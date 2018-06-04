Поубивал бы: украинский теннисист хочет душить за русский язык

Теннисист Сергей Стаховский, являющийся второй ракеткой Украины, заявил о предубеждении по отношению к российским спортсменам и в целом ко всем русскоговорящим людям.

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«Не обсуждать политику с российскими теннисистами? Знаете, у вас украли кота, и он у вашего соседа сидит на коленях. Вы ужинаете вместе и говорите соседу, что все нормально — какой хороший кот, это ваш, да? — цитирует теннисиста портал «112 Украина».

— Принципиально ли мне обыгрывать россиян? Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Хотя в 2014 году, когда только все начиналось (события, которые привели к присоединению Крыма к России. — «Газета.Ru»), у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю.

У меня до сих пор есть предубеждение к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня так сразу... Неважно, московский акцент или нет. Так сразу бы задушил!»

Позднее спортсмен добавил, что слова насчет удушения были всего лишь шуткой. Примечательно, что вся беседа велась до этого момента на русском языке. Когда журналист указал на этот факт Стаховскому, тот сразу перешел на украинский, заявив, что собеседник первый начал общение на русском.

Официальный твиттер известного теннисиста наполнен патриотической риторикой (в одном из постов воздаются почести военнослужащему, погибшему в боях в Донбассе), а также мемами и острыми шутками про Россию — например, на одной из картинок изображается длинная очередь из желающих жить и работать в странах Европейского Союза, в то время как оставаться на родине якобы никто не желает, хотя на словах люди полностью поддерживают правительство.

Стоит отметить, что во время трагедии в Кемерово Стаховский выразил соболезнования российской стороне: «Как отцу двоих детей, мне бесконечно больно от трагедии в Кемерово... мои соболезнования всем, кто потерял близких… это кошмар...»

Как отцу двоих детей мне бесконечно больно от трагедии в #Кемерово .... мои соболезнования всем кто потерял близких.. это кошмар .. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 26 de marzo de 2018

Однако в остальном риторика довольно медийной личности направлена явно в одну сторону. Стаховский решительно отвергает идею о том, что спорт — вне политики, и в противовес называет его «политикой на высшем уровне».

Так, обсуждая ситуацию вокруг покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко теннисист похвалил Службу безопасности Украины (СБУ) за «суперудачную операцию»:

«Бабченко? Наконец-то Украина на первых полосах мировых газет. Раньше тоже появлялись, но только из-за коррупционных схем.

Поздравляю СБУ с суперудачной организацией операции. Молодцы, что еще тут сказать. Если они задержали заказчика и исполнителя — снимаем шляпу, молодцы. Хотя то, что вся страна денек нервничала, — это, конечно, не совсем хорошо».

Политолог Александр Асафов объяснил такое неоднозначное проявление гражданской позиции тем, что популярным людям на Украине приходится высказывать русофобские идеи, чтобы «работать, как им кажется, на свою благодарную аудиторию и одновременно обезопасить себя от пристального внимания государства в лице СБУ».

Политолог также отметил, что многие медийные личности придерживаются такой риторики по своему искреннему желанию, поскольку Киев поддерживает «человеконенавистнические» взгляды и способствует тому, чтобы люди начинали мыслить в этом направлении.

%«Спортсмену и любому общественному деятелю недопустимо так высказываться. Это недопустимо ни в каком государстве, кроме Украины», —

заявил Асафов в эфире радио Sputnik.

Стаховский, скорее, относится к тому типу известных личностей, которые высказываются в пользу политического курса Киева абсолютно по собственному желанию. Спортсмен уже давно сформировал себе имидж ярого патриота: еще в 2009 году, когда он считался восходящей звездой тенниса, украинец признавался в интервью, что отказался выступать за Чехию, несмотря на заманчивое предложение.

«Я не представлял себя, играющим за другую страну и до сих пор представить не могу. Ведь каждый раз, когда слышу гимн Украины, ощущаю, как волосы на руках встают дыбом.

Это чувство невозможно передать», — цитировал Стаховского sport.ua.

Однако в ту пору спортсмен еще не придерживался столь радикальных взглядов. К примеру, он поддерживал приятельские отношения с российским теннисистом Маратом Сафиным и признавался, что тот был для него кумиром.

«Марат меня часто подкалывает на тему политики, но меньше я его после этого любить не стал», — говорил Стаховский о своем старшем товарище.

В то время теннисист привлекал больше внимания своей игрой, чем политическими высказываниями.

Стаховский добрался до 31-го места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выиграл семь турниров ATP, выбил из второго круга Уимблдона-2013 Роджера Федерера и какое-то время встречался с топ-теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой.

Событий в жизни Стаховского с лихвой хватало, чтобы о нем говорили без упоминания каких-либо политических событий.

Однако сейчас дела у 32-летнего теннисиста идут не так хорошо, как раньше. На «Ролан Гаррос» — 2018 он попал только как «лаки лузер», не сумев даже самостоятельно пробиться через квалификацию. До этого в сезоне-2018 спортсмен пережил серию из восьми поражений подряд в первых раундах турниров.

В данный момент украинец занимает 127-ю позицию в мировом рейтинге и, пожалуй, больше представляет интерес для публики в качестве человека с активной гражданской позицией, чем спортсмена.

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