«Россия — большая страна, а найти 23-х игроков не можем»

3 июня тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательным составом игроков, заявленных на участие в чемпионате мира — 2018. По сравнению с расширенной заявкой в «список 23-х» не попали вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, московские динамовцы Константин Рауш и Александр Ташаев, а также форвард ЦСКА Федор Чалов.

Полностью состав сборной России на ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

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Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выбор Станислава Черчесова оценили бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов, а также экс-форвард московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин.

— Являются ли вызванные в состав сборной России на ЧМ-2018 игроки лучшими на данный момент?

Владислав Радимов: Тренерский штаб российской команды прекрасно знает качества всех игроков. На основании определенных выводов был сделан выбор в пользу тех футболистов, которые были в итоге вызваны на чемпионат мира. Что касается той пятерки игроков, которые в окончательный состав не попали, то можно было предположить, что «отцепят» именно их. Все они не были включены в заявку на товарищеский матч с командой Австрии. В виде исключения здесь находится Александр Ерохин, который не сыграл с австрийцами из-за проблем со здоровьем. Решение принимали Черчесов и его помощники, ничего тут не поделаешь.

Валерий Масалитин: Нам приходится отмечать потери, с которыми столкнулась сборная. Обидные травмы получили Георгий Джикия, Виктор Васин, Александр Кокорин. Если бы они были доступны, то нынешний состав был бы гораздо сильнее. Потому на сегодняшний день то, что мы имеем, это оптимальный выбор.

В любом случае, выбор стоит за Черчесовым. Станислав Саламович видит этих футболистов постоянно, отлично знает их профессиональные качества, потенциал, мотивацию и уровень подготовки. Он принял решение, и ему отвечать за результат.

Жаль, что в окончательную заявку не попали молодые Александр Ташаев и Федор Чалов. У нас в нападении остались только Артем Дзюба, Федор Смолов и Алексей Миранчук, из которых только первые двое являются форвардами. Миранчук же играет оттянутого нападающего.

— Матч с Австрией был наиболее показательным: можно предположить, что именно тот стартовый состав, поставленный на игру, будет основным на чемпионате мира. Какие проблемы бросились в глаза?

В.Р.: Сразу обратил внимание на середину поля. У нас в центральной зоне играли Головин, Зобнин и Кузяев. Однако никто из них не смог сыграть на позиции опорного полузащитника. Во многом из-за этого россияне уступили сборной Австрии. Скорее всего Черчесов дал указание кому-то из этой тройки игроков выполнять обязанности опорника, но получилось неудачно.

Австрия-Россия 60мин ...в одном уверен -Денисов в сборной нужен .... — Владислав Радимов (@radimov02) 30 мая 2018 г.

В.М.: При счете 0:1, когда нашим нужно было отыгрываться, Черчесов почему-то заменил Смолова на Дзюбу, а не решил сыграть в два форварда. Видимо, главный тренер рассчитывает на то, что игроки средней линии поля будут создавать голевые моменты. Однако ничего из этого не получилось.

— В основной состав не попали Роман Нойштедтер и Константин Рауш, которые, по сути, получали российское гражданство, чтобы усилить национальную сборную и сыграть на чемпионате мира. Выходит, что они уступают в классе игрокам РФПЛ?

В.Р.: Получается, что тренерский штаб видит в лице Жиркова и Кудряшова тех игроков, которые достойны попасть в основной состав сборной вместо Рауша. То же касается и Нойштедтера.

Роман своей игрой не впечатлил Черчесова. Одно дело регулярно выступать в составе «Фенербахче», другое — показывать себя на тренировках в сборной. Если его не вызвали, значит те же Кутепов и Гранат выглядят убедительнее.

В.М.: Рауш и Нойштедтер ничем не могут помочь этой сборной. В особенности Роман. Достаточно посмотреть матчи, в которых он принимал участие. Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот. Мнение Мартина Шкртела (защитник «Фенербахче» и сборной Словакии раскритиковал решение Черчесова не брать на ЧМ-2018 Нойштедтера. — «Газета.Ru»)? Он имеет право говорить, что хочет.

Но на сегодняшний день, при всем уважении к Роману, он не дотягивает до уровня сборной России. Он провалил чемпионат Европы — 2016, не впечатлил на сборах. Да и Рауш тоже не усилил нашу команду.

Если бы эти двое футболистов были выше классом игроков РФПЛ, то им бы не пришлось получать российское гражданство и стали бы выступать за другие сборные.

— Интересен также выбор в пользу Сергея Игнашевича. 38-летний защитник ЦСКА в свои годы лучше Нойштедтера?

В.Р.: Про Сергея даже и говорить ничего не нужно. Это футболист, который обладает огромным опытом. На таком турнире, как чемпионат мира по футболу, который к тому же будет проходить в России, игроки несут большую ответственность.

Давление со стороны болельщиков и местных СМИ на сборную России будет нешуточным. Игнашевич как раз тот человек, который сможет с этим справиться.

В.М.: Стоит отметить, что вызов Игнашевича был связан с форс-мажорными обстоятельствами. Да и Сергей вместе с Алексеем и Василием Березуцкими ведь изначально отказался от выступлений за сборную России. Однако в связи с имеющимися проблемами в обороне вызвали Игнашевича, тот согласился и приехал на сборы и оказался в полном порядке. В матче против Австрии он и вовсе был одним из лучших в российской команде.

С другой стороны приходится говорить, что «в бой идут одни старики». Хотелось бы видеть в составе сборной больше молодых игроков. Россия — страна с огромным населением, а мы не можем найти 23-х футболистов.

Посмотрите на Исландию: маленькая страна, футболистов-то практически нет. А в итоге показали себя на чемпионате Европы во Франции, вышли на мундиаль в Россию. Их все любят, их поддерживают. Хотелось бы так же говорить и о российской команде.

— На что может рассчитывать сборная России на чемпионате мира с таким составом?

В.Р.: Безусловно, мы будем всей страной поддерживать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы подопечные Черчесова прошли как можно дальше на турнире. Но если быть объективным, то выход из группы обязателен.

Считаю, что сборную Саудовской Аравии мы уж точно обыграем. Что касается Египта и Уругвая, то с ними мы обязательно поборемся.

Нужно занять первое место в турнирной таблице, ведь в противоположной группе, скорее всего, победителями выйдут Испания и Португалия. Вот на испанцев в плей-офф попасть крайне нежелательно, ведь это один из главных фаворитов чемпионата. Если сборная России хочет пройти как можно дальше на турнире, то нужно занимать первое место в своей группе.

В.М.: На высокий результат нам рассчитывать не приходится. Выход из группы? Это возможно только при удачном стечении обстоятельств. Максимум, на что российские футболисты могут рассчитывать на чемпионате мира — четвертьфинал, не более.

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