и лучше. Если вспомнить игру с венграми в прошлом году, то сейчас мы даже выглядели получше»,

— цитирует главного тренера сборной России ТАСС.

На предматчевой пресс-конференции Черчесов также выразил уверенность в том, что останется у руля сборной после домашнего чемпионата мира.

11 августа исполнится два года с того момента, как Черчесов стал главным тренером главной команды страны. На вопрос одного из журналистов о годовщине работы в сборной, специалист ответил: «Убежден, что она будет».

Последний матч сборной России перед чемпионатом мира пройдет на домашнем стадионе московского футбольного клуба ЦСКА. Как отмечает пресс-служба национальной команды, 30-тысячная арена будет заполнена до отказа. Возможно, на высокий интерес к товарищескому поединку повлияла низкая по московским меркам стоимость билетов. Попасть на стадион можно было даже за 200 рублей.

«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку!»,

— говорится в официальном твиттере национальной команды.

Друзья!

Все билеты на матч @TeamRussia против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе.

Спасибо за поддержку!#вместемыкоманда pic.twitter.com/H0PQUv3hVn — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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